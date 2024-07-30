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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Слован Братислава
5:0
Конец матча
Целе
0'
16' Красная карточка
Вуклишевич Дамьян
1:0
17' Гол
Толич Марко
2:0
30' Гол
Стрелец Давид
45' Желтая карточка
Толич Марко
3:0
60' Гол
Мак Роберт
4:0
72' Гол
Стрелец Давид
5:0
75' Гол
Барсегян Тигран
90' Желтая карточка
Дулка Марко
90'+4

Ход матча

16'
 
Вуклишевич Дамьян
17'
Толич Марко
1:0
30'
Стрелец Давид
(Блэкмэн Сезар)
2:0
45'
Толич Марко
 
46'
 
Брнич Иван
Квесич Марио
46'
 
Фильо Эдмилсон
Кучис Армандас
46'
 
Неманич Клемен
Jost Pisek
60'
Мак Роберт
(Толич Марко)
3:0
65'
Сёке Юлиус
Байрич Кенан
 
65'
Барсегян Тигран
Вайсс Владимир
 
68'
 
Попович Денис
Крефл Аляж
68'
 
Дулка Марко
Кавчич Матия
72'
Стрелец Давид
(Толич Марко)
4:0
74'
Марчелли Нино
Стрелец Давид
 
74'
Войтко Матуш
Мак Роберт
 
75'
Барсегян Тигран
(Шарани Зуберу)
5:0
80'
Максим Матяш
Куцка Юрай
 
90'
 
Дулка Марко

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 117
Слован Братислава 93.2% (109)
X 5.1% (6)
Целе 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
23
Шарани
Зуберу
33
Куцка
Юрай
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
21
Мак
Роберт
13
Стрелец
Давид
7
Вайсс
Владимир
98
Штубляр
Ловро
6
Зец
Давид
3
Вуклишевич
Дамьян
25
Кавчич
Матия
43
Крефл
Аляж
31
Jost
Pisek
19
Забуковник
Марк
16
Квесич
Марио
8
Бобичанец
Лука
47
Кучис
Армандас
7
Матко
Алёша
Слован Братислава
4-3-3
Целе
4-3-3

История личных встреч

Слован Братислава
Целе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрелец Давид 3 0.75
Вайсс Владимир 2 0.5
Куцка Юрай 2 0.5
Мак Роберт 2 0.5
Толич Марко 1 0.25
Барсегян Тигран 1 0.25
Блэкмэн Сезар 0 0
Шарани Зуберу 0 0
Марчелли Нино 0 0
Целе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матко Алёша 2 (1) 0.5
Вуклишевич Дамьян 1 0.25
Роландо Ааронс 1 0.25
Карничник Жан 1 0.25
Бобичанец Лука 1 0.25
Светлин Тамар 1 0.25
Забуковник Марк 1 0.25
Попович Денис 0 0
Крефл Аляж 0 0
Кучис Армандас 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 2 0
Саввидис Кириакос 0 1
Мак Роберт 1 0
Байрич Кенан 1 0
Толич Марко 1 0
Такач Доминик 1 0
Стрелец Давид 1 0
Целе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулка Марко 2 0
Вуклишевич Дамьян 0 1
Коутер Нино 1 0
Крефл Аляж 1 0
Карничник Жан 1 0
Бобичанец Лука 1 0
Забуковник Марк 1 0
Кучис Армандас 1 0

Результаты матчей

Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Целе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
18%
3
38%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2
Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0
Целе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5
Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1 Копер - Целе 1:3 Целе - Марибор 1:1

Результаты матчей

Слован Братислава
Целе

Точный счет

4:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Слован Братислава
Целе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Весь список
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    Прогнозы 117
    Слован Братислава 93.2% (109)
    X 5.1% (6)
    Целе 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Слован Братислава 5:0 Целе

    Исход игры
    Слован Братислава
    93.2% (109)
    Ничья
    5.1% (6)
    Целе
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.36% (62)
    Меньше
    43.64% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    57.27% (63)
    Нет
    42.73% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Слован Братислава
    47% (55)
    2:0 Слован Братислава
    22.2% (26)
    1:0 Слован Братислава
    16.2% (19)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:0 Слован Братислава
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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