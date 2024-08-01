5 минут добавляет чешский арбитр к основному времени второго тайма.

Абикен отмечается неприятным дальним ударом с отскоком от газона, не без труда Фелипе отбивает мяч на угловой.

Товар после навеса с углового от Исламхана отмечается ударом головой, но мяч проходит рядом со штангой.

Да, концовку ударно проводят хозяева поля, для "Дифферданжа" по такой игре овертайм за счастье.

Впрочем, организовали игроки "Дифферданжа" неплохую контратаку, Ричелми не смог с острого угла пробить Шайзаду, а дальше защитники выиграли верховую борьбу.

Турсынбай получает желтую карточку за какое-то прегрешение, которое осталось за кадром.

Основное время матча позади! Победитель определится в дополнительное время!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2! ВСЕВОЛОД САДОВСКИЙ! Садовский после прострела с левого края штрафной опережает защитника и бьет с близкого расстояния, Фелипе переводит мяч в штангу, но Всеволод сам же удачно играет на добивании!

Снова воодушевляется "Ордабасы", снова равный счёт по сумме двух матчей, но у хозяев есть психологическое преимущество.

Угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, однако Пластун нарушил правила у чужих ворот.

Дальний удар Исламхана не достигает цели, но угловой удалось заработать из-за касания защитника.

После розыгрыша углового последовала подача в штрафную, Садовский пробивает головой, однако не попадает в створ.

Небольшая пауза у нас в матче, отправились команды попить водички. Пока напомним, что победитель этой пары в следующей стадии сыграет с "Пюником".

Дарбо врывается в штрафную гостей с левого края, однако защитник успевает выбить мяч на угловой.

После навеса Исламхана с углового мяч дошел до дальнего края штрафной, Цвек попытался пробить с подбора, но угодил в соперника.

Теперь с правого фланга навесил Исламхан, но опасности нет. Вторым темпом после навеса Макаренко Ерланов скинул мяч на ближнюю штангу, но Дарбо к мячу не успел.

Очередной угловой исполняет Исламхан, однако вновь верховая борьба остается за гостями.

Трани зарабатывает крайне опасный штрафной в нескольких метрах от владений Шайзады, Умаров нарушил правила.

Всеволод Садовский и Айбол Абикен играют вместо Дембо Дарбо и Евгения Макаренко. У гостей Гонсалу Лиша играет вместо Жеффри Франзони.

Трани со штрафного закручивает мяч в дальний верхний угол, однако перекладина оставляет "Ордабасы" в игре!

Жоржинью после передачи из глубины поля выходит на рандеву с Шайзадой, но голкипер спасает "Ордабасы" в ближнем бою!

В спокойном темпе начинается вторая половина встречи, ничего с игры так и не удается придумать "Ордабасы".

Многовато брака в действиях казахстанской команды, если подарков от "Дифферданжа" не будет, то будет "Ордабасы" очень сложно.

Позиционная атака "Ордабасы" завершается подачей Шеховича с левого фланга - Фелипе на выходе мяч забирает.

Жоржинью после заброса из глубины поля пытался убежать к воротам "Ордабасы", однако соперника завалил на газон защитник. Правда, фола нет.

Требуется помощь врачей Жоржинью, снова довольно затяжная пауза у нас.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! АСХАТ ТАГЫБЕРГЕН! После навеса с левого фланга мяч заметался по штрафной гостей, Режиналдо прострелил вдоль ворот, а Тагыберген с нескольких метров поразил цель!

Да, удается хозяевам поля сравнять счёт по сумме двух матчей, впереди еще уйма времени, чтобы всё решить в основное время.

Режиналдо после передачи Макаренко подает в чужую штрафную - верховая борьбе остается за гостями.

Атака гостей завершается дальней попыткой в исполнении Андрады - мяч пришелся в соперника.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! ЖОРЖИНЬЮ ПЕРЕЙРА! Трани протащил мяч по центру и покатил правее на Жоржинью, который не стал входить в штрафную, а пробил в касание в ближний угол, Шайзада потерял ворота!

Бауыржан Ислахман и Шахбоз Умаров появляются на поле вместо Асхата Тагыбергена и Артёма Беседина.

Позиционная атака хозяев завершается не самой адресной подачей, ничего опасного у ворот "Дифферданжа".

Умаров попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч пришелся в соперника.

Угловой с правого фланга не принес результата "Ордабасы", по-прежнему у команды Александра Седнёва большие проблемы в созидании.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Угловой с правого фланга в этот раз исполнил Макаренко, но вновь верховая борьба остается за гостями.

45' Есть проблемы со здоровьем у одного из игроков "Дифферданжа", врачи гостей снова на поле.

45' Заброс от гостей в чужую штрафную площадь не увенчался успехом, Шайзада забрал мяч на выходе.

45' Позиционно продолжает атаковать команда хозяев, но пока с игры "Ордабасы" практически ничего не создает.

