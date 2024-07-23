Тур: 2. Стадион: Эледа.
0'
1:0
21' ГолЙонсен Лассер Берг
2:0
37' ГолБолин Уго
3:0
43' ГолЙонсен Лассер Берг
57' Желтая карточкаПавлович Дени
70' Желтая карточкаДаниэльсен Йоаннес
3:1
71' ГолФредериксберг Арни
75' Желтая карточкаЭджупи Альберт
4:1
85' ГолРикс Сёрен
87' Желтая карточкаЯмбере Седрик
90'+4
Ход матча
21'
37'
2:0
43'
57'
71'
75'
85'
4:1
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 2
-
14 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
27
Далин
Юхан
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
-
Главный тренер: Espen Haug
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Лассер Берг
|2
|2
|Рикс Сёрен
|1
|1
|Болин Уго
|1
|1
|Пенья Серхио
|0
|0
|Телин Исаак
|0
|0
|Ботхейм Эрик
|0
|0
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксберг Арни
|3 (1)
|1
|Даниэльсен Йоаннес
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дени
|2
|0
|Эджупи Альберт
|2
|0
|Фредериксберг Арни
|1
|0
|Ямбере Седрик
|1
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|1
|0
|Петерсен Бёрге
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Мальмё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2
Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2
Клаксвик
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2
Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Фуглафйордур 6:0 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Силькеборг - Клаксвик 3:0
Результаты матчей
Мальмё
Клаксвик
Точный счет
4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Клаксвик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальмё 4:1 Клаксвик
Исход игры
Мальмё
94.1% (111)
Ничья
3.4% (4)
Клаксвик
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (54)
Меньше
50.91% (56)
Обе команды забьют
Да
32.73% (36)
Нет
67.27% (74)
Популярный счёт
2:0 Мальмё
35.6% (42)
2:1 Мальмё
16.1% (19)
3:0 Мальмё
13.6% (16)
1:0 Мальмё
9.3% (11)
3:1 Мальмё
9.3% (11)
4:0 Мальмё
2.5% (3)
4:1 Мальмё
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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