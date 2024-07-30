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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Спасенников Виталий
Клаксвик
2:2
Второй тайм: 74'
Мальмё
0'
1:0
2' Гол
Бернтссон Александер
1:1
13' Гол
Болин Уго
49' Желтая карточка
Рикс Сёрен
51' Желтая карточка
Эджупи Альберт
57' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
1:2
59' Пенальти
Кристиансен Андерс
2:2
65' Гол
Фредериксберг Арни

Ход матча

2'
Бернтссон Александер
(Фредериксберг Арни)
1:0
13'
1:1
Болин Уго
(Пенья Серхио)
49'
 
Рикс Сёрен
51'
Эджупи Альберт
 
56'
Ханссон Халлюр
Эджупи Альберт
 
56'
Ватнсдаль Хейни
Феро Одмар
 
57'
Ханссон Халлюр
 
59'
1:2
Кристиансен Андерс
65'
Фредериксберг Арни
2:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 116
Клаксвик 4.3% (5)
X 15.5% (18)
Мальмё 80.2% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клаксвик
Ничья
Мальмё
8.00
6.30
5.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
96
Mark
Jensen
22
Феро
Одмар
3
Бернтссон
Александер
4
Ямбере
Седрик
17
Даниэльсен
Йоаннес
14
Йоэнсен
Рене
28
Эджупи
Альберт
2
Да
Силва
Патрик
33
Одемарксбаккен
Кристоффер
9
Клеттскард
Палл
7
Фредериксберг
Арни
1
Фридрих
Рикардо
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
13
Ольссон
Мартин
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
38
Болин
Уго
10
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
20
Ботхейм
Эрик
Клаксвик
3-4-3
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

Клаксвик
Мальмё

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 4 (1) 1
Бернтссон Александер 1 0.25
Даниэльсен Йоаннес 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Лассер Берг 2 1
Болин Уго 2 1
Рикс Сёрен 1 0.5
Кристиансен Андерс 1 (1) 0.5
Пенья Серхио 0 0
Телин Исаак 0 0
Ботхейм Эрик 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эджупи Альберт 3 0
Павлович Дени 2 0
Ханссон Халлюр 1 0
Фредериксберг Арни 1 0
Ямбере Седрик 1 0
Даниэльсен Йоаннес 1 0
Петерсен Бёрге 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикс Сёрен 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Клаксвик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2
Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Фуглафйордур 6:0 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0
Мальмё
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1
Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5

Результаты матчей

Клаксвик
Мальмё

Точный счет

2:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 3 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 116
    Клаксвик 4.3% (5)
    X 15.5% (18)
    Мальмё 80.2% (93)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клаксвик
    Ничья
    Мальмё
    8.00
    6.30
    5.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клаксвик 2:2 Мальмё

    Исход игры
    Клаксвик
    4.3% (5)
    Ничья
    15.5% (18)
    Мальмё
    80.2% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (72)
    Меньше
    34.55% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    79.09% (87)
    Нет
    20.91% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Мальмё
    45.7% (53)
    1:1 Ничья
    13.8% (16)
    0:2 Мальмё
    10.3% (12)
    1:3 Мальмё
    9.5% (11)
    0:1 Мальмё
    7.8% (9)
    2:1 Клаксвик
    3.4% (4)
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    Клаксвик
    Мальмё
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