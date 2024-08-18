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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Гурник Забже
0:0
Второй тайм: 52'
Ракув
0'
34' Желтая карточка
Пестка Камил
45' Желтая карточка
Тудор Фран

Ход матча

29'
Войтушек Норберт
Подольски Лукас
 
34'
 
Пестка Камил
45'
 
Тудор Фран
46'
 
Драчал Давид
Оума Эрик
46'
 
Рундич Милан
Пестка Камил
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Ракув
4.40
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3.53
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2.33
Все Коэффициенты
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
21
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
8
Хеллебранд
Патрик
11
Taofeek
Ismaheel
10
Подольски
Лукас
17
Kamil
Lukoszek
44
Букса
Александр
1
Треловски
Кацпер
7
Тудор
Фран
4
Сварнас
Стратос
33
Пестка
Камил
20
Салес
Жеан
Карлос
26
Оума
Эрик
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
84
Адриано
Рибейро
19
Црнац
Анте
9
Patryk
Makuch
Гурник Забже
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Ракув

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:1
ТМК
1:3
Э
2:0
ТМК
6:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:0
К
4:2
Э
1:3
ЭГБ
4:1
Э
2:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.4
Расак Дамиан 1 0.2
Санчес Мануэль 1 0.2
Войтушек Норберт 1 0.2
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 1 0.2
Салес Жеан Карлос 1 0.2
Драчал Давид 1 0.2
Тудор Фран 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Подольски Лукас 1 0
Яницки Рафал 1 0
Захович Лука 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Kamil Lukoszek 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пестка Камил 2 0
Адриано Рибейро 1 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Оума Эрик 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
0
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2
Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3
Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2
Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2

Результаты матчей

Гурник Забже
Ракув

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
2.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Краковия
 5 3 1 1 9 - 6 10
5.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 7 - 4 8
7.
Ракув
 0:0 5 2 2 1 3 - 1 8
8.
Видзев Лодзь
 5 2 2 1 6 - 5 8
9.
Гурник Забже
 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Лехия Гданьск
 5 0 2 3 4 - 11 2
18.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
6.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Гурник Забже
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Ракув
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Ракув
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Гурник Забже
 0:0 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 3
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Корона Кельце Konrad Matuszewski 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Весь список
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Ракув
4.40
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