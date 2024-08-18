Тур: 5. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
2:1
Второй тайм: 69'
0'
1:0
38' ПенальтиКрамер Блаж
2:0
45' ГолКапустка Бартош
58' Желтая карточкаКрамер Блаж
2:1
61' ГолКапемба Освальдо Педро
68' Желтая карточкаЛеандро
Ход матча
38'
1:0
45'
58'
61'
67'
68'
68'
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
24
Уаттара
Зиэ
7
Пеглоу
9
Леандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
История личных встреч
Легия
Радомяк Радом
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.33
1.33
Среднее время на гол
270
67
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
54
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.6
|Лима Лукас II
|2
|0.4
|Капустка Бартош
|1
|0.2
|Морисита Рёя
|1
|0.2
|Августиняк Рафал
|1
|0.2
|Винагре Рубен
|0
|0
|Вшолек Павел
|0
|0
|Альфарела Мигуэль
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|4 (1)
|1
|Леандро
|1
|0.25
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.25
|Гжесик Ян
|0
|0
|Пеглоу
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Блаж
|2
|0
|Jan Ziolkowski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Гонсалвеш Клод
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Жордау Бруну
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Роча Леонардо
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
Результаты матчей
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Радомяк Радом
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Радомяк Радом
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
0
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Радомяк Радом
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2
Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1
Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 ЛКС Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Пуща Неполомице - Радомяк Радом 1:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 0:2 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Радомяк Радом - Сталь Мелец 2:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Радомяк Радом - С. Воля 2:1
Результаты матчей
Легия
Радомяк Радом
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Легия
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|4.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|3 - 1
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|8 - 8
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|1:2
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|17.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Лех
|Исхак Микаэль
|4
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|4
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (1)
|Ягеллония Белосток
|Кубицки Ярослав
|3
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|3
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 2
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|3
|Пуща Неполомице
|Благаич Яков
|3
|Корона Кельце
|Konrad Matuszewski
|3
|Видзев Лодзь
|Samuel Kozlovsky
|1 1