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  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Фрозиноне
1:0
Перерыв
Сампдория
0'
28' Желтая карточка
Монтеризи Иларио
30' Желтая карточка
Романьоли Симоне
1:0
44' Гол
Амброзино Джузеппе

Ход матча

28'
Монтеризи Иларио
 
30'
 
Романьоли Симоне
44'
Амброзино Джузеппе
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Сампдория
3.30
Реклама, betcity.ru
3.68
7.31
Все Коэффициенты
31
Черофолини
Микеле
30
Монтеризи
Иларио
3
Марчицца
Риккардо
79
Gabriele
Bracaglia
21
Ойоно
Жереми
20
Ойоно
Энтони
14
Джелли
Франческо
55
Дарбо
Эбрима
7
Геджемис
Фарес
10
Амброзино
Джузеппе
9
Чуни
Марвин
22
Гидотти
Симоне
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
31
Stipe
Vulikic
18
Венути
Лоренцо
44
Иоанну
Николас
28
Йепес
Жерар
7
Беллемо
Алессандро
15
Акинсанмиро
Эбенезер
10
Тутино
Дженнаро
9
Кода
Массимо
Фрозиноне
3-4-2-1
Сампдория
3-4-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Сампдория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
0:5
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амброзино Джузеппе 1 1
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтеризи Иларио 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Симоне 1 0

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4
Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3
Сампдория
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4
Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Козенца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фрозиноне
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Мантуя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Сампдория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Катанзаро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кремонезе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Каррарезе
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Козенца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Фрозиноне
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сассуоло
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мантуя
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сампдория
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Каррарезе
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Катанзаро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Мантуя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Козенца
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фрозиноне
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реджана
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чезена
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сампдория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кремонезе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Каррарезе
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Брешия Адорни Давиде 1
Бари Риччи Джакомо 1
Козенца Д'Орацио Томмазо 1
Пиза Туре Идрисса 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Сампдория Романьоли Симоне 1
Модена Палумбо Антонио 1
Реджана Фьямоцци Риккардо 1
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Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Сампдория
3.30
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3.68
7.31
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Где смотреть матч Фрозиноне 1:0 Сампдория онлайн

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