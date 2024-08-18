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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
4:2
Конец матча
Аланьяспор
0'
1:0
17' Гол
Пёнтек Кшиштоф
1:1
26' Гол
Кордова Серхио
36' Желтая карточка
Эргюн Онур
39' Желтая карточка
Балковец Юре
40' Желтая карточка
Пёнтек Кшиштоф
1:2
45' Пенальти
Балковец Юре
2:2
53' Гол
Фигейредо Жоау
82' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
3:2
90' Гол
Тюрюдж Дениз
90' Желтая карточка
Алити Фидан
90' Желтая карточка
Шахинер Омер Али
90' Желтая карточка
Алмейда Ричард
4:2
90' Гол
Гюрлер Сердар
90'+9
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
4
Эргюн
Онур
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
25
Фигейредо
Жоау
91
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
17
Жанвье
Николя
27
Аугусто
Лойде
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
9
Кордова
Серхио
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Аланьяспор

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
0:5

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

1.5
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

60
102

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 2 1
Тюрюдж Дениз 1 0.5
Гюрлер Сердар 1 0.5
Пёнтек Кшиштоф 1 0.5
Пелкас Димитрис 0 0
Кени Филипп 0 0
Опоку Джером 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 2 1
Балковец Юре 1 (1) 0.5
Аугусто Лойде 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюрлер Сердар 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Кеман Оливье 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Давидсон 1 0
Эргюн Онур 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 1 0
Алмейда Ричард 1 0
Алити Фидан 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4
Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1
Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Аланьяспор

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Газиантеп
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Самсунспор
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Антальяспор
 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Бешикташ
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Антальяспор
 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эюпспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Газиантеп
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Газиантеп
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Самсунспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Сивасспор Радакович Урош 2
Аланьяспор Кордова Серхио 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2
Ризеспор Аликулов Хусниддин 2
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Истанбул Башакшехир Гюрлер Сердар 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Эргюн Онур уходит с поля. Оздемир Берат выходит вместо него
    • 53'
      Джером Опоку сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Фигейредо Жоау бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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