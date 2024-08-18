Тур: 1. Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi. Зрители: 11382
0'
1:0
8' ГолCristian Shpendi
20' Желтая карточкаRiccardo Palmieri
2:0
23' ПенальтиCristian Shpendi
33' Желтая карточкаКурто Марко
2:1
55' ГолNicolas Schiavi
59' Желтая карточкаПиссери Маттео
68' Желтая карточкаКало Джакомо
90'+5
Ход матча
8'
23'
2:0
33'
55'
2:1
59'
68'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
415 Количество передач 572
-
42 Владение мячом, % 58
11
Сисей
Йозеф
35
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
15 Andrea Ciofi
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Simone ZanonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
История личных встреч
Чезена
Каррарезе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2.33
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
38
77
Бомбардиры внутри турнира
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|2 (1)
|2
|Tommaso Berti
|0
|0
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|1
|1
Карточки
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писсери Маттео
|1
|0
|Кало Джакомо
|1
|0
|Курто Марко
|1
|0
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Riccardo Palmieri
|1
|0
Результаты матчей
Чезена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каррарезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Чезена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каррарезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чезена
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2
Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3 Чезена - Ареццо 1:0 Римини - Чезена 0:2 Чезена - Фермана 1:0
Каррарезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0
Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Перуджа 1:0 СПАЛ - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Пескара - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Чезена 3:2
Результаты матчей
Чезена
Каррарезе
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Чезена
Каррарезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Сампдория
|Кода Массимо
|1
|Сампдория
|Венути Лоренцо
|1
|Брешия
|Адорни Давиде
|1
|Каррарезе
|Nicolas Schiavi
|1
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1
|Реджана
|Чигарини Лука
|1
|Мантуя
|Буррай Сальваторе
|1
|Бари
|Пучино Раффаэле
|1
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1