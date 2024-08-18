  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Козенца
1:0
Перерыв
Кремонезе
0'
11' Желтая карточка
Матеус Чарлис
22' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
1:0
30' Гол
Д'Орацио Томмазо

Ход матча

11'
Матеус Чарлис
 
22'
 
Де Лука Мануэль
30'
Д'Орацио Томмазо
(Tommaso Fumagalli)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Кремонезе
3.85
Реклама, pari.ru
4.30
Реклама, zenit.win
6.30
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
55
Христов
Андреа
15
Далле
Мура
Кристиан
17
Alessandro
Caporale
19
Киерво
Риккардо
6
Матеус
Чарлис
34
Флоренци
Альдо
28
Куан
Кристиан
11
Д'Орацио
Томмазо
30
Маццокки
Симоне
10
Tommaso
Fumagalli
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
18
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
6
Пикель
Шарль
3
Квальята
Джакомо
74
Тсаджут
Франк
9
Де
Лука
Мануэль
Козенца
3-5-2
Кремонезе
3-5-1-1

История личных встреч

Козенца
Кремонезе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:2
СB
3:1
СB
0:2
СB
0:1
СB
1:0
СB
0:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
2:0
К
3:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Орацио Томмазо 1 1
Tommaso Fumagalli 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Чарлис 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лука Мануэль 1 0

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1
Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Козенца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Фрозиноне
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Мантуя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Сампдория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Катанзаро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Кремонезе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Каррарезе
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Козенца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Фрозиноне
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Реджана
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Сассуоло
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мантуя
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сампдория
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кремонезе
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Каррарезе
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Катанзаро
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Мантуя
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Козенца
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фрозиноне
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реджана
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Катанзаро
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чезена
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сампдория
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Кремонезе
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Каррарезе
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Брешия Адорни Давиде 1
Бари Риччи Джакомо 1
Козенца Д'Орацио Томмазо 1
Пиза Туре Идрисса 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Сампдория Романьоли Симоне 1
Модена Палумбо Антонио 1
Реджана Фьямоцци Риккардо 1
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Tommaso Fumagalli сделал результативную передачу.
  • 30'
    Г О О О О Л - Д'Орацио Томмазо бьет в цель!
  • 22'
    Де Лука Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Матеус Чарлис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Кремонезе.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.06. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.06 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Кремонезе
3.85
Реклама, pari.ru
4.30
Реклама, zenit.win
6.30
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Козенца 1:0 Кремонезе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Козенца
Кремонезе
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный