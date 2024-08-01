☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Ордабасы
3:2
Второй тайм: 90+'
Дифферданж
0'
0:1
2' Гол
Трани Гийом
1:1
24' Гол в свои ворота
Брюско Тео
41' Желтая карточка
Пластун Игорь
45' Желтая карточка
Франзони Жеффри
2:1
55' Гол
Тагыберген Асхат
2:2
59' Гол
Жоржинью Перейра
3:2
82' Гол
Садовский Всеволод
90' Желтая карточка

Ход матча

2'
0:1
Трани Гийом
24'
Брюско Тео
1:1
41'
Пластун Игорь
 
45'
 
Франзони Жеффри
55'
Тагыберген Асхат
(Режиналдо)
2:1
59'
2:2
Жоржинью Перейра
(Трани Гийом)
61'
Исламхан Бауыржан
Тагыберген Асхат
 
61'
Умаров Шохбоз
Беседин Артём
 
75'
 
Густаво Симоэс
Андрада Федерико
78'
 
Лиша Гонсалу
Франзони Жеффри
78'
Садовский Всеволод
Дарбо Дембо
 
78'
Абикен Айбол
Макаренко Евгений
 
82'
Турсынбай Сагадат
Ерланов Темирлан
 
82'
Садовский Всеволод
3:2
88'
 
Эль-Идрисси Адхам
Силва Диогу
90'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 115
Ордабасы 76.5% (88)
X 19.1% (22)
Дифферданж 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ордабасы
Ничья
Дифферданж
2.65
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6.00
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9.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шайзада
Бекхан
3
Товар
Кристиан
32
Пластун
Игорь
23
Ерланов
Темирлан
2
Режиналдо
8
Тагыберген
Асхат
4
Цвек
Ловро
17
Шехович
Златан
41
Беседин
Артём
19
Макаренко
Евгений
98
Дарбо
Дембо
84
Фелипе
V
55
Боржес
Леандро
5
Брюско
Тео
4
Д'Анцико
Кевин
25
Франзони
Жеффри
10
Трани
Гийом
6
Силва
Диогу
21
Рош
Людовик
23
Ричелми
32
Андрада
Федерико
28
Жоржинью
Перейра
Ордабасы
3-4-3
Дифферданж
3-5-2

История личных встреч

Ордабасы
Дифферданж

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ордабасы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагыберген Асхат 1 0.5
Режиналдо 0 0
Дифферданж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоржинью Перейра 2 1
Трани Гийом 1 0.5

Карточки

Ордабасы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малый Сергей 1 0
Макаренко Евгений 1 0
Пластун Игорь 1 0
Суюмбаев Гафуржан 1 0
Ерланов Темирлан 1 0
Тунгышбаев Еркебулан 1 0
Дифферданж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франзони Жеффри 1 0
Ричелми 1 0

Результаты матчей

Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ордабасы
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Жетысу - Ордабасы 1:1 Дифферданж - Ордабасы 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0
Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1 Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0
Дифферданж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дифферданж - Ордабасы 1:0 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Фола - Дифферданж 2:0
Дифферданж - Вильц 1:1 Прогрес - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Виктория Роспорт 2:2 Унион Титус - Дифферданж 1:4 Дифферданж - Свифт Эсперанж 2:0 Шиффланж 95 - Дифферданж 0:4 Дифферданж - Мариска Мерш 2:0 Жюнесс Эш - Дифферданж 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дифферданж - Страссен 2:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Кэрьенг 4:0 Мондерканге - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Расинг Юнион 7:0 Мондорф - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Рюмеланж 5:1

