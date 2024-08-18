Тур: 5. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Стефански Даниэль
1:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаKonrad Matuszewski
44' Желтая карточкаНауэль Матиас
54' Желтая карточкаПетров Симеон
59' Красная карточкаМаценко Егор
68' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
70' Желтая карточкаРеста По
0:1
87' ГолДалмау Адриан
90' Желтая карточкаMilos Trojak
1:1
90' ГолШварц Петр
90'+9
Ход матча
44'
54'
59'
68'
70'
87'
0:1
90'
90'
1:1
33
Маценко
Егор
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
5
Реста
По
66
Milos
Trojak
27
Нуну
Педру
21
Daniel
Trejo
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
19 Ортис АрнауНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Реста ПоЗащитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
-
21 Daniel TrejoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Корона Кельце
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
29 матчей
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.7%
44.8%
34.5%
6 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.08
1.19
Среднее время на гол
83
75
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.56
0.77
Среднее время на гол
57
117
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.34
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шварц Петр
|1
|0.25
|Герчио Томмазо
|1
|0.25
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|2
|0.4
|Длугош Виктор
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Симеон
|2
|0
|Маценко Егор
|0
|1
|Науэль Матиас
|1
|0
|Шота Серафин
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Реста По
|1
|0
|Дзеконски Ксавье
|1
|0
|Хофмейстер Йоав
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
|Hubert Zwozny
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Корона Кельце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Корона Кельце
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
0
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Корона Кельце
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
60%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1
Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0
Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2 Корона Кельце - Ракув 0:2
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Корона Кельце
Точный счет
1:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (1)
|Ягеллония Белосток
|Кубицки Ярослав
|3
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3
|Пуща Неполомице
|Благаич Яков
|3
|Корона Кельце
|Konrad Matuszewski
|3
|Видзев Лодзь
|Samuel Kozlovsky
|1 1