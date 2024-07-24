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Тур: 2. Стадион: .
ПАОК
0:0
Первый тайм: 13'
Борац Баня-Лука
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 122
ПАОК 95.9% (117)
X 0.8% (1)
Борац Баня-Лука 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Борац Баня-Лука
1.20
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7.50
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32.77
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
15
Трост-Эконг
Виллиам
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
22
Шваб
Штефан
77
Десподов
Кирилл
10
Мург
Томас
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
1
Шишковски
Дамьян
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
15
Граховац
Срджан
88
Скоруп
Дино
27
Кулашин
Энвер
77
Савич
Стефан
V
10
Вукович
Давид
19
Лукич
Йован
ПАОК
4-2-3-1
Борац Баня-Лука
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукич Йован 1 0.5
Хреля Дамир 1 0.5
Эррера Себастьян 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mladen Zizovic 1 1
Враньеш Стоян 1 0
Квржич Зоран 1 0
Граховац Срджан 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Кулашин Энвер 1 0
Хреля Дамир 1 0
Вукович Давид 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1
ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2
Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1

Результаты матчей

ПАОК
Борац Баня-Лука

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Борац Баня-Лука

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 3
Ференцварош Траоре Адама VII 3
ФКСБ Микулеску Давид 3
Фенербахче Джеко Эдин 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Борш Ион 3
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    13'
    Виллиам Трост-Эконг в центральной трети поля задрал ногу к груди своего соперника в борьбе за мяч. Нарушение правил от ПАОКа.
  • Офсайд
    12'
    Попытка "Бораца" атаковать левым флангом, но забегает футболист в положение "вне игры".
  • Судья
    10'
    Падение игрока хозяев в атаке слева на линии штрафной площади после контакта со Срджаном Граховацем. Это Абдул-Рахман Баба оказался на газоне. Судья показывает, что надо подниматься, пенальти или штрафного удара не будет. 
  • 9'
    Высокий прессинг сейчас был со стороны гостей, но удалось без проблем сохранить мяч на границе своей штрафной площади игрокам ПАОКа.
  • Фол, нарушение
    8'
    Хуан Састре нарушил правила на правом фланге чужой половины поля в отношении Давида Вуковича. Фол со стороны ПАОКа.
  • 7'
    Капитан ПАОКа Штефан Шваб не сумел заработать угловой для своей команды на правом фланге. Лайнсмен посчитал, что именно от него мяч покинул пределя поля.
  • 6'
    Всецело преимуществом владеет ПАОК. "Борац" на старте матча обороняется на своей половине поля. Ожидаемо, да?
  • 5'
    Абдул-Рахман Баба покрутился, поборолся за угловой на левом фланге атаки ПАОКа. В итоге оказалось, что от ворот введёт мяч в игру Дамьян Шишковски.
  • 4'
    Громкая поддержка со стороны трибун у ПАОКа, но это неудивительно, ведь в Греции колоритные фанаты, горячие.
  • 3'
    Ошибся Дамьян Шишковски при вводе мяча в игру, и достался мяч игрокам ПАОКа, но тем не удалось быстро довести дело до удара по воротам, хотя владение они сохранили.
  • 2'
    ПАОК играет в чёрно-белой форме, а у "Бораца" красно-синяя экипировка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ПАОК 0:0 Борац Баня-Лука

Исход игры
ПАОК
96.1% (122)
Ничья
0.8% (1)
Борац Баня-Лука
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (42)
Меньше
62.5% (70)
Обе команды забьют
Да
26.79% (30)
Нет
73.21% (82)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
44.9% (57)
2:1 ПАОК
15.7% (20)
1:0 ПАОК
8.7% (11)
3:0 ПАОК
8.7% (11)
3:1 ПАОК
4.7% (6)
4:0 ПАОК
1.6% (2)
4:1 ПАОК
1.6% (2)
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ПАОК
Борац Баня-Лука
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