Тур: 2. Стадион: Народны (Тегельне Поле). Главный судья: Мареска Фабио
5:0
Конец матча
0'
16' Красная карточкаВуклишевич Дамьян
1:0
17' ГолТолич Марко
2:0
30' ГолСтрелец Давид
45' Желтая карточкаТолич Марко
3:0
60' ГолМак Роберт
4:0
72' ГолСтрелец Давид
5:0
75' ГолБарсегян Тигран
90' Желтая карточкаДулка Марко
90'+4
Ход матча
17'
1:0
30'
2:0
45'
60'
3:0
72'
4:0
75'
5:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
33
Куцка
Юрай
12
Байрич
Кенан
10
Толич
Марко
21
Мак
Роберт
25
Кавчич
Матия
43
Крефл
Аляж
31
Jost
Pisek
16
Квесич
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
12 Байрич КенанПолузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
-
21 Мак РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
-
16 Максим МатяшПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кавчич МатияЗащитник
-
43 Крефл АляжЗащитник
-
31 Jost PisekПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Квесич МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Коутер НиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Менало ЛукаНападающий
-
77 Брнич ИванНападающий
-
12 Luka Kolar
-
Главный тренер: Риера Альберт
История личных встреч
Слован Братислава
Целе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрелец Давид
|3
|0.75
|Вайсс Владимир
|2
|0.5
|Куцка Юрай
|2
|0.5
|Мак Роберт
|2
|0.5
|Толич Марко
|1
|0.25
|Барсегян Тигран
|1
|0.25
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Шарани Зуберу
|0
|0
|Марчелли Нино
|0
|0
Целе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матко Алёша
|2 (1)
|0.5
|Вуклишевич Дамьян
|1
|0.25
|Роландо Ааронс
|1
|0.25
|Карничник Жан
|1
|0.25
|Бобичанец Лука
|1
|0.25
|Светлин Тамар
|1
|0.25
|Забуковник Марк
|1
|0.25
|Попович Денис
|0
|0
|Крефл Аляж
|0
|0
|Кучис Армандас
|0
|0
Карточки
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|2
|0
|Саввидис Кириакос
|0
|1
|Мак Роберт
|1
|0
|Байрич Кенан
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
Целе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулка Марко
|2
|0
|Вуклишевич Дамьян
|0
|1
|Коутер Нино
|1
|0
|Крефл Аляж
|1
|0
|Карничник Жан
|1
|0
|Бобичанец Лука
|1
|0
|Забуковник Марк
|1
|0
|Кучис Армандас
|1
|0
Результаты матчей
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Целе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Целе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Целе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
1
50%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
18%
3
38%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2
Слован Братислава - Петржалка 1:0 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Лудогорец - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 5:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Жилина 2:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - ДАК 0:0 Жилина - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Ружомберок - Слован Братислава 0:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0
Целе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Целе - Слован Братислава 1:1 Целе - Браво 2:1 Целе - Флора Таллин 2:1 Флора Таллин - Целе 0:5
Целе - Рапид Бухарест 1:0 Целе - Оцелул Галац 2:3 Целе - Хунедоара 2:0 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Радомлье - Целе 1:1 Целе - Копер 2:1 Марибор - Целе 3:1 Целе - Олимпия Любляна 1:0 Целе - Домжале 2:3 Рогашка - Целе 1:2 Целе - Браво 2:1 Мура - Целе 1:3 Целе - Алюминий 2:2 Целе - Радомлье 2:1 Копер - Целе 1:3 Целе - Марибор 1:1
Результаты матчей
Слован Братислава
Целе
Точный счет
4:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Слован Братислава
Целе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
13
13
13
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Слован Братислава 5:0 Целе
Исход игры
Слован Братислава
93.2% (109)
Ничья
5.1% (6)
Целе
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.36% (62)
Меньше
43.64% (48)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
2:1 Слован Братислава
47% (55)
2:0 Слован Братислава
22.2% (26)
1:0 Слован Братислава
16.2% (19)
1:1 Ничья
2.6% (3)
3:0 Слован Братислава
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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