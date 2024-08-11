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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 5.
Тюмень
 
Позже
Ротор
Прогнозы 121
Тюмень 52.9% (64)
X 37.2% (45)
Ротор 9.9% (12)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Тюмень
Ротор

История личных встреч

Тюмень
Ротор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коротаев Александр 1 0.25
Воропаев Артём 1 0.25
Кенфак Оливье 1 0.25
Купцов Дмитрий 1 0.25
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Болотов Евгений 1 0.25
Прищепа Дмитрий 1 0.25
Шумских Алексей 0 0

Карточки

Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шавлохов Давид 0 1
Талалай Денис 1 0
Петров Михаил 1 0
Савин Андрей 1 0
Поройков Станислав 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чагров Никита 1 0
Завезён Юрий 1 0
Швецов Максим 1 0
Тюрин Владислав 1 0
Болотов Евгений 1 0
Морозов Владислав 1 0

Результаты матчей

Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Тюмень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
1
Тюмень
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тюмень
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0
Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3
Ротор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1
Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2

Результаты матчей

Тюмень
Ротор

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Тюмень
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 4 4 0 0 5 - 1 12
2.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
4.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
9.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Балтика
 Заявка 5 1 4 0 5 - 3 7
11.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
12.
Ротор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Уфа
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
18.
Шинник
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ротор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Барт Руслан 3
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тюмень - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 августа 2024, осталось 20 минут.



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    • Прогнозы 121
    Тюмень 52.9% (64)
    X 37.2% (45)
    Ротор 9.9% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тюмень
    Ничья
    Ротор
    3.15
    3.07
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тюмень - Ротор

    Исход игры
    Тюмень
    52.9% (64)
    Ничья
    37.2% (45)
    Ротор
    9.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.11% (27)
    Меньше
    75.89% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    58.93% (66)
    Нет
    41.07% (46)
    Популярный счёт
    1:0 Тюмень
    32.2% (39)
    1:1 Ничья
    32.2% (39)
    2:1 Тюмень
    14.9% (18)
    1:2 Ротор
    5% (6)
    0:1 Ротор
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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