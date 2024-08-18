Тур: 2. Стадион: Бесса. Зрители: 5852 Главный судья: Нобре Антониу
0'
0:1
40' ГолРоберто Фернандес Альварельос
58' Желтая карточкаДа Силва Жоэль
72' Желтая карточкаКарлос Карвалхал
73' Желтая карточкаПерес Себастьян
81' Желтая карточкаCristiano Bacci
83' Желтая карточкаГомес Виктор
Ход матча
40'
58'
72'
73'
81'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Pedro
Gomes
18
Вукотич
Илия
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Pedro GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
23 Мачадо ТьягоВратарь
-
75 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
25 Дабу Жулиу
-
-
71 Joao Barros
-
73 Alex Marques
-
-
Главный тренер: Cristiano Bacci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боавишта
Брага
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Среднее время на гол
65
180
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.92
1.46
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейзиньо Мигель
|1 (1)
|0.5
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0.5
|Эль Уаззани Амин
|1
|0.5
|Саласар Родриго
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Да Силва Жоэль
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1
Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5
Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3
Результаты матчей
Боавишта
Брага
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|0:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|3 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|2
|Порту
|Хайме Иван
|2
|АВС
|Samuel
|1 1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 1
|Арока
|Роша Матиас
|1 1
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Брага
Исход игры
Боавишта
6.3% (7)
Ничья
17.1% (19)
Брага
76.6% (85)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:2 Брага
48.6% (54)
1:1 Ничья
15.3% (17)
0:1 Брага
15.3% (17)
0:2 Брага
5.4% (6)
1:0 Боавишта
3.6% (4)
1:3 Брага
2.7% (3)
2:3 Брага
1.8% (2)
2:1 Боавишта
1.8% (2)
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