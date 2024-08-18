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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Lukasz Kuzma
Гурник Забже
0:0
Конец матча
Ракув
0'
34' Желтая карточка
Пестка Камил
45' Желтая карточка
Тудор Фран
90' Желтая карточка
Войтушек Норберт
90' Желтая карточка
Яницки Рафал
90' Желтая карточка
Берггрен Густав
90'+5
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
21
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
8
Хеллебранд
Патрик
11
Taofeek
Ismaheel
10
Подольски
Лукас
17
Kamil
Lukoszek
44
Букса
Александр
1
Треловски
Кацпер
7
Тудор
Фран
4
Сварнас
Стратос
33
Пестка
Камил
20
Салес
Жеан
Карлос
26
Оума
Эрик
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
84
Адриано
Рибейро
19
Црнац
Анте
9
Patryk
Makuch
Гурник Забже
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Ракув

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:1
ТМК
1:3
Э
2:0
ТМК
6:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:0
К
4:2
Э
1:3
ЭГБ
4:1
Э
2:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.13

Среднее время на гол

54
80

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.4
Расак Дамиан 1 0.2
Санчес Мануэль 1 0.2
Войтушек Норберт 1 0.2
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 1 0.2
Салес Жеан Карлос 1 0.2
Драчал Давид 1 0.2
Тудор Фран 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 0
Подольски Лукас 1 0
Захович Лука 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Kamil Lukoszek 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пестка Камил 2 0
Адриано Рибейро 1 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Берггрен Густав 1 0
Оума Эрик 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ракув
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
0
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ракув
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2
Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3
Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2
Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Ракув 1:1 Корона Кельце - Ракув 0:2

Результаты матчей

Гурник Забже
Ракув

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 5 3 1 1 10 - 5 10
2.
Погонь Щецин
 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 3 10
4.
Краковия
 5 3 1 1 9 - 6 10
5.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 9 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 7 - 4 8
7.
Ракув
 5 2 2 1 3 - 1 8
8.
Видзев Лодзь
 5 2 2 1 6 - 5 8
9.
Гурник Забже
 5 2 2 1 5 - 5 8
10.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Пуща Неполомице
 5 1 2 2 8 - 8 5
12.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 4 - 5 5
13.
Заглембе Любин
 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Корона Кельце
 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Лехия Гданьск
 5 0 2 3 4 - 11 2
18.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Лех
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
4.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
6.
Пяст
 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Видзев Лодзь
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Шленск Вроцлав
 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Сталь Мелец
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Краковия
 2 0 1 1 2 - 4 1
14.
Лехия Гданьск
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Мотор Люблин
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
ГКС Катовице
 3 0 1 2 1 - 3 1
17.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Корона Кельце
 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Ракув
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Пяст
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Легия
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Ягеллония Белосток
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Радомяк Радом
 2 1 0 1 3 - 5 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Погонь Щецин
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Заглембе Любин
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
17.
Сталь Мелец
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Пуща Неполомице
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 4
Радомяк Радом Роча Леонардо 4
Краковия Кялльман Беньямин 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Ягеллония Белосток Кубицки Ярослав 3
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 2
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 3
Пуща Неполомице Благаич Яков 3
Корона Кельце Konrad Matuszewski 3
Видзев Лодзь Samuel Kozlovsky 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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