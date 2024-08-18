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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Легия
2:1
Второй тайм: 69'
Радомяк Радом
0'
1:0
38' Пенальти
Крамер Блаж
2:0
45' Гол
Капустка Бартош
58' Желтая карточка
Крамер Блаж
2:1
61' Гол
Капемба Освальдо Педро
67' Желтая карточка
68' Желтая карточка
Леандро
68' Желтая карточка
1
Тобиаш
Кацпер
55
Енджейчик
Артур
8
Августиняк
Рафал
42
Барсия
Серхио
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
5
Гонсалвеш
Клод
25
Морисита
Рёя
19
Винагре
Рубен
9
Крамер
Блаж
17
Альфарела
Мигуэль
44
Wiktor
Koptas
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
4
Мамедов
Рахиль
24
Уаттара
Зиэ
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
27
Вольски
Рафал
10
Roberto
Alves
7
Пеглоу
9
Леандро
17
Роча
Леонардо
Легия
3-5-2
Радомяк Радом
4-3-2-1

История личных встреч

Легия
Радомяк Радом

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Э
0:3
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:3
Э
3:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.33
1.33

Среднее время на гол

270
67

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
54

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Блаж 3 (1) 0.6
Лима Лукас II 2 0.4
Капустка Бартош 1 0.2
Морисита Рёя 1 0.2
Августиняк Рафал 1 0.2
Винагре Рубен 0 0
Вшолек Павел 0 0
Альфарела Мигуэль 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 4 (1) 1
Леандро 1 0.25
Капемба Освальдо Педро 1 0.25
Гжесик Ян 0 0
Пеглоу 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Блаж 2 0
Jan Ziolkowski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Гонсалвеш Клод 1 0
Гуаль Марк 1 0
Августиняк Рафал 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вагнер да Силва 1 0
Жордау Бруну 1 0
Гжесик Ян 1 0
Роча Леонардо 1 0
Пеглоу 1 0

Результаты матчей

Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Радомяк Радом
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Радомяк Радом
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
0
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Радомяк Радом
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2
Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1
Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1

Результаты матчей

Легия
Радомяк Радом

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Легия
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Краковия
 5 3 1 1 9 - 6 10
4.
Легия
 2:1 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 7 - 4 8
7.
Видзев Лодзь
 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Ракув
 4 2 1 1 3 - 1 7
9.
Гурник Забже
 4 2 1 1 5 - 5 7
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Радомяк Радом
 1:2 4 1 0 3 6 - 8 3
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Лехия Гданьск
 5 0 2 3 4 - 11 2
18.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Легия
 2:1 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
6.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Гурник Забже
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 1:2 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Ракув
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Легия
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
8.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 3
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 3
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Корона Кельце Konrad Matuszewski 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Альфарела Мигуэль сделал результативную передачу.
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    Легия
    Ничья
    Радомяк Радом
    1.68
    5.70
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    4.98
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