Результаты матчей

Ордабасы
Дифферданж

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ордабасы
Дифферданж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Браво Тучич Милан 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Перерыв
    Основное время матча позади! Победитель определится в дополнительное время!
  • Желтая карточка
    90'
    Турсынбай получает желтую карточку за какое-то прегрешение, которое осталось за кадром.
  • 90'
    Впрочем, организовали игроки "Дифферданжа" неплохую контратаку, Ричелми не смог с острого угла пробить Шайзаду, а дальше защитники выиграли верховую борьбу.
  • 90'
    Да, концовку ударно проводят хозяева поля, для "Дифферданжа" по такой игре овертайм за счастье.
  • Угловой
    90'
    Товар после навеса с углового от Исламхана отмечается ударом головой, но мяч проходит рядом со штангой.
  • 90'
    Абикен отмечается неприятным дальним ударом с отскоком от газона, не без труда Фелипе отбивает мяч на угловой.
  • Дополнительное время
    90'
    5 минут добавляет чешский арбитр к основному времени второго тайма.
  • Угловой
    90'
    После розыгрыша углового последовала подача в штрафную, Садовский пробивает головой, однако не попадает в створ.
  • 89'
    Дальний удар Исламхана не достигает цели, но угловой удалось заработать из-за касания защитника.
  • Замена
    88'
    Адхам Эль-Идрисси появляется на поле вместо Диогу Силвы.
  • Угловой
    86'
    Угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, однако Пластун нарушил правила у чужих ворот.
  • Опасный момент
    85'
    Цвек завершает атаку "Ордабасы" дальним ударом - мяч попадает в штангу ворот Фелипе!
  • 84'
    Снова воодушевляется "Ордабасы", снова равный счёт по сумме двух матчей, но у хозяев есть психологическое преимущество.
  • Описание гола
    82'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2! ВСЕВОЛОД САДОВСКИЙ!
    Садовский после прострела с левого края штрафной опережает защитника и бьет с близкого расстояния, Фелипе переводит мяч в штангу, но Всеволод сам же удачно играет на добивании!
  • Замена
    81'
    Сагадат Турсынбай играет вместо Темирлана Ерланова.
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    • Опасный момент
      80'
      Жоржинью после передачи из глубины поля выходит на рандеву с Шайзадой, но голкипер спасает "Ордабасы" в ближнем бою!
    • Опасный момент
      79'
      Трани со штрафного закручивает мяч в дальний верхний угол, однако перекладина оставляет "Ордабасы" в игре!
    • Замена
      78'
      Всеволод Садовский и Айбол Абикен играют вместо Дембо Дарбо и Евгения Макаренко. У гостей Гонсалу Лиша играет вместо Жеффри Франзони.
    • Фол, нарушение
      77'
      Трани зарабатывает крайне опасный штрафной в нескольких метрах от владений Шайзады, Умаров нарушил правила.
    • Угловой
      76'
      Очередной угловой исполняет Исламхан, однако вновь верховая борьба остается за гостями.
    • Замена
      75'
      Густаво Симоэс появляется на поле вместо Федерико Андрады.
    • Угловой
      73'
      Теперь с правого фланга навесил Исламхан, но опасности нет. Вторым темпом после навеса Макаренко Ерланов скинул мяч на ближнюю штангу, но Дарбо к мячу не успел.
    • Угловой
      72'
      После навеса Исламхана с углового мяч дошел до дальнего края штрафной, Цвек попытался пробить с подбора, но угодил в соперника.
    • 71'
      Дарбо врывается в штрафную гостей с левого края, однако защитник успевает выбить мяч на угловой.
    • 70'
      Небольшая пауза у нас в матче, отправились команды попить водички. Пока напомним, что победитель этой пары в следующей стадии сыграет с "Пюником".
    • 68'
      Исламхан отмечается ударом из-за пределов штрафной - мяч улетает намного выше ворот.
    • Угловой
      67'
      Угловой с правого фланга не принес результата "Ордабасы", по-прежнему у команды Александра Седнёва большие проблемы в созидании.
    • 66'
      Проход Режиналдо правым флангом завершается прерванной передачей - мяч уходит на угловой.
    • 64'
      Умаров попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч пришелся в соперника.
    • 63'
      Позиционная атака хозяев завершается не самой адресной подачей, ничего опасного у ворот "Дифферданжа".
    • Замена
      61'
      Бауыржан Ислахман и Шахбоз Умаров появляются на поле вместо Асхата Тагыбергена и Артёма Беседина.
    • Описание гола
      59'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! ЖОРЖИНЬЮ ПЕРЕЙРА!
      Трани протащил мяч по центру и покатил правее на Жоржинью, который не стал входить в штрафную, а пробил в касание в ближний угол, Шайзада потерял ворота!
    • 58'
      Атака гостей завершается дальней попыткой в исполнении Андрады - мяч пришелся в соперника.
    • 57'
      Режиналдо после передачи Макаренко подает в чужую штрафную - верховая борьбе остается за гостями.
    • 56'
      Да, удается хозяевам поля сравнять счёт по сумме двух матчей, впереди еще уйма времени, чтобы всё решить в основное время.
    • Описание гола
      55'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АСХАТ ТАГЫБЕРГЕН!
      После навеса с левого фланга мяч заметался по штрафной гостей, Режиналдо прострелил вдоль ворот, а Тагыберген с нескольких метров поразил цель!
    • Травма, повреждение
      54'
      Требуется помощь врачей Жоржинью, снова довольно затяжная пауза у нас.
    • 52'
      Жоржинью после заброса из глубины поля пытался убежать к воротам "Ордабасы", однако соперника завалил на газон защитник. Правда, фола нет.
    • 51'
      Позиционная атака "Ордабасы" завершается подачей Шеховича с левого фланга - Фелипе на выходе мяч забирает.
    • 50'
      Многовато брака в действиях казахстанской команды, если подарков от "Дифферданжа" не будет, то будет "Ордабасы" очень сложно.
    • 48'
      В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, ничего с игры так и не удается придумать "Ордабасы".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Угловой
      45'
      Угловой с правого фланга в этот раз исполнил Макаренко, но вновь верховая борьба остается за гостями.
    • Травма, повреждение
      45'
      Есть проблемы со здоровьем у одного из игроков "Дифферданжа", врачи гостей снова на поле.
    • 45'
      Заброс от гостей в чужую штрафную площадь не увенчался успехом, Шайзада забрал мяч на выходе.
    • 45'
      Позиционно продолжает атаковать команда хозяев, но пока с игры "Ордабасы" практически ничего не создает.
    • 45'
      Тагыберген со штрафного отмечается прямым ударом, однако в створ ворот Асхат не попадает.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавляет чешский арбитр к основному времени первого тайма.
    • Желтая карточка
      44'
      Франзони получает желтую карточку за фол против Шеховича в нескольких метрах от своей штрафной площади.
    • 42'
      Трани со штрафного закручивает мяч на дальнюю штангу, однако тот, никого не задев, ушел за пределы поля.
    • Желтая карточка
      41'
      Пластун получает желтую карточку за фол против Роша на правом фланге обороны.
    • 39'
      Тагыберген исполняет штрафной с правого фланга, однако мяч прилетает точно в руки Фелипе.
    • Угловой
      38'
      Угловой в исполнении Тагыбергена снова не приносит никакой остроты, удар от ворот неспешно готовит Фелипе.
    • 37'
      Тагыберген остро подает с левого фланга, Леандро едва не срезает мяч в свои ворота, но всё же снаряд прошел рядом со штангой.
    • 35'
      Режиналдо входит в штрафную с правого края и остро простреливает в центр, но партнерам пробить по воротам не удается.
    • 33'
      Добрался игрок "Дифферданжа" до лицевой линии на правом фланге, однако мяч упущен за пределы поля.
    • 31'
      Позиционная атака "Ордабасы" завершается неудачной подачей Шеховича, мяч улетает за ворота Фелипе.
    • Травма, повреждение
      29'
      У Дарбо есть небольшое повреждение по итогам контакта с голкипером. Хозяева пенальти не дождались, а один из представителей скамейки получил предупреждение.
    • Опасный момент
      28'
      Дарбо после передачи из глубины врывается в штрафную гостей по центру и пытается обыграть Фелипе, однако голкипер сумел выбить мяч из-под ног форварда!
    • Угловой
      27'
      После навеса Тагыбергена с углового гости смахнули мяч на левый край штрафной, Цвек попытался навесить во вратарскую, однако попал в соперника. Арбитр почему-то назначает удар от ворот.
    • 26'
      Макаренко с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, а Рикельме отправляет мяч на угловой.
