Тур: 1. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
12' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
45' Желтая карточкаДи Франческо Федерико
1:0
90' ГолАдорни Давиде
90'+5
Ход матча
12'
90'
1:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
317 Количество передач 542
-
37 Владение мячом, % 63
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Анри ТомаНападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
История личных встреч
Брешия
Палермо
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
0.71
Среднее время на гол
49
126
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.57
1.17
Среднее время на гол
57
77
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.69
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
97
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адорни Давиде
|1
|1
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1
Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1
Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2
Результаты матчей
Брешия
Палермо
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Брешия
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Брешия
|Адорни Давиде
|1
|Брешия
|Дикманн Лоренцо
|0 (1)
|Палермо
|Ди Франческо Федерико
|1
|Брешия
|Дикманн Лоренцо
|1