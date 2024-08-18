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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Стефански Даниэль
Шленск Вроцлав
0:0
Первый тайм: 45'
Корона Кельце
0'
31' Желтая карточка
Konrad Matuszewski
44' Желтая карточка

Ход матча

31'
 
Konrad Matuszewski
44'
 
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Корона Кельце
2.20
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4.10
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4.60
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Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
33
Маценко
Егор
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
78
Герчио
Томмазо
16
Покорны
Петер
26
Индже
Бурак
77
Цебуля
Марчин
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
11
Мусёлик
Себастьян
1
Дзеконски
Ксавье
37
Hubert
Zwozny
5
Реста
По
66
Milos
Trojak
3
Konrad
Matuszewski
18
Хофмейстер
Йоав
71
Длугош
Виктор
8
Martin
Remacle
27
Нуну
Педру
21
Daniel
Trejo
9
Шикавка
Евгений
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Корона Кельце

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

29 матчей

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГБ
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:0
Э
1:2
ЭГБ
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:5
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.08
1.19

Среднее время на гол

83
75

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.56
0.77

Среднее время на гол

57
117

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.34
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герчио Томмазо 1 0.25
Петков Алекс 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 1 0.2
Длугош Виктор 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Симеон 1 0
Шота Серафин 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Индже Бурак 1 0
Ортис Арнау 1 0
Jakub Jezierski 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Milos Trojak 1 0
Дзеконски Ксавье 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0
Hubert Zwozny 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Корона Кельце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1
Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0
Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Корона Кельце

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Краковия
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Пяст
 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Видзев Лодзь
 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
8.
Легия
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Шленск Вроцлав
 0:0 4 0 3 1 1 - 3 3
16.
Корона Кельце
 0:0 5 0 2 3 1 - 7 2
17.
Лехия Гданьск
 5 0 2 3 4 - 11 2
18.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
4.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
5.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Легия
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Шленск Вроцлав
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Радомяк Радом
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
12.
Корона Кельце
 0:0 3 0 2 1 1 - 4 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шленск Вроцлав
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 3
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Корона Кельце Konrad Matuszewski 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Konrad Matuszewski получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Шленск Вроцлав.
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Ничья
Корона Кельце
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