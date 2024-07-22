Тур: 2. Стадион: Тумба.
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Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукич Йован
|1
|0.5
|Damir Hrelja
|1
|0.5
|Эррера Себастьян
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mladen Zizovic
|1
|1
|Враньеш Стоян
|1
|0
|Квржич Зоран
|1
|0
|Граховац Срджан
|1
|0
|Эррера Себастьян
|1
|0
|Кулашин Энвер
|1
|0
|Damir Hrelja
|1
|0
|David Vukovic
|1
|0
Результаты матчей
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1
ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2
Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1
Результаты матчей
ПАОК
Борац Баня-Лука
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
ПАОК
Борац Баня-Лука
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|ФКСБ
|Олару Дариус
|3 (1)
|ФКСБ
|Микулеску Давид
|3
|ТНС
|Янг Брэд
|3
|ФКСБ
|Эджума Малком
|2 (2)
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|2 (1)
|Шемрок Роверс
|Бирн Джек
|1 1
|Борац Баня-Лука
|Mladen Zizovic
|1 1
|Паневежис
|Дьенг Шейку
|1 1
|Эгнатия
|Ндреца Эдисон
|1 1
|Линкольн
|Гомес Кике
|1 1
Прогнозы на матч ПАОК - Борац Баня-Лука
Исход игры
ПАОК
98.3% (57)
Ничья
0% (0)
Борац Баня-Лука
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.64% (25)
Меньше
55.36% (31)
Обе команды забьют
Да
35.71% (20)
Нет
64.29% (36)
Популярный счёт
2:0 ПАОК
48.3% (28)
2:1 ПАОК
25.9% (15)
3:0 ПАОК
6.9% (4)
3:1 ПАОК
6.9% (4)
1:0 ПАОК
5.2% (3)
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