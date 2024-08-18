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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Витория Гимарайнш
 
Позже
Эшторил
Прогнозы 107
Витория Гимарайнш 93.5% (100)
X 4.7% (5)
Эшторил 1.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Эшторил
1.59
6.80
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6.92
Все Коэффициенты
14
Варела
Бруну
13
Мендеш
Жоау
24
Боревкович
Тони
76
Гашпар
Бруну
3
Вильянуэва
Микель
20
Гарсия
Самуэль
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
18
Арканжу
Телму
9
Jesus
Ramirez
19
Мангаш
Рикарду
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
5
Мангала
Эльяким
23
Алвару
Педру
24
Амарал
Педру
7
Виниций
6
Орельяна
Алехандро
8
Коста
Мишел
17
Гарсия
Фабрисиу
9
Маркес
Алехандро
14
Беграуи
Янис
Витория Гимарайнш
4-3-3
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Эшторил

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.78
1.44

Среднее время на гол

115
62

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 1
Cesar Andrade Lima Kaio 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 1 1
Беграуи Янис 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашпар Бруну 1 0
Силва Тьягу 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 1 0
Алвару Педру 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Виниций 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0
Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1
Эшторил
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1
Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Эшторил

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эштрела
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Боавишта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Витория Гимарайнш
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2.
Санта-Клара
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эшторил
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Брага
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фамаликан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Спортинг Л Тринкан Франсишку 2
Порту Хайме Иван 2
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
Где смотреть матч Витория Гимарайнш - Эшторил онлайн

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Прогнозы на матч Витория Гимарайнш - Эшторил

Исход игры
Витория Гимарайнш
92.6% (100)
Ничья
5.6% (6)
Эшторил
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.76% (47)
Меньше
55.24% (58)
Обе команды забьют
Да
45.71% (48)
Нет
54.29% (57)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
34.3% (37)
2:0 Витория Гимарайнш
28.7% (31)
1:0 Витория Гимарайнш
19.4% (21)
1:1 Ничья
4.6% (5)
3:0 Витория Гимарайнш
3.7% (4)
3:1 Витория Гимарайнш
3.7% (4)
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Витория Гимарайнш
Эшторил
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