☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 5.
КАМАЗ
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 61
КАМАЗ 9.8% (6)
X 31.1% (19)
Торпедо Москва 59% (36)
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КАМАЗ
Ничья
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3.30
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История личных встреч

КАМАЗ
Торпедо Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:0
МПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караев Давид 1 0.25
Горелов Павел 1 0.25
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.5
Червяков Руслан 2 0.5
Нетфуллин Равиль 1 0.25
Шитов Виталий 1 0.25
Чурич Марио 1 0.25
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрамов Артём 1 0
Маругин Даниил 1 0
Кусяпов Талгат 1 0
Гюрджан Артём 1 0
Козлов Иван 1 0
Абдуллаев Сурхайхан 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Шитов Виталий 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
КАМАЗ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Торпедо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
5
КАМАЗ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
40%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
3
43%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1
Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0 Химки - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Кубань - КАМАЗ 1:2 КАМАЗ - Волгарь 2:2 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Ленинградец - КАМАЗ 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0
Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1 Сокол - Торпедо Москва 0:2 Акрон - Торпедо Москва 2:1

Результаты матчей

КАМАЗ
Торпедо Москва

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 4 4 0 0 5 - 1 12
2.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Сокол
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
7.
Урал
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Родина Москва
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
9.
Балтика
 Заявка 4 1 3 0 4 - 2 6
10.
Ротор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Сочи
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
15.
Черноморец Нв
 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Шинник
 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Уфа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
СКА-Хабаровск
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
5.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Ротор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
11.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Енисей
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Алания Абдоков Нури 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 61
    КАМАЗ 9.8% (6)
    X 31.1% (19)
    Торпедо Москва 59% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.20
    Реклама, pari.ru
    3.30
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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Торпедо Москва

    Исход игры
    КАМАЗ
    10% (6)
    Ничья
    31.7% (19)
    Торпедо Москва
    58.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (23)
    Меньше
    60.34% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    62.07% (36)
    Нет
    37.93% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    26.7% (16)
    0:1 Торпедо Москва
    25% (15)
    1:1 Ничья
    23.3% (14)
    2:1 КАМАЗ
    5% (3)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
    0:2 Торпедо Москва
    3.3% (2)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
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    КАМАЗ
    Торпедо Москва
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