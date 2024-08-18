Тур: 2. Стадион: Тупрас.
2:1
Первый тайм: 45'
Ход матча
1'
0:1
13'
1:1
23'
2:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
34
Гюнок
Мерт
27
Силва
Рафа
13
Пирич
Кенан
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Мучи ЭрнестНападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Йылмаз МертЗащитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Mehmet Ilhan
-
-
91 Burak Ingenc
-
Главный тренер: Алекс
История личных встреч
Бешикташ
Антальяспор
29 матчей
86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
38 матчей
65.8%
15.8%
18.4%
25 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
57.9%
28.9%
13.2%
22 победы 11 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
43
Голов в среднем за матч
1.47
2.26
Среднее время на гол
61
39
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.32
0.58
Среднее время на гол
68
155
Всего голов
53
54
Голов в среднем за матч
1.39
1.42
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
64
63
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|Силва Рафа
|1
|0.5
|Габриэль Паулиста
|1
|0.5
|Киличсой Семих
|0
|0
|Масуаку Артур
|0
|0
|Рашица Милот
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|1
|0.5
|Ларссон Сэм
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ракип Эрдаль
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0
Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3
Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2
Результаты матчей
Бешикташ
Антальяспор
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1:2 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|2
|Сивасспор
|Радакович Урош
|2
|Аланьяспор
|Кордова Серхио
|2
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2
|Ризеспор
|Аликулов Хусниддин
|2
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|1
|Коньяспор
|Алексич Даниел
|1
|Истанбул Башакшехир
|Гюрлер Сердар
|1