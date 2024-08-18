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  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Реджана
0:0
Перерыв
Мантуя
0'
28' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
32' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
43' Желтая карточка
Lorenzo Ignacchiti

Ход матча

28'
Фьямоцци Риккардо
 
32'
Оквонкво Орджи
 
43'
Lorenzo Ignacchiti
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Мантуя
2.85
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3.10
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3.70
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Все Коэффициенты
22
Барди
Франческо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
13
Мерони
Андреа
15
Фьямоцци
Риккардо
5
Серсанти
Алессандро
16
Рейнхарт
Тобиас
25
Lorenzo
Ignacchiti
18
Оквонкво
Орджи
11
Гондо
Седрик
30
Вергара
Антонио
1
Феста
Марко
27
Tommaso
Maggioni
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
23
Erik
Panizzi
10
Визер
Давид
8
Буррай
Сальваторе
21
Тримболи
Симоне
14
Francesco
Galuppini
19
Манкузо
Леонардо
11
Antonio
Fiori
Реджана
4-3-3
Мантуя
4-3-3

История личных встреч

Реджана
Мантуя

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:3
ЛП
1:1
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фьямоцци Риккардо 1 0
Оквонкво Орджи 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0
Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1
Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2
Мантуя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0
Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4 Мантуя - Виртус Верона 4:0 Про Верчелли - Мантуя 1:1 Новара - Мантуя 1:1 Мантуя - Про Патрия 3:1 Алессандрия - Мантуя 0:1 Мантуя - Триестина 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Козенца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фрозиноне
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Мантуя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Сампдория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Катанзаро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кремонезе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Каррарезе
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Козенца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Фрозиноне
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сассуоло
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мантуя
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сампдория
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Каррарезе
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Катанзаро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Мантуя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Козенца
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фрозиноне
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реджана
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чезена
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сампдория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кремонезе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Каррарезе
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Брешия Адорни Давиде 1
Бари Риччи Джакомо 1
Козенца Д'Орацио Томмазо 1
Пиза Туре Идрисса 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Сампдория Романьоли Симоне 1
Модена Палумбо Антонио 1
Реджана Фьямоцци Риккардо 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Lorenzo Ignacchiti получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Оквонкво Орджи получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Фьямоцци Риккардо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Мантуя
2.85
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3.10
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