Тур: 5.
История личных встреч
Уфа
Урал
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.09
0.73
Среднее время на гол
82
123
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.91
Среднее время на гол
61
99
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.27
0.82
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
70
110
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутин Денис
|1
|0.25
|Гуренко Артём
|1
|0.25
|Пасевич Роман
|1
|0.25
|Агеян Мигран
|1
|0.25
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аюпов Тимур
|1
|0.25
|Бегич Сильвие
|1
|0.25
|Каштанов Алексей
|1
|0.25
|Ишков Илья
|1
|0.25
|Итало VI
|1
|0.25
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.25
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перченок Александр
|3
|0
|Кутин Денис
|0
|1
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Баклов Олег
|1
|0
|Теняев Александр
|1
|0
|Анисимов Андрей
|1
|0
|Гыстаров Расул
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чудин Иван
|1
|0
|Мишкич Даниел
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0
Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0
Урал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0
Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0
Результаты матчей
Уфа
Урал
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Уфа
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|2
|Нефтехимик
|Алиев Саид
|2
|Чайка
|Руденко Владислав
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Алания
|Хадарцев Батраз
|2
|Родина Москва
|Рейна Йорди
|2
|Алания
|Абдоков Нури
|2
Прогнозы на матч Уфа - Урал
Исход игры
Уфа
27% (17)
Ничья
22.2% (14)
Урал
50.8% (32)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (24)
Меньше
59.32% (35)
Обе команды забьют
Да
62.71% (37)
Нет
37.29% (22)
Популярный счёт
1:2 Урал
25.4% (16)
1:1 Ничья
20.6% (13)
0:1 Урал
17.5% (11)
1:0 Уфа
12.7% (8)
2:1 Уфа
9.5% (6)
1:3 Урал
3.2% (2)
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