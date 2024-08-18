Тур: 2. Стадион: Бесса. Зрители: 5852 Главный судья: Нобре Антониу
0'
0:1
40' ГолРоберто Фернандес Альварельос
58' Желтая карточкаДа Силва Жоэль
72' Желтая карточкаКарлос Карвалхал
73' Желтая карточкаПерес Себастьян
81' Желтая карточкаCristiano Bacci
83' Желтая карточкаГомес Виктор
90' Желтая карточкаБоженик Роберт
90'+7
Ход матча
40'
58'
72'
73'
81'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Pedro
Gomes
18
Вукотич
Илия
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Pedro GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
23 Мачадо ТьягоВратарь
-
75 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
25 Дабу Жулиу
-
-
71 Joao Barros
-
73 Alex Marques
-
-
Главный тренер: Cristiano Bacci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Боавишта
Брага
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
25 матчей
20%
32%
48%
5 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
16%
44%
40%
4 победы 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
24%
36%
40%
6 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Среднее время на гол
65
180
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.92
1.46
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
1.64
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейзиньо Мигель
|1 (1)
|0.5
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0.5
|Эль Уаззани Амин
|1
|0.5
|Саласар Родриго
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боженик Роберт
|2
|0
|Перес Себастьян
|1
|0
|Да Силва Жоэль
|1
|0
|Cristiano Bacci
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Виктор
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Боавишта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Боавишта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1
Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0 Боавишта - Риу Аве 0:0 Спортинг Л - Боавишта 6:1 Боавишта - Морейренсе 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:1 Боавишта - Брага 0:4 Шавиш - Боавишта 2:1
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5
Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3 Бенфика - Брага 3:1 Брага - Визела 2:1 Эшторил - Брага 0:1 Брага - Арока 0:3
Результаты матчей
Боавишта
Брага
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (2)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|3 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Спортинг Л
|Тринкан Франсишку
|2
|Порту
|Хайме Иван
|2
|АВС
|Samuel
|1 1
|Морейренсе
|Таварес Сидней
|1 1
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 1
|Арока
|Роша Матиас
|1 1
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Брага
Исход игры
Боавишта
6.3% (7)
Ничья
17.1% (19)
Брага
76.6% (85)
Тотал 2.5
Больше
57.41% (62)
Меньше
42.59% (46)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:2 Брага
48.6% (54)
1:1 Ничья
15.3% (17)
0:1 Брага
15.3% (17)
0:2 Брага
5.4% (6)
1:0 Боавишта
3.6% (4)
1:3 Брага
2.7% (3)
2:3 Брага
1.8% (2)
2:1 Боавишта
1.8% (2)
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