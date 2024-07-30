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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Спасенников Виталий
Клаксвик
3:2
Конец матча
Мальмё
0'
1:0
2' Гол
Бернтссон Александер
1:1
13' Гол
Болин Уго
49' Желтая карточка
Рикс Сёрен
51' Желтая карточка
Эджупи Альберт
57' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
1:2
59' Пенальти
Кристиансен Андерс
2:2
65' Гол
Фредериксберг Арни
90' Желтая карточка
Фридрих Рикардо
3:2
90' Гол
Фредериксберг Арни
90'+8

Ход матча

2'
Бернтссон Александер
(Фредериксберг Арни)
1:0
13'
1:1
Болин Уго
(Пенья Серхио)
49'
 
Рикс Сёрен
51'
Эджупи Альберт
 
56'
Ханссон Халлюр
Эджупи Альберт
 
56'
Ватнсдаль Хейни
Феро Одмар
 
57'
Ханссон Халлюр
 
59'
1:2
Кристиансен Андерс
65'
Фредериксберг Арни
2:2
74'
 
Йоргенсен Себастьян Винтер
Болин Уго
74'
 
Берг Оливер
Кристиансен Андерс
74'
Гибсон Джордж
Йоэнсен Рене
 
79'
 
Али Таха Абди
Рикс Сёрен
79'
 
Телин Исаак
Ботхейм Эрик
84'
Ахмед Латиф
Да Силва Патрик
 
84'
Петерсен Петур
Клеттскард Палл
 
88'
 
Zakaria Loukili
Пенья Серхио
90'
 
Фридрих Рикардо
90'
Фредериксберг Арни
3:2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 116
Клаксвик 4.3% (5)
X 15.5% (18)
Мальмё 80.2% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
96
Mark
Jensen
22
Феро
Одмар
3
Бернтссон
Александер
4
Ямбере
Седрик
17
Даниэльсен
Йоаннес
14
Йоэнсен
Рене
28
Эджупи
Альберт
2
Да
Силва
Патрик
33
Одемарксбаккен
Кристоффер
9
Клеттскард
Палл
7
Фредериксберг
Арни
1
Фридрих
Рикардо
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
13
Ольссон
Мартин
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
38
Болин
Уго
10
Кристиансен
Андерс
5
Рикс
Сёрен
20
Ботхейм
Эрик
Клаксвик
3-4-3
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

Клаксвик
Мальмё

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксберг Арни 5 (1) 1.25
Бернтссон Александер 1 0.25
Даниэльсен Йоаннес 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Лассер Берг 2 1
Болин Уго 2 1
Рикс Сёрен 1 0.5
Кристиансен Андерс 1 (1) 0.5
Пенья Серхио 0 0
Телин Исаак 0 0
Ботхейм Эрик 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эджупи Альберт 3 0
Павлович Дени 2 0
Ханссон Халлюр 1 0
Фредериксберг Арни 1 0
Ямбере Седрик 1 0
Даниэльсен Йоаннес 1 0
Петерсен Бёрге 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикс Сёрен 1 0
Фридрих Рикардо 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Клаксвик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2
Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Фуглафйордур 6:0 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0
Мальмё
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1
Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5

Результаты матчей

Клаксвик
Мальмё

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
1

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Весь список
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    Прогнозы 116
    Клаксвик 4.3% (5)
    X 15.5% (18)
    Мальмё 80.2% (93)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клаксвик 3:2 Мальмё

    Исход игры
    Клаксвик
    4.3% (5)
    Ничья
    15.5% (18)
    Мальмё
    80.2% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (72)
    Меньше
    34.55% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    79.09% (87)
    Нет
    20.91% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Мальмё
    45.7% (53)
    1:1 Ничья
    13.8% (16)
    0:2 Мальмё
    10.3% (12)
    1:3 Мальмё
    9.5% (11)
    0:1 Мальмё
    7.8% (9)
    2:1 Клаксвик
    3.4% (4)
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