    • Травма, повреждение
      25'
      Пластун получил повреждение запястья, врачи "Ордабасы" на поле.
    • 24'
      Тут же Диогу Силва попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч миновал створ.
    • Гол в свои ворота
      23'
      АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АВТОГОЛ БРУСКО!
      Бруско с левого фланга покатил мяч назад на Фелипе крайне неудачно, бразилец пытался спасти команду в падении, но не смог выбить снаряд!
    • Травма, повреждение
      22'
      Помощь врачей требуется Фелипе, есть проблемы с голеностопом у 40-летнего бразильского голкипера.
    • 21'
      Тагыберген со штрафного забрасывает мяч на дальнюю штангу, где кулаками на выходе играет Фелипе.
    • 20'
      Боржес нарушает правила против Беседина неподалеку от своей штрафной, но вряд ли эта позиция станет ударной.
    • 19'
      Удар Макаренко с дальней дистанции приходится в защитника, мяч отскакивает к Тагыбергену, однако снаряд летит намного выше створа.
    • Опасный момент
      18'
      Жоржинью заработал штрафной в 30 метрах от чужих ворот, Трани со "стандарта" пробил поверх "стенки" в левый от себя угол, но мяч прошел рядом со штангой!
    • 17'
      Напомним, что в чемпионате Казахстана "Ордабасы" пока лидирует, однако после ничьей против "Жетысу" в минувшие выходные отрыв от второго места сократился до одного очка.
    • Фол, нарушение
      16'
      Трани заработал штрафной в центре поля, гости максимально сильно пульнули мяч вперед в направлении Шайзады.
    • 15'
      Баннер "EUROPE ARE YOU READY?" висит на центральной трибуне, однако пока казахстанский клуб рискует закончить еврокубковую кампанию.
    • 13'
      Указывает Фелипе главному арбитру, что ему мешают лазерные указки, сами же болельщики крадут время у своей команды.
    • 12'
      Пластун после заброса Макаренко несильно направляет мяч в правый от себя угол - Фелипе на месте.
    • Угловой
      11'
      Теперь Тагыберген подает корнер с левого фланга - Фелипе на выходе смахивает мяч кулаком.
    • Угловой
      10'
      Угловой с правого фланга подали хозяева поля, но с навесом Тагыбергена оборона "Дифферданжа" справляется.
    • 9'
      Конечно, "Ордабасы" переходит в позиционное нападение, однако пока моментов у ворот гостей нет.
    • 7'
      Напомним, что "Ордабасы" пока в еврокубках не забивает - 0:0 и 0:1 против "Петрокуба" в Лиге чемпионов и пока засуха против люксембуржского соперника.
    • 5'
      Жоржиньо врывается в штрафную хозяев с левого края, однако мяч в итоге упущен за лицевую линию.
    • 4'
      Напомним, что "Дифферданж" ранее пытался пробиться по лигочемпионской сетке, однако вылетели чемпионы Люксембурга от фарерского "Клаксвика".
    • 3'
      Напомним, что первая встреча между командами закончилась победой чемпиона Люксембурга с минимальным счётом. Теперь "Ордабасы" надо забивать дважды, чтобы перевести игру в овертайм.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ГИЙОМ ТРАНИ!
      Стремительное начало в этой встрече, Трани протащил мяч по центру и пробил по воротам, а снаряд после рикошета перелетел через голкипера!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Франзони Жеффри получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Пластун Игорь получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Г О О О О Л - Брюско Тео уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 2'
      Г О О О О Л - Трани Гийом бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на K.Munaitpasov Stadium Shymkent. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ордабасы 3:2 Дифферданж

    Исход игры
    Ордабасы
    76.5% (88)
    Ничья
    19.1% (22)
    Дифферданж
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.12% (47)
    Меньше
    56.88% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    56.88% (62)
    Нет
    43.12% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Ордабасы
    33.9% (39)
    1:0 Ордабасы
    20% (23)
    2:0 Ордабасы
    15.7% (18)
    1:1 Ничья
    14.8% (17)
    1:2 Дифферданж
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    3:0 Ордабасы
    1.7% (2)
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