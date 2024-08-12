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Тур: 5.
КАМАЗ
 
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Торпедо Москва
Прогнозы 129
КАМАЗ 10.9% (14)
X 24% (31)
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История личных встреч

КАМАЗ
Торпедо Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:0
МПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.25
Горелов Павел 1 0.25
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.5
Червяков Руслан 2 0.5
Нетфуллин Равиль 1 0.25
Шитов Виталий 1 0.25
Чурич Марио 1 0.25
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрамов Артём 1 0
Маругин Даниил 1 0
Кусяпов Талгат 1 0
Гюрджан Артём 1 0
Козлов Иван 1 0
Абдуллаев Сурхайхан 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Шитов Виталий 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
КАМАЗ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
КАМАЗ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
40%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
43%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1
Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0
Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1

Результаты матчей

КАМАЗ
Торпедо Москва

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 4 1 0 6 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
5.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
6.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
7.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
9.
Ротор
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Балтика
 Заявка 5 1 4 0 5 - 3 7
12.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
15.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18.
Шинник
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Барт Руслан 3
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Родина Москва Юшин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Весь список
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Завершается пятый тур Мелбет-Первой лиги матчем между челнинским "КАМАЗом" и московским "Торпедо". Работать на месте комментатора для Вас буду я, Константин Лицин. 

    Судейская бригада
    Главный судья: Герман Коваленко (Казань)
    Помощники: Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
                          Дмитрий Маликов (Новоалтайск)

    Статистика и цифры:
    – Команды 20 раз играли между собой +7=4-9 при разнице мячей 27:27.
    – В последней очной встрече «Торпедо» добилось успеха 1:0.    
    – После четырёх сыгранных туров у «КАМАЗа» одна победа, у «Торпедо» две

    Прогноз на игру.
  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 129
КАМАЗ 10.9% (14)
X 24% (31)
Торпедо Москва 65.1% (84)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КАМАЗ
Ничья
Торпедо Москва
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч КАМАЗ - Торпедо Москва

Исход игры
КАМАЗ
10.9% (14)
Ничья
24% (31)
Торпедо Москва
65.1% (84)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
55.86% (62)
Нет
44.14% (49)
Популярный счёт
0:1 Торпедо Москва
31% (40)
1:2 Торпедо Москва
23.3% (30)
1:1 Ничья
17.8% (23)
2:1 КАМАЗ
3.9% (5)
0:2 Торпедо Москва
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 КАМАЗ
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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КАМАЗ
Торпедо Москва
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