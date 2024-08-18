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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Зрители: 6840
Козенца
1:0
Конец матча
Кремонезе
0'
11' Желтая карточка
Матеус Чарлис
22' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
1:0
30' Гол
Д'Орацио Томмазо
55' Желтая карточка
Микай Алессандро
76' Желтая карточка
Христов Андреа
90' Желтая карточка
Барбьери Томмазо
90'+6

Ход матча

11'
Матеус Чарлис
 
22'
 
Де Лука Мануэль
30'
Д'Орацио Томмазо
(Tommaso Fumagalli)
1:0
46'
 
Дзанимачча Лука
Серникола Леонардо
46'
 
Йонсен Деннис
Де Лука Мануэль
55'
Микай Алессандро
 
60'
Курфалидис Христос
Матеус Чарлис
 
65'
 
Вандепутте Яри
Коллоколо Микеле
72'
 
Барбьери Томмазо
Квальята Джакомо
72'
 
Бонаццоли Федерико
Тсаджут Франк
74'
Manuel Ricciardi
Киерво Риккардо
 
74'
Маури Хосе
Флоренци Альдо
 
76'
Христов Андреа
 
81'
Pietro Martino
Tommaso Fumagalli
 
82'
Massimo Zilli
Д'Орацио Томмазо
 
90'
 
Барбьери Томмазо

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 8
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 262 Количество передач 528
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Микай
Алессандро
55
Христов
Андреа
15
Далле
Мура
Кристиан
17
Alessandro
Caporale
19
Киерво
Риккардо
6
Матеус
Чарлис
34
Флоренци
Альдо
28
Куан
Кристиан
11
Д'Орацио
Томмазо
30
Маццокки
Симоне
10
Tommaso
Fumagalli
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
18
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
6
Пикель
Шарль
3
Квальята
Джакомо
74
Тсаджут
Франк
9
Де
Лука
Мануэль
Козенца
3-5-2
Кремонезе
3-5-1-1

История личных встреч

Козенца
Кремонезе

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
72.7%
3 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:2
СB
3:1
СB
0:2
СB
0:1
СB
1:0
СB
0:2
СB
2:0
СB
2:0
СB
2:0
К
3:2

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.91

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
99

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Орацио Томмазо 1 1
Tommaso Fumagalli 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микай Алессандро 1 0
Христов Андреа 1 0
Матеус Чарлис 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лука Мануэль 1 0
Барбьери Томмазо 1 0

Результаты матчей

Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1
Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1 Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1
Кремонезе
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2
Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1

Результаты матчей

Козенца
Кремонезе

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Козенца
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Модена
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бари
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Сампдория Кода Массимо 1
Сампдория Венути Лоренцо 1
Брешия Адорни Давиде 1
Каррарезе Nicolas Schiavi 1
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Иоанну Николас 1
Реджана Чигарини Лука 1
Мантуя Буррай Сальваторе 1
Бари Пучино Раффаэле 1
Читтаделла Бранка Симоне 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Tommaso Fumagalli сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Д'Орацио Томмазо бьет в цель!
    • 22'
      Де Лука Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Матеус Чарлис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Козенца 1:0 Кремонезе онлайн

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