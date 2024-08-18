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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Катанзаро
0:1
Второй тайм: 46'
Сассуоло
0'
29' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
35' Желтая карточка
Понтиссо Симоне
0:1
38' Гол
Мулаттьери Самуэле

Ход матча

29'
 
Торстведт Кристиан
35'
Понтиссо Симоне
 
38'
0:1
Мулаттьери Самуэле
(Болока Даниэль)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Сассуоло
9.00
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4.40
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2.33
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Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
92
Шитум
Марио
4
Антонини
Матиас
23
Бригенти
Николо
6
Бонини
Федерико
27
Черезоли
Андреа
10
Петриччоне
Якопо
20
Понтиссо
Симоне
24
Пагано
Риккардо
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
12
Саталино
Джакомо
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
19
Романья
Филиппо
3
Дойг
Джош
72
Байрами
Недим
42
Торстведт
Кристиан
14
Обьянг
Педро
11
Болока
Даниэль
9
Мулаттьери
Самуэле
45
Лорьенте
Арман
Катанзаро
4-4-2
Сассуоло
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 1 1
Болока Даниэль 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понтиссо Симоне 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торстведт Кристиан 1 0

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0
Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1
Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Козенца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фрозиноне
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Мантуя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Сампдория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Катанзаро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кремонезе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Каррарезе
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Козенца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Фрозиноне
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сассуоло
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мантуя
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сампдория
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Каррарезе
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Катанзаро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Мантуя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Козенца
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фрозиноне
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реджана
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чезена
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сампдория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кремонезе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Каррарезе
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Брешия Адорни Давиде 1
Бари Риччи Джакомо 1
Козенца Д'Орацио Томмазо 1
Пиза Туре Идрисса 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Сампдория Романьоли Симоне 1
Модена Палумбо Антонио 1
Реджана Фьямоцци Риккардо 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Сассуоло
9.00
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4.40
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2.33
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Катанзаро 0:1 Сассуоло онлайн

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