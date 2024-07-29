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Тур: 2. Стадион: .
Ордабасы
 
Позже
Дифферданж
Прогнозы 43
Ордабасы 72.1% (31)
X 18.6% (8)
Дифферданж 9.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ордабасы
Ничья
Дифферданж
1.78
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4.55
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4.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Ордабасы
Дифферданж

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Ордабасы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дифферданж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жоржинью Перейра 1 1

Карточки

Ордабасы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малый Сергей 1 0
Макаренко Евгений 1 0
Суюмбаев Гафуржан 1 0
Ерланов Темирлан 1 0
Тунгышбаев Еркебулан 1 0
Дифферданж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ричелми 1 0

Результаты матчей

Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дифферданж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ордабасы
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Жетысу - Ордабасы 1:1 Дифферданж - Ордабасы 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0
Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1 Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1 Тобол - Ордабасы 0:0
Дифферданж
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дифферданж - Ордабасы 1:0 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Фола - Дифферданж 2:0
Дифферданж - Вильц 1:1 Прогрес - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Виктория Роспорт 2:2 Унион Титус - Дифферданж 1:4 Дифферданж - Свифт Эсперанж 2:0 Шиффланж 95 - Дифферданж 0:4 Дифферданж - Мариска Мерш 2:0 Жюнесс Эш - Дифферданж 4:3 Дифферданж - Дюделанж 2:0 Дифферданж - Страссен 2:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Кэрьенг 4:0 Мондерканге - Дифферданж 1:1 Дифферданж - Расинг Юнион 7:0 Мондорф - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Рюмеланж 5:1

Результаты матчей

Ордабасы
Дифферданж

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ордабасы
Дифферданж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ордабасы - Дифферданж от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 43
    Ордабасы 72.1% (31)
    X 18.6% (8)
    Дифферданж 9.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ордабасы
    Ничья
    Дифферданж
    1.78
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    4.55
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    4.80
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    Прогнозы на матч Ордабасы - Дифферданж

    Исход игры
    Ордабасы
    72.1% (31)
    Ничья
    18.6% (8)
    Дифферданж
    9.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (15)
    Меньше
    62.5% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (20)
    Нет
    50% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Ордабасы
    25.6% (11)
    1:0 Ордабасы
    23.3% (10)
    2:0 Ордабасы
    16.3% (7)
    1:1 Ничья
    14% (6)
    1:2 Дифферданж
    4.7% (2)
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