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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Слован Братислава
5:0
Второй тайм: 86'
Целе
0'
16' Красная карточка
Вуклишевич Дамьян
1:0
17' Гол
Толич Марко
2:0
30' Гол
Стрелец Давид
45' Желтая карточка
Толич Марко
3:0
60' Гол
Мак Роберт
4:0
72' Гол
Стрелец Давид
5:0
75' Гол
Барсегян Тигран

Ход матча

16'
 
Вуклишевич Дамьян
17'
Толич Марко
1:0
30'
Стрелец Давид
(Блэкмэн Сезар)
2:0
45'
Толич Марко
 
46'
 
Брнич Иван
Квесич Марио
46'
 
Фильо Эдмилсон
Кучис Армандас
46'
 
Неманич Клемен
Jost Pisek
60'
Мак Роберт
(Толич Марко)
3:0
65'
Сёке Юлиус
Байрич Кенан
 
65'
Барсегян Тигран
Вайсс Владимир
 
68'
 
Попович Денис
Крефл Аляж
68'
 
Дулка Марко
Кавчич Матия
72'
Стрелец Давид
(Толич Марко)
4:0
74'
Марчелли Нино
Стрелец Давид
 
74'
Войтко Матуш
Мак Роберт
 
75'
Барсегян Тигран
(Шарани Зуберу)
5:0
80'
Максим Матяш
Куцка Юрай
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 117
Слован Братислава 93.2% (109)
X 5.1% (6)
Целе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Слован Братислава
Ничья
Целе
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
23
Шарани
Зуберу
33
Куцка
Юрай
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
21
Мак
Роберт
13
Стрелец
Давид
7
Вайсс
Владимир
98
Штубляр
Ловро
6
Зец
Давид
3
Вуклишевич
Дамьян
25
Кавчич
Матия
43
Крефл
Аляж
31
Jost
Pisek
19
Забуковник
Марк
16
Квесич
Марио
8
Бобичанец
Лука
47
Кучис
Армандас
7
Матко
Алёша
Слован Братислава
4-3-3
Целе
4-3-3

История личных встреч

Слован Братислава
Целе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.75
Вайсс Владимир 2 0.5
Куцка Юрай 2 0.5
Мак Роберт 2 0.5
Толич Марко 1 0.25
Барсегян Тигран 1 0.25
Блэкмэн Сезар 0 0
Шарани Зуберу 0 0
Марчелли Нино 0 0
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матко Алёша 2 (1) 0.5
Вуклишевич Дамьян 1 0.25
Роландо Ааронс 1 0.25
Карничник Жан 1 0.25
Бобичанец Лука 1 0.25
Светлин Тамар 1 0.25
Забуковник Марк 1 0.25
Попович Денис 0 0
Крефл Аляж 0 0
Кучис Армандас 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 2 0
Саввидис Кириакос 0 1
Мак Роберт 1 0
Байрич Кенан 1 0
Толич Марко 1 0
Такач Доминик 1 0
Стрелец Давид 1 0
Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуклишевич Дамьян 0 1
Коутер Нино 1 0
Крефл Аляж 1 0
Карничник Жан 1 0
Бобичанец Лука 1 0
Дулка Марко 1 0
Забуковник Марк 1 0
Кучис Армандас 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Целе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Слован Братислава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
33%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2
Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0
Целе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5
Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1 Копер - Целе 1:3 Целе - Марибор 1:1

Результаты матчей

Слован Братислава
Целе

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Целе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 3 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Весь список
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    • 46'
      Квесич Марио уходит с поля. Брнич Иван выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Толич Марко получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Блэкмэн Сезар сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Стрелец Давид бьет в цель!
    • 17'
      Г О О О О Л - Толич Марко бьет в цель!
    • 16'
      УДАЛЕНИЕ! - Вуклишевич Дамьян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 117
    Слован Братислава 93.2% (109)
    X 5.1% (6)
    Целе 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Слован Братислава
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слован Братислава 5:0 Целе

    Исход игры
    Слован Братислава
    93.2% (109)
    Ничья
    5.1% (6)
    Целе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (62)
    Меньше
    43.64% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    57.27% (63)
    Нет
    42.73% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Слован Братислава
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    2.6% (3)
    3:0 Слован Братислава
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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