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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Anzhony Rodrigues
Морейренсе
3:1
Конец матча
Арока
0'
0:1
3' Гол
Симау Давид
1:1
9' Гол
Нлаво Луис
2:1
45' Пенальти
Алан Осорио
59' Желтая карточка
Офори Лоуренс
3:1
65' Гол
Де Соуза Силва Мадсон
74' Желтая карточка
Куарежма
83' Желтая карточка
Ламба Шику
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Симау Давид
9'
Нлаво Луис
1:1
45'
Алан Осорио
2:1
46'
 
Трецца Альфонсо
Госальбес Пабло
46'
 
Куарежма
Веверсон
46'
Мартинс Бернардо
Алан Осорио
 
59'
Офори Лоуренс
 
61'
Габриэльзиньо
Антониссе Джереми
 
65'
Де Соуза Силва Мадсон
(Рамос Рубен)
3:1
74'
 
Куарежма
77'
 
Морозов Владислав
Араухо Перейра
82'
Guilherme Liberato
Офори Лоуренс
 
82'
Сантуш Педру
Де Соуза Силва Мадсон
 
83'
 
Ламба Шику
87'
Гильерме Шеттине
Нлаво Луис
 
89'
 
Пуче Мигель
Джейсон
Прогнозы 105
Морейренсе 70.5% (74)
X 22.9% (24)
Арока 6.7% (7)
Все прогнозы
40
Кевин
Оливейра
76
Пинто
Денис
26
Маракас
44
Марсело
Феррейра
23
Фримпонг
Годфрид
80
Офори
Лоуренс
6
Рамос
Рубен
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
11
Алан
Осорио
10
Антониссе
Джереми
9
Нлаво
Луис
58
Мантл
Нико
28
Эшгаю
Тьягу
44
Галович
Нино
73
Ламба
Шику
26
Веверсон
5
Симау
Давид
21
Фукуи
Тайчи
10
Джейсон
22
Госальбес
Пабло
2
Силла
Морлей
39
Араухо
Перейра
Морейренсе
4-2-3-1
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Морейренсе
Арока

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

47.1%
17.6%
35.3%
8 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:0
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КЛ
2:0
ГЛ
0:2
ГЛ
3:1
ГЛ
3:2
ГЛ
3:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1.13

Среднее время на гол

73
80

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Среднее время на гол

72
62

Всего голов

21
22

Голов в среднем за матч

1.24
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

72
69

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нлаво Луис 2 1
Алан Осорио 1 (1) 0.5
Де Соуза Силва Мадсон 1 0.5
Маракас 1 0.5
Рамос Рубен 0 0
Офори Лоуренс 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симау Давид 1 0.5

Карточки

Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Таварес Сидней 1 1
Алан Осорио 1 0
Офори Лоуренс 1 0
Кевин Оливейра 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Матиас 1 1
Симау Давид 1 0
Джейсон 1 0
Веверсон 1 0
Трецца Альфонсо 1 0
Араухо Перейра 1 0
Куарежма 1 0
Ламба Шику 1 0

Результаты матчей

Морейренсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арока
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Морейренсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Арока
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Морейренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Арока
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Морейренсе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фаренсе - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 3:2 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пенафьел 2:0
Каса Пия - Морейренсе 1:1 Морейренсе - Униан Лейрия 2:1 Риу Аве - Морейренсе 1:2 Брага - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Эшторил 2:1 Каса Пия - Морейренсе 0:1 Морейренсе - Визела 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Бенфика - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Эштрела 2:2 Витория Гимарайнш - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Арока 1:0 Боавишта - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Морейренсе 0:1
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Арока - Академику Визеу 0:2 Арока - Тондела 0:0 Риу Аве - Арока 3:2
Арока - Оливейренсе 3:1 Арока - Сан-Жуан-Вер 2:3 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Бенфика - Арока 5:0 Арока - Эштрела 0:0 Жил Висенте - Арока 2:2 Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2

Результаты матчей

Морейренсе
Арока

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Морейренсе
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
10.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Эшторил
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брага
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Боавишта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эштрела
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2.
Санта-Клара
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Боавишта
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Брага
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фамаликан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Эшторил
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Спортинг Л Тринкан Франсишку 2
Порту Хайме Иван 2
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      'Г О О О О О Л - Алан Осорио из команды Морейренсе забивает с пенальти! Он пробил правой. Нико Мантль был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 9'
      Г О О О О Л - Нлаво Луис из команды Морейренсе забивает головой!
    • 3'
      Г О О О О Л - Симау Давид из команды Арока левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 105
    Морейренсе 70.5% (74)
    X 22.9% (24)
    Арока 6.7% (7)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Морейренсе 3:1 Арока онлайн

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    Прогнозы на матч Морейренсе 3:1 Арока

    Исход игры
    Морейренсе
    70.5% (74)
    Ничья
    22.9% (24)
    Арока
    6.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.15% (22)
    Меньше
    78.85% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    42.31% (44)
    Нет
    57.69% (60)
    Популярный счёт
    1:0 Морейренсе
    49.5% (52)
    1:1 Ничья
    21% (22)
    2:1 Морейренсе
    18.1% (19)
    0:1 Арока
    3.8% (4)
    1:2 Арока
    2.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
    2:0 Морейренсе
    1.9% (2)
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