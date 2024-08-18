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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 11382
Чезена
2:1
Конец матча
Каррарезе
0'
1:0
8' Гол
Cristian Shpendi
20' Желтая карточка
Riccardo Palmieri
2:0
23' Пенальти
Cristian Shpendi
33' Желтая карточка
Курто Марко
2:1
55' Гол
Nicolas Schiavi
59' Желтая карточка
Писсери Маттео
68' Желтая карточка
Кало Джакомо
90'+5

Ход матча

8'
Cristian Shpendi
(Tommaso Berti)
1:0
20'
 
Riccardo Palmieri
23'
Cristian Shpendi
2:0
33'
Курто Марко
 
46'
 
Капелло Алессандро
Черри Леонардо
46'
 
Финотто Маттиа
Riccardo Palmieri
46'
Andrea Ciofi
Курто Марко
 
55'
2:1
Nicolas Schiavi
59'
Писсери Маттео
 
68'
Кало Джакомо
 
69'
Emanuele Adamo
Сисей Йозеф
 
69'
Matteo Francesconi
Бастони Симоне
 
78'
 
Керубини Луиджи
Беллони Никколо
78'
 
Цуэлли Эмануэле
Капецци Леонардо
78'
Ван Хойдонк Сидней
Каргбо Аугустус
 
89'
 
Simone Della Latta
Nicolas Schiavi
90'
Simone Pieraccini
Cristian Shpendi
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 415 Количество передач 572
  • 42 Владение мячом, % 58
1
Писсери
Маттео
3
Курто
Марко
19
Престиа
Джузеппе
24
Мангравити
Массимилиано
11
Сисей
Йозеф
7
Доннарумма
Даниэле
14
Tommaso
Berti
30
Бастони
Симоне
35
Кало
Джакомо
9
Cristian
Shpendi
10
Каргбо
Аугустус
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
6
Filippo
Oliana
3
Marco
Imperiale
72
Simone
Zanon
77
Беллони
Никколо
82
Капецци
Леонардо
18
Nicolas
Schiavi
8
Riccardo
Palmieri
10
Панико
Джузеппе
90
Черри
Леонардо
Чезена
3-4-1-2
Каррарезе
3-4-2-1

История личных встреч

Чезена
Каррарезе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СC
3:2
СC
2:1
СC
1:1
СC
1:2
СC
6:0
СC
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2.33
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

38
77

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 2 (1) 2
Tommaso Berti 0 0
Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 1 1

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писсери Маттео 1 0
Кало Джакомо 1 0
Курто Марко 1 0
Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Riccardo Palmieri 1 0

Результаты матчей

Чезена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каррарезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Чезена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Каррарезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2
Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3 Чезена - Ареццо 1:0 Римини - Чезена 0:2 Чезена - Фермана 1:0
Каррарезе
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0
Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Перуджа 1:0 СПАЛ - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Ювентус (до 23 лет) 1:0 Пескара - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Чезена 3:2

Результаты матчей

Чезена
Каррарезе

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Чезена
Каррарезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Сампдория Кода Массимо 1
Сампдория Венути Лоренцо 1
Брешия Адорни Давиде 1
Каррарезе Nicolas Schiavi 1
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Иоанну Николас 1
Реджана Чигарини Лука 1
Мантуя Буррай Сальваторе 1
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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