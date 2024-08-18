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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Реджана
2:2
Конец матча
Мантуя
0'
28' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
32' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
43' Желтая карточка
Lorenzo Ignacchiti
1:0
52' Гол
Вергара Антонио
2:0
67' Гол
Рейнхарт Тобиас
70' Желтая карточка
Буррай Сальваторе
2:1
75' Гол
Брагантини Давиде
80' Желтая карточка
Родзио Паоло
90' Желтая карточка
Чигарини Лука
2:2
90' Гол в свои ворота
Мерони Андреа
90'+6

Ход матча

28'
Фьямоцци Риккардо
 
32'
Оквонкво Орджи
 
43'
Lorenzo Ignacchiti
 
52'
Вергара Антонио
1:0
66'
Портанова Маноло
Оквонкво Орджи
 
66'
 
Араму Маттиа
Визер Давид
67'
Рейнхарт Тобиас
2:0
70'
 
Буррай Сальваторе
71'
 
Менса Дэвис
Манкузо Леонардо
71'
 
Брагантини Давиде
Francesco Galuppini
75'
2:1
Брагантини Давиде
(Тримболи Симоне)
78'
Видо Лука
Гондо Седрик
 
78'
Чигарини Лука
Рейнхарт Тобиас
 
80'
Родзио Паоло
 
84'
 
Francesco Ruocco
Antonio Fiori
86'
Сампиризи Марио
Вергара Антонио
 
90'
Чигарини Лука
 
90'
2:2
Мерони Андреа

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 25
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 265 Количество передач 616
  • 30 Владение мячом, % 70
22
Барди
Франческо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
13
Мерони
Андреа
15
Фьямоцци
Риккардо
5
Серсанти
Алессандро
16
Рейнхарт
Тобиас
25
Lorenzo
Ignacchiti
18
Оквонкво
Орджи
11
Гондо
Седрик
30
Вергара
Антонио
1
Феста
Марко
27
Tommaso
Maggioni
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
23
Erik
Panizzi
10
Визер
Давид
8
Буррай
Сальваторе
21
Тримболи
Симоне
14
Francesco
Galuppini
19
Манкузо
Леонардо
11
Antonio
Fiori
Реджана
4-3-3
Мантуя
4-3-3

История личных встреч

Реджана
Мантуя

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
2:3
ЛП
1:1
ЛП
0:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
2.5

Среднее время на гол

180
36

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейнхарт Тобиас 1 1
Вергара Антонио 1 1
Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 1 1
Тримболи Симоне 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 1 0
Родзио Паоло 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Оквонкво Орджи 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0
Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 1 0

Результаты матчей

Реджана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Реджана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1
Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Брешия - Реджана 0:0 Реджана - Тернана 0:2
Мантуя
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0
Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4 Мантуя - Виртус Верона 4:0 Про Верчелли - Мантуя 1:1 Новара - Мантуя 1:1 Мантуя - Про Патрия 3:1 Алессандрия - Мантуя 0:1 Мантуя - Триестина 2:1

Результаты матчей

Реджана
Мантуя

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реджана
Мантуя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Сампдория Кода Массимо 1
Сампдория Венути Лоренцо 1
Брешия Адорни Давиде 1
Каррарезе Nicolas Schiavi 1
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Иоанну Николас 1
Реджана Чигарини Лука 1
Мантуя Буррай Сальваторе 1
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Lorenzo Ignacchiti получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Оквонкво Орджи получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Фьямоцци Риккардо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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