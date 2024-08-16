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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Брешия
1:0
Конец матча
Палермо
0'
12' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
45' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
1:0
90' Гол
Адорни Давиде
90'+5

Ход матча

12'
Дикманн Лоренцо
 
37'
 
Депланше Себастьяно
Гомис Альфред
45'
 
Ди Франческо Федерико
67'
 
Ди Мариано Франческо
Ди Франческо Федерико
67'
 
Шарич Дарио
Раноккья Филиппо
77'
Ante Matej Juric
Олзер Джакомо
 
78'
Бесаджо Микеле
Бертаньоли Массимо
 
81'
 
Анри Тома
Брунори Маттео
81'
 
Alessio Buttaro
Лунн Кристоффер
82'
Коррадо Никколо
Галацци Николас
 
90'
Адорни Давиде
(Дикманн Лоренцо)
1:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 317 Количество передач 542
  • 37 Владение мячом, % 63
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
18
Яллоу
Александр
23
Галацци
Николас
25
Бизоли
Димитри
6
Веррет
Маттиас
27
Олзер
Джакомо
29
Боррелли
Дженнаро
26
Бертаньоли
Массимо
16
Гомис
Альфред
23
Диаките
Салим
18
Неделчару
Ионуц
43
Николау
Димитрис
3
Лунн
Кристоффер
28
Блен
Алексис
6
Гомес
Клаудио
10
Раноккья
Филиппо
11
Инсинье
Роберто
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
Брешия
4-4-2
Палермо
4-3-2-1

История личных встреч

Брешия
Палермо

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

СB
4:2
СB
1:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:0
СB
0:0
ТМС
2:2
СB
2:0
СB
1:1
СA
1:0
СA
3:2

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
0.71

Среднее время на гол

49
126

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.57
1.17

Среднее время на гол

57
77

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.69
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
97

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 1 1
Дикманн Лоренцо 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дикманн Лоренцо 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франческо Федерико 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брешия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палермо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1
Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Сампдория - Брешия 1:1
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1
Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3 Лекко - Палермо 0:1 Брешия - Палермо 4:2

Результаты матчей

Брешия
Палермо

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брешия
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брешия Адорни Давиде 1
Брешия Дикманн Лоренцо 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Палермо Ди Франческо Федерико 1
Брешия Дикманн Лоренцо 1
Весь список
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