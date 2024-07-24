Тур: 2. Стадион: Тумба.
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
6.50 Точный счёт – 3:0
23
Састре
Хуан
22
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
20
Квржич
Зоран
88
Скоруп
Дино
19
Лукич
Йован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Скоруп ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
-
12 Груич НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Сушич СавоЗащитник
-
14 Джаич ПавлеПолузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хреля ДамирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жижович Младен
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукич Йован
|1
|0.5
|Хреля Дамир
|1
|0.5
|Эррера Себастьян
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mladen Zizovic
|1
|1
|Враньеш Стоян
|1
|0
|Квржич Зоран
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Кулашин Энвер
|1
|0
|Хреля Дамир
|1
|0
|Вукович Давид
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1
ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2
Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1
Результаты матчей
ПАОК
Борац Баня-Лука
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Борац Баня-Лука
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (2)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|3
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|3
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|3
|Петрокуб
|Борш Ион
|3
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
6.50 Точный счёт – 3:0
Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Борац Баня-Лука
Исход игры
ПАОК
96.1% (122)
Ничья
0.8% (1)
Борац Баня-Лука
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
26.79% (30)
Нет
73.21% (82)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
44.9% (57)
2:1 ПАОК
15.7% (20)
1:0 ПАОК
8.7% (11)
3:0 ПАОК
8.7% (11)
3:1 ПАОК
4.7% (6)
4:0 ПАОК
1.6% (2)
4:1 ПАОК
1.6% (2)
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