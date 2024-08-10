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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 5.
Уфа
 
Позже
Урал
Прогнозы 62
Уфа 27.4% (17)
X 22.6% (14)
Урал 50% (31)
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История личных встреч

Уфа
Урал

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
83.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.09
0.73

Среднее время на гол

82
123

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.91

Среднее время на гол

61
99

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.27
0.82

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

70
110

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутин Денис 1 0.25
Гуренко Артём 1 0.25
Пасевич Роман 1 0.25
Агеян Мигран 1 0.25
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 1 0.25
Бегич Сильвие 1 0.25
Каштанов Алексей 1 0.25
Ишков Илья 1 0.25
Итало VI 1 0.25
Мишкич Даниел 1 (1) 0.25

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 3 0
Кутин Денис 0 1
Шаваев Алихан 1 0
Баклов Олег 1 0
Теняев Александр 1 0
Анисимов Андрей 1 0
Гыстаров Расул 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чудин Иван 1 0
Мишкич Даниел 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Ишков Илья 1 0

Результаты матчей

Уфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Уфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0
Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0 Уфа - Муром 2:1 Велес Москва - Уфа 0:0 Уфа - Родина-2 Москва 3:1 Уфа - Новосибирск 2:1 Чайка - Уфа 1:0 Уфа - Краснодар-2 2:1 Металлург Липецк - Уфа 1:0 Уфа - Челябинск 2:0 Муром - Уфа 1:0 Уфа - Велес Москва 2:0
Урал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0
Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Спартак Москва - Урал 0:0

Результаты матчей

Уфа
Урал

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Уфа
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 4 4 0 0 5 - 1 12
2.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Сокол
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
9.
Балтика
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Ротор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Сочи
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
15.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Шинник
 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Ротор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
11.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Енисей
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Алания Абдоков Нури 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2024, осталось 2 дня 7 часов.



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    • Прогнозы 62
    Уфа 27.4% (17)
    X 22.6% (14)
    Урал 50% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Урал
    3.80
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    Прогнозы на матч Уфа - Урал

    Исход игры
    Уфа
    27% (17)
    Ничья
    22.2% (14)
    Урал
    50.8% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.68% (24)
    Меньше
    59.32% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    62.71% (37)
    Нет
    37.29% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Урал
    25.4% (16)
    1:1 Ничья
    20.6% (13)
    0:1 Урал
    17.5% (11)
    1:0 Уфа
    12.7% (8)
    2:1 Уфа
    9.5% (6)
    1:3 Урал
    3.2% (2)
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