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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Газиантеп
0:1
Первый тайм: 45+'
Самсунспор
0'
0:1
5' Гол
Хольсе Карло
29' Желтая карточка
Эрсой Эртугрул
41' Желтая карточка
Козловски Кацпер

Ход матча

5'
0:1
Хольсе Карло
(Нтчам Оливье)
29'
Эрсой Эртугрул
 
41'
Козловски Кацпер
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 2
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Самсунспор
7.40
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4.40
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2.65
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Все Коэффициенты
1
Диудис
Сократис
27
Артан
Омюрджан
4
Кызылдаг
Арда
5
Эрсой
Эртугрул
15
Стефен
Годфри
18
Сореску
Деян
14
Мандуки
Сириль
44
Максим
Александру
7
Эскихеллач
Мустафа
19
Кодро
Кенан
10
Козловски
Кацпер
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
17
Шиндлер
Кингсли
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
7
Муйя
Арбнор
9
Муандилмаджи
Мариус
Газиантеп
4-3-3
Самсунспор
4-1-4-1

История личных встреч

Газиантеп
Самсунспор

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:1
С
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саборит Энрик 1 0.5
Соялп Фуркан 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 1 0.5
Нтчам Оливье 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Добен Квентин 1 1
Эрсой Эртугрул 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дронгелен Рик 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Самсунспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6
Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2
Самсунспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1

Результаты матчей

Газиантеп
Самсунспор

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Газиантеп
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Самсунспор
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Антальяспор
 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Бешикташ
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Антальяспор
 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эюпспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Газиантеп
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Газиантеп
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Самсунспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Сивасспор Радакович Урош 2
Аланьяспор Кордова Серхио 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2
Ризеспор Аликулов Хусниддин 2
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Истанбул Башакшехир Гюрлер Сердар 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Самсунспор
7.40
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