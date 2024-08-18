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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Бешикташ
2:1
Первый тайм: 45'
Антальяспор

Ход матча

1'
0:1
Самудио Брайан
(Ларссон Сэм)
13'
Иммобиле Чиро
(Рашица Милот)
1:1
23'
Иммобиле Чиро
(Киличсой Семих)
2:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Антальяспор
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
6
Колли
Омар
53
Топчу
Эмир
Хан
83
Фернандеш
Жедсон
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
7
Рашица
Милот
27
Силва
Рафа
9
Киличсой
Семих
17
Иммобиле
Чиро
13
Пирич
Кенан
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
14
Узунхан
Эмреджан
11
Вурал
Гюрай
5
Дикмен
Сонер
6
Ракип
Эрдаль
17
Ешильюрт
Эрдоган
22
Ван
де
Стрек
Сандер
81
Самудио
Брайан
10
Ларссон
Сэм
Бешикташ
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Антальяспор

29 матчей

86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

38 матчей

65.8%
15.8%
18.4%
25 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.9%
28.9%
13.2%
22 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
К
1:2
С
3:2
С
1:3
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
2:3
К
0:2
С
1:1
С
1:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:2
С
2:6
С
2:3
С
1:2
С
2:0
С
0:0
ТМК
4:2
С
3:0
С
1:0
С
1:5
С
0:0
С
2:0
С
1:0
КТ
2:1
С
3:5
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
2:0
К
3:1
С
1:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

28
43

Голов в среднем за матч

1.47
2.26

Среднее время на гол

61
39

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.32
0.58

Среднее время на гол

68
155

Всего голов

53
54

Голов в среднем за матч

1.39
1.42

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

64
63

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 2 1
Силва Рафа 1 0.5
Габриэль Паулиста 1 0.5
Киличсой Семих 0 0
Масуаку Артур 0 0
Рашица Милот 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 1 0.5
Ларссон Сэм 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ракип Эрдаль 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0
Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3
Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2

Результаты матчей

Бешикташ
Антальяспор

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Газиантеп
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Самсунспор
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Антальяспор
 1:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Бешикташ
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Антальяспор
 1:2 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эюпспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Газиантеп
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Газиантеп
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Самсунспор
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Антальяспор
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Сивасспор Радакович Урош 2
Аланьяспор Кордова Серхио 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2
Ризеспор Аликулов Хусниддин 2
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Фенербахче Джеко Эдин 1
Коньяспор Алексич Даниел 1
Истанбул Башакшехир Гюрлер Сердар 1
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Антальяспор
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