Тур: 5.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ахметзянов Ильдар
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кононов Олег
История личных встреч
КАМАЗ
Торпедо Москва
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караев Давид
|1
|0.25
|Горелов Павел
|1
|0.25
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбунов Игорь
|2
|0.5
|Червяков Руслан
|2
|0.5
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.25
|Шитов Виталий
|1
|0.25
|Чурич Марио
|1
|0.25
|Шамкин Даниил
|0
|0
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрамов Артём
|1
|0
|Маругин Даниил
|1
|0
|Кусяпов Талгат
|1
|0
|Гюрджан Артём
|1
|0
|Козлов Иван
|1
|0
|Абдуллаев Сурхайхан
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
КАМАЗ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
5
КАМАЗ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
6
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
40%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
43%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1
Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0
Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1
Результаты матчей
КАМАЗ
Торпедо Москва
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|2
|Родина Москва
|Юшин Александр
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Сочи
|Марсело Алвеш
|3
|Алания
|Хадарцев Батраз
|2
|Родина Москва
|Рейна Йорди
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч КАМАЗ - Торпедо Москва
Исход игры
КАМАЗ
10.9% (14)
Ничья
24% (31)
Торпедо Москва
65.1% (84)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
0:1 Торпедо Москва
31% (40)
1:2 Торпедо Москва
23.3% (30)
1:1 Ничья
17.8% (23)
2:1 КАМАЗ
3.9% (5)
0:2 Торпедо Москва
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 КАМАЗ
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!