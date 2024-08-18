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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Бешикташ
4:2
Конец матча
Антальяспор
0'
0:1
1' Гол
Самудио Брайан
1:1
13' Гол
Иммобиле Чиро
2:1
23' Гол
Иммобиле Чиро
49' Желтая карточка
Колли Омар
2:2
51' Гол
Самудио Брайан
55' Желтая карточка
Киличсой Семих
3:2
56' Гол
Силва Рафа
63' Красная карточка
Вурал Гюрай
67' Желтая карточка
Масуаку Артур
76' Желтая карточка
Thalisson
89' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
4:2
90' Гол
Мучи Эрнест
90'+6

Ход матча

1'
0:1
Самудио Брайан
(Ларссон Сэм)
13'
Иммобиле Чиро
(Рашица Милот)
1:1
23'
Иммобиле Чиро
(Киличсой Семих)
2:1
46'
 
Сафури Рамиз
Ван де Стрек Сандер
49'
Колли Омар
 
51'
2:2
Самудио Брайан
(Ешильюрт Эрдоган)
55'
Киличсой Семих
 
56'
Силва Рафа
(Рашица Милот)
3:2
63'
 
Вурал Гюрай
66'
 
Калузиньски Якуб
Ларссон Сэм
67'
Н'Дур Шер
Киличсой Семих
 
67'
Масуаку Артур
Топчу Эмир Хан
 
67'
Масуаку Артур
 
76'
 
Thalisson
82'
 
Burak Ingenc
Ракип Эрдаль
83'
Хекимоглу Эрхан
Иммобиле Чиро
 
84'
 
Узун Эмре
Узунхан Эмреджан
84'
 
Гайч Адольфо
Дикмен Сонер
88'
Мучи Эрнест
Силва Рафа
 
89'
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
90'
Мучи Эрнест
(Н'Дур Шер)
4:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 6 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 57 Владение мячом, % 43
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
6
Колли
Омар
53
Топчу
Эмир
Хан
83
Фернандеш
Жедсон
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
7
Рашица
Милот
27
Силва
Рафа
9
Киличсой
Семих
17
Иммобиле
Чиро
13
Пирич
Кенан
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
14
Узунхан
Эмреджан
11
Вурал
Гюрай
5
Дикмен
Сонер
6
Ракип
Эрдаль
17
Ешильюрт
Эрдоган
22
Ван
де
Стрек
Сандер
81
Самудио
Брайан
10
Ларссон
Сэм
Бешикташ
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Антальяспор

29 матчей

86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
24.1%
22 победы 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

38 матчей

65.8%
15.8%
18.4%
25 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.1%
34.2%
23.7%
16 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.9%
28.9%
13.2%
22 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:2
К
1:2
С
3:2
С
1:3
С
0:0
С
0:0
С
1:1
С
2:3
К
0:2
С
1:1
С
1:1
ТМС
3:0
С
1:2
С
1:2
С
2:6
С
2:3
С
1:2
С
2:0
С
0:0
ТМК
4:2
С
3:0
С
1:0
С
1:5
С
0:0
С
2:0
С
1:0
КТ
2:1
С
3:5
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
2:0
К
3:1
С
1:0
К
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

28
43

Голов в среднем за матч

1.47
2.26

Среднее время на гол

61
39

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.32
0.58

Среднее время на гол

68
155

Всего голов

53
54

Голов в среднем за матч

1.39
1.42

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
29
Больше 76%
Меньше 24%
9
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

64
63

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 2 1
Силва Рафа 2 1
Габриэль Паулиста 1 0.5
Мучи Эрнест 1 0.5
Рашица Милот 0 0
Киличсой Семих 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 2 1
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ларссон Сэм 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 2 0
Колли Омар 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Киличсой Семих 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вурал Гюрай 0 1
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ракип Эрдаль 1 0
Thalisson 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0
Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1
Антальяспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3
Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2

Результаты матчей

Бешикташ
Антальяспор

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4.
Ризеспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Сивасспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Антальяспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Фенербахче
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Ризеспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сивасспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Антальяспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хатайспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эюпспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Коньяспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бодрумспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Касымпаша
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Коньяспор
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Фенербахче
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Гёзтепе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эюпспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Трабзонспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кайсериспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бодрумспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Касымпаша
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Хатайспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Адана Демирспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Антальяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19.
Аланьяспор
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 2
Сивасспор Радакович Урош 2
Бешикташ Силва Рафа 2
Аланьяспор Кордова Серхио 2
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Бешикташ Масуаку Артур 2
Антальяспор Вурал Гюрай 1
Фенербахче Джеко Эдин 1
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Киличсой Семих сделал результативную передачу.
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