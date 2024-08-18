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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Фрозиноне
2:2
Конец матча
Сампдория
0'
28' Желтая карточка
Монтеризи Иларио
30' Желтая карточка
Романьоли Симоне
1:0
44' Гол
Амброзино Джузеппе
1:1
54' Гол
Венути Лоренцо
62' Желтая карточка
Марчицца Риккардо
1:2
67' Гол
Кода Массимо
70' Желтая карточка
Stipe Vulikic
2:2
80' Гол
Ди Стефано Филиппо
82' Красная карточка
Иоанну Николас
90'+5
31
Черофолини
Микеле
30
Монтеризи
Иларио
3
Марчицца
Риккардо
79
Gabriele
Bracaglia
21
Ойоно
Жереми
20
Ойоно
Энтони
14
Джелли
Франческо
55
Дарбо
Эбрима
7
Геджемис
Фарес
10
Амброзино
Джузеппе
9
Чуни
Марвин
22
Гидотти
Симоне
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
31
Stipe
Vulikic
18
Венути
Лоренцо
44
Иоанну
Николас
28
Йепес
Жерар
7
Беллемо
Алессандро
15
Акинсанмиро
Эбенезер
10
Тутино
Дженнаро
9
Кода
Массимо
Фрозиноне
3-4-2-1
Сампдория
3-4-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Сампдория

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
0:1
СA
0:5
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 1 1
Амброзино Джузеппе 1 1
Джелли Франческо 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 1 1
Венути Лоренцо 1 1
Депаоли Фабио 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марчицца Риккардо 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 0 1
Романьоли Симоне 1 0
Stipe Vulikic 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сампдория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сампдория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4
Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3
Сампдория
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4
Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1

Результаты матчей

Фрозиноне
Сампдория

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Сампдория Кода Массимо 1
Сампдория Венути Лоренцо 1
Брешия Адорни Давиде 1
Каррарезе Nicolas Schiavi 1
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Иоанну Николас 1
Реджана Чигарини Лука 1
Мантуя Буррай Сальваторе 1
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
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