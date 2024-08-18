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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 5852 Главный судья: Нобре Антониу
Боавишта
0:1
Второй тайм: 90+'
Брага
0'
0:1
40' Гол
Роберто Фернандес Альварельос
58' Желтая карточка
Да Силва Жоэль
72' Желтая карточка
Карлос Карвалхал
73' Желтая карточка
Перес Себастьян
81' Желтая карточка
Cristiano Bacci
83' Желтая карточка
Гомес Виктор

Ход матча

40'
0:1
Роберто Фернандес Альварельос
(Саласар Родриго)
58'
Да Силва Жоэль
 
69'
 
Горби Жан-Батист
Брума Арминду
69'
 
Гомес Виктор
Мендес Юсафат
69'
 
Эль Уаззани Амин
Роберто Фернандес Альварельос
69'
Перес Себастьян
Вукотич Илия
 
72'
 
Карлос Карвалхал
73'
Перес Себастьян
 
76'
Гонсало Мигель
Камара Ибраима
 
81'
Cristiano Bacci
 
83'
Мачадо Тьяго
Феррейра Филипе
 
83'
 
Гомес Виктор
87'
 
Мартинес Габриэль
Фернандеш Рожер
Прогнозы 111
Боавишта 6.3% (7)
X 17.1% (19)
Брага 76.6% (85)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Брага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гонсалвеш
Жуан
II
15
Pedro
Gomes
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
20
Феррейра
Филипе
2
Камара
Ибраима
III
16
Да
Силва
Жоэль
10
Рейзиньо
Мигель
18
Вукотич
Илия
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
91
Горничек
Лукаш
17
Мендес
Юсафат
3
Бамбу
Робсон
26
Аррей-Мби
Брайт
19
Марин
Адриан
16
Саласар
Родриго
6
Карвалью
Витор
11
Фернандеш
Рожер
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
Боавишта
4-1-4-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Брага

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

25 матчей

20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
4:1
ТМК
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
КЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Среднее время на гол

65
180

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.92
1.46

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.64
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейзиньо Мигель 1 (1) 0.5
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.5
Эль Уаззани Амин 1 0.5
Саласар Родриго 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 1 0
Боженик Роберт 1 0
Да Силва Жоэль 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 1 0
Саласар Родриго 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1
Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5
Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3

Результаты матчей

Боавишта
Брага

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Морейренсе
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Брага
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Боавишта
 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
АВС
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Жил Висенте
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Фамаликан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Риу Аве
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Брага
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
АВС
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эштрела
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Боавишта
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Санта-Клара
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 0 1 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
2.
Санта-Клара
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Порту
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Боавишта
 0:1 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Брага
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Морейренсе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Насьонал Мадейра
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эштрела
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фамаликан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Эшторил
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Фаренсе
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Арока
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
АВС
 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Бенфика
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Риу Аве
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Жил Висенте
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Каса Пия
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (2)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Спортинг Л Тринкан Франсишку 2
Порту Хайме Иван 2
Весь список

Топ нарушителей
АВС Samuel 1 1
Морейренсе Таварес Сидней 1 1
Жил Висенте Круз Сандру 1 1
Арока Роша Матиас 1 1
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Саласар Родриго сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 40'
      Г О О О О Л - Роберто Фернандес Альварельос забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогнозы 111
    Боавишта 6.3% (7)
    X 17.1% (19)
    Брага 76.6% (85)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Боавишта
    Ничья
    Брага
    64.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Брага

    Исход игры
    Боавишта
    6.3% (7)
    Ничья
    17.1% (19)
    Брага
    76.6% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    48.6% (54)
    1:1 Ничья
    15.3% (17)
    0:1 Брага
    15.3% (17)
    0:2 Брага
    5.4% (6)
    1:0 Боавишта
    3.6% (4)
    1:3 Брага
    2.7% (3)
    2:3 Брага
    1.8% (2)
    2:1 Боавишта
    1.8% (2)
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    Боавишта
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