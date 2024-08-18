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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Витория Гимарайнш
1:0
Конец матча
Эшторил
0'
10' Желтая карточка
Вильянуэва Микель
26' Желтая карточка
Боревкович Тони
1:0
32' Гол
Jesus Ramirez
56' Желтая карточка
Беграуи Янис
90'+5

Ход матча

10'
Вильянуэва Микель
 
26'
Боревкович Тони
 
32'
Jesus Ramirez
(Силва Тьягу)
1:0
56'
 
Беграуи Янис
58'
 
Кошта Элдер
Гарсия Фабрисиу
62'
Cesar Andrade Lima Kaio
Арканжу Телму
 
62'
Alberto Baio
Гашпар Бруну
 
70'
Оливейра Нелсон
Jesus Ramirez
 
70'
Сантуш Нуну
Мангаш Рикарду
 
70'
 
Pedro Carvalho
Пина Вагнер
70'
 
Лакксимикант Андре
Маркес Алехандро
79'
 
Перейра Франсиско
Коста Мишел
79'
 
Гитан Рафик
Беграуи Янис
83'
Силва Ману
Силва Тьягу
 
Прогнозы 110
Витория Гимарайнш 92.7% (102)
X 5.5% (6)
Эшторил 1.8% (2)
Все прогнозы
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
24
Боревкович
Тони
3
Вильянуэва
Микель
13
Мендеш
Жоау
20
Гарсия
Самуэль
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
18
Арканжу
Телму
9
Jesus
Ramirez
19
Мангаш
Рикарду
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
5
Мангала
Эльяким
23
Алвару
Педру
24
Амарал
Педру
7
Виниций
6
Орельяна
Алехандро
8
Коста
Мишел
17
Гарсия
Фабрисиу
9
Маркес
Алехандро
14
Беграуи
Янис
Витория Гимарайнш
4-3-3
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Эшторил

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
10 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.9%
27.8%
33.3%
7 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.11
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.78
1.44

Среднее время на гол

115
62

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.5
Jesus Ramirez 1 0.5
Силва Тьягу 0 0
Cesar Andrade Lima Kaio 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 1 0.5
Беграуи Янис 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гашпар Бруну 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Силва Тьягу 1 0
Боревкович Тони 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 1 0
Алвару Педру 1 0
Беграуи Янис 1 0
Орельяна Алехандро 1 0
Виниций 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эшторил
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Витория Гимарайнш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эшторил
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0
Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Витория Гимарайнш 3:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Порту - Витория Гимарайнш 1:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:1
Эшторил
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1
Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0 Бенфика - Эшторил 3:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 1:3 Визела - Эшторил 3:3 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Боавишта - Эшторил 2:1 Эшторил - Эштрела 1:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Эшторил

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боавишта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эштрела
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2.
Санта-Клара
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Брага
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фамаликан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Спортинг Л Тринкан Франсишку 2
Порту Хайме Иван 2
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Силва Тьягу сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 110
    Витория Гимарайнш 92.7% (102)
    X 5.5% (6)
    Эшторил 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:0 Эшторил онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Эшторил

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    92.7% (102)
    Ничья
    5.5% (6)
    Эшторил
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    45.79% (49)
    Нет
    54.21% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    34.5% (38)
    2:0 Витория Гимарайнш
    29.1% (32)
    1:0 Витория Гимарайнш
    19.1% (21)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    3:0 Витория Гимарайнш
    3.6% (4)
    3:1 Витория Гимарайнш
    3.6% (4)
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