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Тур: 2. Стадион: .
Мальмё
4:1
Конец матча
Клаксвик
0'
1:0
21' Гол
Йонсен Лассер Берг
2:0
37' Гол
Болин Уго
3:0
43' Гол
Йонсен Лассер Берг
57' Желтая карточка
Павлович Дени
70' Желтая карточка
Даниэльсен Йоаннес
3:1
71' Гол
Фредериксберг Арни
75' Желтая карточка
Эджупи Альберт
4:1
85' Гол
Рикс Сёрен
87' Желтая карточка
Ямбере Седрик
90'+4

Ход матча

21'
Йонсен Лассер Берг
(Ботхейм Эрик)
1:0
37'
Болин Уго
(Телин Исаак)
2:0
43'
Йонсен Лассер Берг
3:0
56'
 
Гибсон Джордж
Клеттскард Палл
56'
 
Павлович Дени
Йоэнсен Рене
57'
 
Павлович Дени
62'
Elison Makolli
Стрюгер-Ларсен Йенс
 
69'
 
Да Силва Патрик
Кронберг Клаес
69'
 
Петерсен Бёрге
Феро Одмар
70'
 
Даниэльсен Йоаннес
71'
3:1
Фредериксберг Арни
(Даниэльсен Йоаннес)
72'
Али Таха Абди
Нанаси Себастьян
 
72'
Рикс Сёрен
Ботхейм Эрик
 
75'
 
Эджупи Альберт
82'
 
Петерсен Петур
Эджупи Альберт
85'
Рикс Сёрен
(Пенья Серхио)
4:1
87'
 
Ямбере Седрик

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 2
  • 14 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 118
Мальмё 94.1% (111)
X 3.4% (4)
Клаксвик 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
35
Nils
Zatterstrom
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
38
Болин
Уго
23
Йонсен
Лассер
Берг
8
Пенья
Серхио
11
Нанаси
Себастьян
20
Ботхейм
Эрик
9
Телин
Исаак
96
Mark
Jensen
3
Бернтссон
Александер
4
Ямбере
Седрик
22
Феро
Одмар
17
Даниэльсен
Йоаннес
28
Эджупи
Альберт
14
Йоэнсен
Рене
32
Кронберг
Клаес
33
Одемарксбаккен
Кристоффер
9
Клеттскард
Палл
7
Фредериксберг
Арни
Мальмё
4-4-2
Клаксвик
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Лассер Берг 2 2
Рикс Сёрен 1 1
Болин Уго 1 1
Пенья Серхио 0 0
Телин Исаак 0 0
Ботхейм Эрик 0 0
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 3 (1) 1
Даниэльсен Йоаннес 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дени 2 0
Эджупи Альберт 2 0
Фредериксберг Арни 1 0
Ямбере Седрик 1 0
Даниэльсен Йоаннес 1 0
Петерсен Бёрге 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Мальмё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2
Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2
Клаксвик
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2
Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Фуглафйордур 6:0 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0 Силькеборг - Клаксвик 3:0

Результаты матчей

Мальмё
Клаксвик

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Клаксвик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Весь список
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    Прогнозы 118
    Мальмё 94.1% (111)
    X 3.4% (4)
    Клаксвик 2.5% (3)
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    Где смотреть матч Мальмё 4:1 Клаксвик онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальмё 4:1 Клаксвик

    Исход игры
    Мальмё
    94.1% (111)
    Ничья
    3.4% (4)
    Клаксвик
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (54)
    Меньше
    50.91% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    32.73% (36)
    Нет
    67.27% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Мальмё
    35.6% (42)
    2:1 Мальмё
    16.1% (19)
    3:0 Мальмё
    13.6% (16)
    1:0 Мальмё
    9.3% (11)
    3:1 Мальмё
    9.3% (11)
    4:0 Мальмё
    2.5% (3)
    4:1 Мальмё
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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