Тур: 2. Стадион: им. Кажымукана Mунайтпасова.
3:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
2' ГолТрани Гийом
1:1
24' Гол в свои воротаБрюско Тео
41' Желтая карточкаПластун Игорь
45' Желтая карточкаФранзони Жеффри
2:1
55' ГолТагыберген Асхат
2:2
59' ГолЖоржинью Перейра
3:2
82' ГолСадовский Всеволод
Ход матча
2'
0:1
24'
1:1
41'
45'
55'
2:1
59'
2:2
82'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
12 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
98
Дарбо
Дембо
84
Фелипе
V
10
Трани
Гийом
21
Рош
Людовик
23
Ричелми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Дарбо ДембоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Федин МаксимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Седнев Александр
- Основной состав
-
84 ФелипеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Трани ГийомПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Рош ЛюдовикПолузащитник
-
23 РичелмиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Нибра РуйВратарь
-
22 Лиша ГонсалуЗащитник
-
77 Беи ДжанлукаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pedro Resende
История личных встреч
Ордабасы
Дифферданж
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Ордабасы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тагыберген Асхат
|1
|0.5
|Режиналдо
|0
|0
Дифферданж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жоржинью Перейра
|2
|1
|Трани Гийом
|1
|0.5
Карточки
Ордабасы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малый Сергей
|1
|0
|Макаренко Евгений
|1
|0
|Пластун Игорь
|1
|0
|Суюмбаев Гафуржан
|1
|0
|Ерланов Темирлан
|1
|0
|Тунгышбаев Еркебулан
|1
|0
Дифферданж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франзони Жеффри
|1
|0
|Ричелми
|1
|0
Результаты матчей
Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ордабасы
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Жетысу - Ордабасы 1:1 Дифферданж - Ордабасы 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0
Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1 Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0
Дифферданж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дифферданж - Ордабасы 1:0 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Фола - Дифферданж 2:0
Дифферданж - Вильц 1:1 Прогрес - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Виктория Роспорт 2:2 Унион Титус - Дифферданж 1:4 Дифферданж - Свифт Эсперанж 2:0 Шиффланж 95 - Дифферданж 0:4 Дифферданж - Мариска Мерш 2:0 Жюнесс Эш - Дифферданж 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дифферданж - Страссен 2:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Кэрьенг 4:0 Мондерканге - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Расинг Юнион 7:0 Мондорф - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Рюмеланж 5:1
Результаты матчей
Ордабасы
Дифферданж
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ордабасы
Дифферданж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Браво
|Тучич Милан
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ордабасы 3:2 Дифферданж
Исход игры
Ордабасы
76.5% (88)
Ничья
19.1% (22)
Дифферданж
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
56.88% (62)
Нет
43.12% (47)
Популярный счёт
2:1 Ордабасы
33.9% (39)
1:0 Ордабасы
20% (23)
2:0 Ордабасы
15.7% (18)
1:1 Ничья
14.8% (17)
1:2 Дифферданж
2.6% (3)
0:0 Ничья
2.6% (3)
3:0 Ордабасы
1.7% (2)
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