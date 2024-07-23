Тур: 2. Стадион: Аспмира Стадион.
4:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолМиккельсен Эугуст
2:0
18' ГолСалтнес Ульрик
3:0
40' ГолКапскармо Оскар
44' Желтая карточкаПанич Стефан
4:0
76' ГолМиккельсен Эугуст
90'+4
Ход матча
2'
18'
2:0
40'
44'
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
88 Владение мячом, % 12
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мо
Бреде
26
Эвьен
Хэкон
40
Ондоа
Джозеф
23
Пренга
Херди
25
Мареш
Петер
26
Панич
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дубвик ИсакЗащитник
-
19 Фет СондреНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
-
40 Ондоа ДжозефВратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мороз Виктор
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миккельсен Эугуст
|2
|2
|Салтнес Ульрик
|1
|1
|Капскармо Оскар
|1
|1
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|1
|0.33
|Лемайич Дарко
|1
|0.33
|Панич Стефан
|1
|0.33
|Диоманде Исмаэль
|1
|0.33
|Кигурс Мартиньш
|1
|0.33
|Балодис Даниэль
|1
|0.33
|Сантана Эмерсон
|1
|0.33
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадьо Седрик
|1
|0
|Ондоа Джозеф
|1
|0
|Икауниекс Янис
|1
|0
|Лемайич Дарко
|1
|0
|Панич Стефан
|1
|0
Результаты матчей
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё-Глимт 0:2
РФШ Рига
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3
РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2 Гробиня - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Метта лу 2:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 5:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:1
Результаты матчей
Будё-Глимт
РФШ Рига
Точный счет
4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Будё-Глимт
РФШ Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Будё-Глимт 4:0 РФШ Рига
Исход игры
Будё-Глимт
89.4% (110)
Ничья
4.9% (6)
РФШ Рига
5.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
61.47% (67)
Меньше
38.53% (42)
Обе команды забьют
Да
55.96% (61)
Нет
44.04% (48)
Популярный счёт
2:1 Будё-Глимт
26.8% (33)
2:0 Будё-Глимт
21.1% (26)
3:1 Будё-Глимт
17.1% (21)
1:0 Будё-Глимт
9.8% (12)
3:0 Будё-Глимт
4.9% (6)
1:1 Ничья
2.4% (3)
4:0 Будё-Глимт
1.6% (2)
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