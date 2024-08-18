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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Катанзаро
1:1
Конец матча
Сассуоло
0'
29' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
35' Желтая карточка
Понтиссо Симоне
0:1
38' Гол
Мулаттьери Самуэле
1:1
53' Гол
Понтиссо Симоне
58' Желтая карточка
Лорьенте Арман
67' Желтая карточка
Одентал Кас
71' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
80' Желтая карточка
Романья Филиппо
90' Желтая карточка
Антонини Матиас
1:1
90' Не забитый пенальти
Лорьенте Арман
90'+6

Ход матча

29'
 
Торстведт Кристиан
35'
Понтиссо Симоне
 
38'
0:1
Мулаттьери Самуэле
(Болока Даниэль)
53'
Понтиссо Симоне
(Бьяши Томмазо)
1:1
58'
 
Лорьенте Арман
59'
 
Ловато Маттео
Байрами Недим
59'
 
Калигара Фабрицио
Обьянг Педро
67'
 
Одентал Кас
71'
Петриччоне Якопо
 
77'
Помпетти Марко
Понтиссо Симоне
 
80'
 
Романья Филиппо
83'
Giovanni Volpe
Бьяши Томмазо
 
85'
 
Пас Йеферсон
Тольян Йереми
86'
 
Flavio Russo
Мулаттьери Самуэле
90'
 
Куми Джастин
Торстведт Кристиан
90'
Крайнц Лука
Черезоли Андреа
 
90'
Антонини Матиас
 
90'
1:1
Лорьенте Арман

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 472 Количество передач 466
  • 49 Владение мячом, % 51
22
Пильячелли
Мирко
92
Шитум
Марио
4
Антонини
Матиас
23
Бригенти
Николо
6
Бонини
Федерико
27
Черезоли
Андреа
10
Петриччоне
Якопо
20
Понтиссо
Симоне
24
Пагано
Риккардо
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
12
Саталино
Джакомо
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
19
Романья
Филиппо
3
Дойг
Джош
72
Байрами
Недим
42
Торстведт
Кристиан
14
Обьянг
Педро
11
Болока
Даниэль
9
Мулаттьери
Самуэле
45
Лорьенте
Арман
Катанзаро
4-4-2
Сассуоло
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понтиссо Симоне 1 1
Бьяши Томмазо 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 1 1
Болока Даниэль 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понтиссо Симоне 1 0
Антонини Матиас 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романья Филиппо 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Одентал Кас 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0
Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1
Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6

Результаты матчей

Катанзаро
Сассуоло

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Сампдория Кода Массимо 1
Сампдория Венути Лоренцо 1
Брешия Адорни Давиде 1
Каррарезе Nicolas Schiavi 1
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Иоанну Николас 1
Реджана Чигарини Лука 1
Мантуя Буррай Сальваторе 1
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Бьяши Томмазо сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Понтиссо Симоне бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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