45' Тагыберген со штрафного отмечается прямым ударом, однако в створ ворот Асхат не попадает.

45' 5 минут добавляет чешский арбитр к основному времени первого тайма.

44' Франзони получает желтую карточку за фол против Шеховича в нескольких метрах от своей штрафной площади.

42' Трани со штрафного закручивает мяч на дальнюю штангу, однако тот, никого не задев, ушел за пределы поля.

41' Пластун получает желтую карточку за фол против Роша на правом фланге обороны.

39' Тагыберген исполняет штрафной с правого фланга, однако мяч прилетает точно в руки Фелипе.

38' Угловой в исполнении Тагыбергена снова не приносит никакой остроты, удар от ворот неспешно готовит Фелипе.

37' Тагыберген остро подает с левого фланга, Леандро едва не срезает мяч в свои ворота, но всё же снаряд прошел рядом со штангой.

35' Режиналдо входит в штрафную с правого края и остро простреливает в центр, но партнерам пробить по воротам не удается.

33' Добрался игрок "Дифферданжа" до лицевой линии на правом фланге, однако мяч упущен за пределы поля.

31' Позиционная атака "Ордабасы" завершается неудачной подачей Шеховича, мяч улетает за ворота Фелипе.

29' У Дарбо есть небольшое повреждение по итогам контакта с голкипером. Хозяева пенальти не дождались, а один из представителей скамейки получил предупреждение.

28' Дарбо после передачи из глубины врывается в штрафную гостей по центру и пытается обыграть Фелипе, однако голкипер сумел выбить мяч из-под ног форварда!

27' После навеса Тагыбергена с углового гости смахнули мяч на левый край штрафной, Цвек попытался навесить во вратарскую, однако попал в соперника. Арбитр почему-то назначает удар от ворот.

26' Макаренко с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, а Рикельме отправляет мяч на угловой.

25' Пластун получил повреждение запястья, врачи "Ордабасы" на поле.

24' Тут же Диогу Силва попытался пробить с дальней дистанции, однако мяч миновал створ.

23' АВТОГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! АВТОГОЛ БРУСКО!

Бруско с левого фланга покатил мяч назад на Фелипе крайне неудачно, бразилец пытался спасти команду в падении, но не смог выбить снаряд!

22' Помощь врачей требуется Фелипе, есть проблемы с голеностопом у 40-летнего бразильского голкипера.

21' Тагыберген со штрафного забрасывает мяч на дальнюю штангу, где кулаками на выходе играет Фелипе.

20' Боржес нарушает правила против Беседина неподалеку от своей штрафной, но вряд ли эта позиция станет ударной.

19' Удар Макаренко с дальней дистанции приходится в защитника, мяч отскакивает к Тагыбергену, однако снаряд летит намного выше створа.

18' Жоржинью заработал штрафной в 30 метрах от чужих ворот, Трани со "стандарта" пробил поверх "стенки" в левый от себя угол, но мяч прошел рядом со штангой!

17' Напомним, что в чемпионате Казахстана "Ордабасы" пока лидирует, однако после ничьей против "Жетысу" в минувшие выходные отрыв от второго места сократился до одного очка.

16' Трани заработал штрафной в центре поля, гости максимально сильно пульнули мяч вперед в направлении Шайзады.

15' Баннер "EUROPE ARE YOU READY?" висит на центральной трибуне, однако пока казахстанский клуб рискует закончить еврокубковую кампанию.

13' Указывает Фелипе главному арбитру, что ему мешают лазерные указки, сами же болельщики крадут время у своей команды.

12' Пластун после заброса Макаренко несильно направляет мяч в правый от себя угол - Фелипе на месте.

11' Теперь Тагыберген подает корнер с левого фланга - Фелипе на выходе смахивает мяч кулаком.

10' Угловой с правого фланга подали хозяева поля, но с навесом Тагыбергена оборона "Дифферданжа" справляется.

9' Конечно, "Ордабасы" переходит в позиционное нападение, однако пока моментов у ворот гостей нет.

7' Напомним, что "Ордабасы" пока в еврокубках не забивает - 0:0 и 0:1 против "Петрокуба" в Лиге чемпионов и пока засуха против люксембуржского соперника.

5' Жоржиньо врывается в штрафную хозяев с левого края, однако мяч в итоге упущен за лицевую линию.

4' Напомним, что "Дифферданж" ранее пытался пробиться по лигочемпионской сетке, однако вылетели чемпионы Люксембурга от фарерского "Клаксвика".

3' Напомним, что первая встреча между командами закончилась победой чемпиона Люксембурга с минимальным счётом. Теперь "Ордабасы" надо забивать дважды, чтобы перевести игру в овертайм.

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ГИЙОМ ТРАНИ!

Стремительное начало в этой встрече, Трани протащил мяч по центру и пробил по воротам, а снаряд после рикошета перелетел через голкипера!