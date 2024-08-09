Тур: 5.
История личных встреч
Тюмень
Ротор
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коротаев Александр
|1
|0.25
|Воропаев Артём
|1
|0.25
|Кенфак Оливье
|1
|0.25
|Купцов Дмитрий
|1
|0.25
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Болотов Евгений
|1
|0.25
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.25
|Шумских Алексей
|0
|0
Карточки
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шавлохов Давид
|0
|1
|Талалай Денис
|1
|0
|Петров Михаил
|1
|0
|Савин Андрей
|1
|0
|Поройков Станислав
|1
|0
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чагров Никита
|1
|0
|Завезён Юрий
|1
|0
|Швецов Максим
|1
|0
|Тюрин Владислав
|1
|0
|Болотов Евгений
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Тюмень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Тюмень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
1
Тюмень
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Ротор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тюмень
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Уфа - Тюмень 2:2 Шинник - Тюмень 0:2 Тюмень - Алания 0:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0
Тюмень - Торпедо Миасс 2:1 Енисей - Тюмень 2:0 Тюмень - КАМАЗ 2:0 Тюмень - СКА-Хабаровск 1:0 Сокол - Тюмень 2:1 Тюмень - Акрон 0:2 Родина Москва - Тюмень 1:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Волгарь - Тюмень 1:2 Тюмень - Шинник 0:2 Арсенал Тула - Тюмень 0:0 Тюмень - Алания 0:1 Торпедо Москва - Тюмень 0:0 Химки - Тюмень 3:0 Аксу - Тюмень 1:3
Ротор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1
Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2
Результаты матчей
Тюмень
Ротор
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Тюмень
Ротор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|2
|Нефтехимик
|Алиев Саид
|2
|Чайка
|Руденко Владислав
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Алания
|Хадарцев Батраз
|2
|Родина Москва
|Рейна Йорди
|2
|Алания
|Абдоков Нури
|2
Прогнозы на матч Тюмень - Ротор
Исход игры
Тюмень
58.2% (32)
Ничья
32.7% (18)
Ротор
9.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
28.85% (15)
Меньше
71.15% (37)
Обе команды забьют
Да
59.62% (31)
Нет
40.38% (21)
Популярный счёт
1:0 Тюмень
32.7% (18)
1:1 Ничья
29.1% (16)
2:1 Тюмень
20% (11)
2:2 Ничья
3.6% (2)
1:2 Ротор
3.6% (2)
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