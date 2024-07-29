Тур: 2. Стадион: им. Кажымукана Mунайтпасова.
Позже
История личных встреч
Ордабасы
Дифферданж
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Ордабасы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Дифферданж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жоржинью Перейра
|1
|1
Карточки
Ордабасы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малый Сергей
|1
|0
|Макаренко Евгений
|1
|0
|Суюмбаев Гафуржан
|1
|0
|Ерланов Темирлан
|1
|0
|Тунгышбаев Еркебулан
|1
|0
Дифферданж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ричелми
|1
|0
Результаты матчей
Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ордабасы
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Жетысу - Ордабасы 1:1 Дифферданж - Ордабасы 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0
Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1 Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0
Дифферданж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дифферданж - Ордабасы 1:0 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Фола - Дифферданж 2:0
Дифферданж - Вильц 1:1 Прогрес - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Виктория Роспорт 2:2 Унион Титус - Дифферданж 1:4 Дифферданж - Свифт Эсперанж 2:0 Шиффланж 95 - Дифферданж 0:4 Дифферданж - Мариска Мерш 2:0 Жюнесс Эш - Дифферданж 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дифферданж - Страссен 2:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Кэрьенг 4:0 Мондерканге - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Расинг Юнион 7:0 Мондорф - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Рюмеланж 5:1
Результаты матчей
Ордабасы
Дифферданж
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ордабасы
Дифферданж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Ордабасы - Дифферданж
Исход игры
Ордабасы
72.1% (31)
Ничья
18.6% (8)
Дифферданж
9.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (15)
Меньше
62.5% (25)
Обе команды забьют
Да
50% (20)
Нет
50% (20)
Популярный счёт
2:1 Ордабасы
25.6% (11)
1:0 Ордабасы
23.3% (10)
2:0 Ордабасы
16.3% (7)
1:1 Ничья
14% (6)
1:2 Дифферданж
4.7% (2)
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