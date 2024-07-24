Первый тайм

13' Виллиам Трост-Эконг в центральной трети поля задрал ногу к груди своего соперника в борьбе за мяч. Нарушение правил от ПАОКа.

12' Попытка "Бораца" атаковать левым флангом, но забегает футболист в положение "вне игры".

10' Падение игрока хозяев в атаке слева на линии штрафной площади после контакта со Срджаном Граховацем. Это Абдул-Рахман Баба оказался на газоне. Судья показывает, что надо подниматься, пенальти или штрафного удара не будет.

9' Высокий прессинг сейчас был со стороны гостей, но удалось без проблем сохранить мяч на границе своей штрафной площади игрокам ПАОКа.

8' Хуан Састре нарушил правила на правом фланге чужой половины поля в отношении Давида Вуковича. Фол со стороны ПАОКа.

7' Капитан ПАОКа Штефан Шваб не сумел заработать угловой для своей команды на правом фланге. Лайнсмен посчитал, что именно от него мяч покинул пределя поля.