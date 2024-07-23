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Тур: 2. Стадион: .
Будё-Глимт
4:0
Конец матча
РФШ Рига
0'
1:0
2' Гол
Миккельсен Эугуст
2:0
18' Гол
Салтнес Ульрик
3:0
40' Гол
Капскармо Оскар
44' Желтая карточка
Панич Стефан
4:0
76' Гол
Миккельсен Эугуст
90'+4

Ход матча

2'
Миккельсен Эугуст
(Салтнес Ульрик)
1:0
9'
 
Куадьо Седрик
Сантана Эмерсон
18'
Салтнес Ульрик
2:0
40'
Капскармо Оскар
(Салтнес Ульрик)
3:0
44'
 
Панич Стефан
63'
 
Лемайич Дарко
Кигурс Мартиньш
67'
Дубвик Исак
Вембангомо Брис
 
67'
Фет Сондре
Эвьен Хэкон
 
76'
Миккельсен Эугуст
(Салтнес Ульрик)
4:0
80'
Хельмерсен Андреас
Капскармо Оскар
 
80'
Сёренсен Адам
Бьоркан Фредерик
 
81'
 
Силагадзе Лука
Adam Markhiev
84'
Хёуге Йенс
Миккельсен Эугуст
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 88 Владение мячом, % 12
Прогнозы 123
Будё-Глимт 89.4% (110)
X 4.9% (6)
РФШ Рига 5.7% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
15
Бьоркан
Фредерик
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
20
Сьоволд
Фредрик
28
Капскармо
Оскар
94
Миккельсен
Эугуст
40
Ондоа
Джозеф
2
Балодис
Даниэль
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
26
Панич
Стефан
27
Adam
Markhiev
9
Икауниекс
Янис
10
Сантана
Эмерсон
49
Кигурс
Мартиньш
7
Диоманде
Исмаэль
Будё-Глимт
4-3-3
РФШ Рига
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миккельсен Эугуст 2 2
Салтнес Ульрик 1 1
Капскармо Оскар 1 1
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 1 0.33
Лемайич Дарко 1 0.33
Панич Стефан 1 0.33
Диоманде Исмаэль 1 0.33
Кигурс Мартиньш 1 0.33
Балодис Даниэль 1 0.33
Сантана Эмерсон 1 0.33

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадьо Седрик 1 0
Ондоа Джозеф 1 0
Икауниекс Янис 1 0
Лемайич Дарко 1 0
Панич Стефан 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Будё-Глимт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Будё-Глимт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
РФШ Рига
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Будё-Глимт - Одд 3:1 Саннефьёрд - Будё-Глимт 2:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:2
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:1 Хёугесунн - Будё-Глимт 0:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт - КФУМ Осло 2:2 Хам-Кам - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 0:2 Будё-Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё-Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё-Глимт 0:6 Будё-Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё-Глимт 0:2
РФШ Рига
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ларн - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Ларн 3:0 РФШ Рига - ФШ Елгава 7:0 Лиепая - РФШ Рига 1:3
РФШ Рига - ФК Валмиера 4:1 Ауда - РФШ Рига 1:3 РФШ Рига - Рига 2:2 РФШ Рига - Гробиня 5:0 Метта лу - РФШ Рига 0:6 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Даугавпилс 5:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 1:2 РФШ Рига - Лиепая 4:1 ФК Валмиера - РФШ Рига 2:0 РФШ Рига - Ауда 2:1 Рига - РФШ Рига 1:2 Гробиня - РФШ Рига 0:4 РФШ Рига - Метта лу 2:0 РФШ Рига - Тукумс 2000 5:0 Даугавпилс - РФШ Рига 1:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
РФШ Рига

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:4
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
РФШ Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Весь список
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    Прогнозы 123
    Будё-Глимт 89.4% (110)
    X 4.9% (6)
    РФШ Рига 5.7% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Будё-Глимт 4:0 РФШ Рига

    Исход игры
    Будё-Глимт
    89.4% (110)
    Ничья
    4.9% (6)
    РФШ Рига
    5.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.47% (67)
    Меньше
    38.53% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    55.96% (61)
    Нет
    44.04% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Будё-Глимт
    26.8% (33)
    2:0 Будё-Глимт
    21.1% (26)
    3:1 Будё-Глимт
    17.1% (21)
    1:0 Будё-Глимт
    9.8% (12)
    3:0 Будё-Глимт
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    4:0 Будё-Глимт
    1.6% (2)
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