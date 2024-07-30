Тур: 2. Стадион: Джупумира. Главный судья: Спасенников Виталий
0'
1:0
2' ГолБернтссон Александер
1:1
13' ГолБолин Уго
49' Желтая карточкаРикс Сёрен
51' Желтая карточкаЭджупи Альберт
57' Желтая карточкаХанссон Халлюр
1:2
59' ПенальтиКристиансен Андерс
2:2
65' ГолФредериксберг Арни
90' Желтая карточкаФридрих Рикардо
3:2
90' ГолФредериксберг Арни
90'+8
Ход матча
2'
13'
1:1
49'
51'
57'
59'
65'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
96
Mark
Jensen
22
Феро
Одмар
14
Йоэнсен
Рене
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
-
Главный тренер: Espen Haug
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Клаксвик
Мальмё
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|1.25
|Бернтссон Александер
|1
|0.25
|Даниэльсен Йоаннес
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонсен Лассер Берг
|2
|1
|Болин Уго
|2
|1
|Рикс Сёрен
|1
|0.5
|Кристиансен Андерс
|1 (1)
|0.5
|Пенья Серхио
|0
|0
|Телин Исаак
|0
|0
|Ботхейм Эрик
|0
|0
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эджупи Альберт
|3
|0
|Павлович Дени
|2
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Фредериксберг Арни
|1
|0
|Ямбере Седрик
|1
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|1
|0
|Петерсен Бёрге
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Фридрих Рикардо
|1
|0
Результаты матчей
Клаксвик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Клаксвик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2
Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Фуглафйордур 6:0 Реал Солт-Лейк - Клаксвик 3:0
Мальмё
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1
Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5
Результаты матчей
Клаксвик
Мальмё
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Клаксвик
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
11
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|Карабах
|Жуниньо VI
|4 (1)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Клаксвик
|Эджупи Альберт
|3
|Динамо Минск
|Пигас Вадим
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клаксвик 3:2 Мальмё
Исход игры
Клаксвик
4.3% (5)
Ничья
15.5% (18)
Мальмё
80.2% (93)
Тотал 2.5
Больше
65.45% (72)
Меньше
34.55% (38)
Обе команды забьют
Да
79.09% (87)
Нет
20.91% (23)
Популярный счёт
1:2 Мальмё
45.7% (53)
1:1 Ничья
13.8% (16)
0:2 Мальмё
10.3% (12)
1:3 Мальмё
9.5% (11)
0:1 Мальмё
7.8% (9)
2:1 Клаксвик
3.4% (4)
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