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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Завершается пятый тур Мелбет-Первой лиги матчем между челнинским "КАМАЗом" и московским "Торпедо". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин.Главный судья: Герман Коваленко (Казань)Помощники: Андрей Пелых (Санкт-Петербург)Дмитрий Маликов (Новоалтайск)– Команды 20 раз играли между собой +7=4-9 при разнице мячей 27:27.– В последней очной встрече «Торпедо» добилось успеха 1:0.– После четырёх сыгранных туров у «КАМАЗа» одна победа, у «Торпедо» две