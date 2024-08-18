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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Чезена
2:0
Перерыв
Каррарезе
0'
1:0
8' Гол
Cristian Shpendi
20' Желтая карточка
Riccardo Palmieri
2:0
23' Пенальти
Cristian Shpendi
33' Желтая карточка
Курто Марко

Ход матча

8'
Cristian Shpendi
(Tommaso Berti)
1:0
20'
 
Riccardo Palmieri
23'
Cristian Shpendi
2:0
33'
Курто Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Чезена
Ничья
Каррарезе
3.55
3.50
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82.34
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Все Коэффициенты
1
Писсери
Маттео
3
Курто
Марко
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
11
Сисей
Йозеф
7
Доннарумма
Даниэле
14
Tommaso
Berti
30
Бастони
Симоне
35
Кало
Джакомо
9
Cristian
Shpendi
10
Каргбо
Аугустус
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
6
Filippo
Oliana
3
Marco
Imperiale
72
Simone
Zanon
77
Беллони
Никколо
82
Капецци
Леонардо
18
Nicolas
Schiavi
8
Riccardo
Palmieri
10
Панико
Джузеппе
90
Черри
Леонардо
Чезена
3-4-1-2
Каррарезе
3-4-2-1

История личных встреч

Чезена
Каррарезе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СC
3:2
СC
2:1
СC
1:1
СC
1:2
СC
6:0
СC
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 2 (1) 2
Tommaso Berti 0 0
Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курто Марко 1 0
Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Riccardo Palmieri 1 0

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2
Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3 Чезена - Ареццо 1:0 Римини - Чезена 0:2 Чезена - Фермана 1:0
Каррарезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0
Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Перуджа 1:0 СПАЛ - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Пескара - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Чезена 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Козенца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фрозиноне
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Мантуя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Сампдория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Катанзаро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кремонезе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Каррарезе
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Козенца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Фрозиноне
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сассуоло
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мантуя
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сампдория
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Каррарезе
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Катанзаро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Мантуя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Козенца
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фрозиноне
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реджана
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чезена
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сампдория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кремонезе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Каррарезе
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Брешия Адорни Давиде 1
Бари Риччи Джакомо 1
Козенца Д'Орацио Томмазо 1
Пиза Туре Идрисса 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Сампдория Романьоли Симоне 1
Модена Палумбо Антонио 1
Реджана Фьямоцци Риккардо 1
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Лучшие коэффициенты
Чезена
Ничья
Каррарезе
3.55
3.50
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82.34
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Где смотреть матч Чезена 2:0 Каррарезе онлайн

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