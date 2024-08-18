Тур: 1. Стадион: Никола Чераволо.
0'
29' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
35' Желтая карточкаПонтиссо Симоне
0:1
38' ГолМулаттьери Самуэле
1:1
53' ГолПонтиссо Симоне
58' Желтая карточкаЛорьенте Арман
67' Желтая карточкаОдентал Кас
71' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
80' Желтая карточкаРоманья Филиппо
90' Желтая карточкаАнтонини Матиас
1:1
90' Не забитый пенальтиЛорьенте Арман
90'+6
Ход матча
35'
38'
53'
1:1
58'
67'
71'
80'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
472 Количество передач 466
-
49 Владение мячом, % 51
92
Шитум
Марио
26
Одентал
Кас
14
Обьянг
Педро
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Куми ДжастинПолузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
-
17 Пас ЙеферсонПолузащитник
-
28 Антист ЖанисНападающий
-
92 Kevin Bruno
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понтиссо Симоне
|1
|1
|Бьяши Томмазо
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|1
|1
|Болока Даниэль
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романья Филиппо
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0
Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2
Сассуоло
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1
Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6
Результаты матчей
Катанзаро
Сассуоло
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Сампдория
|Кода Массимо
|1
|Сампдория
|Венути Лоренцо
|1
|Брешия
|Адорни Давиде
|1
|Каррарезе
|Nicolas Schiavi
|1
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
|Мантуя
|Буррай Сальваторе
|1
|Бари
|Пучино Раффаэле
|1
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1