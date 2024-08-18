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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
2:2
Второй тайм: 60'
Аланьяспор
0'
1:0
17' Гол
Пёнтек Кшиштоф
1:1
26' Гол
Кордова Серхио
36' Желтая карточка
Эргюн Онур
39' Желтая карточка
Балковец Юре
40' Желтая карточка
Пёнтек Кшиштоф
1:2
45' Пенальти
Балковец Юре
2:2
54' Гол
Фигейредо Жоау

Ход матча

17'
Пёнтек Кшиштоф
(Тюрюдж Дениз)
1:0
26'
1:1
Кордова Серхио
(Аугусто Лойде)
36'
Эргюн Онур
 
39'
 
Балковец Юре
40'
Пёнтек Кшиштоф
 
43'
 
Байыр Фуркан
Лима Нуно
45'
1:2
Балковец Юре
54'
Фигейредо Жоау
(Опоку Джером)
2:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Аланьяспор
6.40
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3.50
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Все Коэффициенты
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
4
Эргюн
Онур
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
25
Фигейредо
Жоау
91
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
17
Жанвье
Николя
27
Аугусто
Лойде
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
9
Кордова
Серхио
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Аланьяспор

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
0:5

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 2 1
Пёнтек Кшиштоф 1 0.5
Тюрюдж Дениз 0 0
Кени Филипп 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 2 1
Балковец Юре 1 (1) 0.5
Аугусто Лойде 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кеман Оливье 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Давидсон 1 0
Эргюн Онур 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4
Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1
Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Аланьяспор

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Истанбул Башакшехир
 2:2 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
9.
Аланьяспор
 2:2 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Истанбул Башакшехир
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Аланьяспор
 2:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Эюпспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Газиантеп
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бешикташ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хатайспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Истанбул Башакшехир
 2:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Аланьяспор
 2:2 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Антальяспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бодрумспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Касымпаша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Самсунспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Сивасспор Радакович Урош 2
Аланьяспор Кордова Серхио 2
Ризеспор Аликулов Хусниддин 2
Фенербахче Джеко Эдин 2
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Касымпаша Омеруо Кеннет 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 54'
    Джером Опоку сделал результативную передачу.
  • 54'
    Г О О О О Л - Фигейредо Жоау бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Балковец Юре из команды Аланьяспор забивает с точки!
  • 43'
    Лима Нуно уходит с поля. Фуркан Баир выходит вместо него
  • 40'
    Пёнтек Кшиштоф получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Балковец Юре получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Эргюн Онур получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Аугусто Лойде сделал результативную передачу.
  • 26'
    Г О О О О Л - Кордова Серхио бьет в цель!
  • 17'
    Тюрюдж Дениз сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Пёнтек Кшиштоф бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Аланьяспор
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