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Тур: 2. Стадион: .
ПАОК
 
Позже
Борац Баня-Лука
Прогнозы 56
ПАОК 98.2% (55)
X 0% (0)
Борац Баня-Лука 1.8% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Борац Баня-Лука
1.11
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9.50
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28.00
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Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукич Йован 1 0.5
Damir Hrelja 1 0.5
Эррера Себастьян 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mladen Zizovic 1 1
Враньеш Стоян 1 0
Квржич Зоран 1 0
Граховац Срджан 1 0
Эррера Себастьян 1 0
Кулашин Энвер 1 0
Damir Hrelja 1 0
David Vukovic 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ПАОК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Борац Баня-Лука
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1
ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Динамо Загреб - ПАОК 2:0 Ламия - ПАОК 0:2
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2
Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:2 Борац Баня-Лука - Звьезда Бргуле 3:1

Результаты матчей

ПАОК
Борац Баня-Лука

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Борац Баня-Лука

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 3 (1)
ФКСБ Микулеску Давид 3
ТНС Янг Брэд 3
ФКСБ Эджума Малком 2 (2)
Слован Братислава Вайсс Владимир 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Бирн Джек 1 1
Борац Баня-Лука Mladen Zizovic 1 1
Паневежис Дьенг Шейку 1 1
Эгнатия Ндреца Эдисон 1 1
Линкольн Гомес Кике 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПАОК - Борац Баня-Лука от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июля 2024, осталось 1 день 19 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 56
    ПАОК 98.2% (55)
    X 0% (0)
    Борац Баня-Лука 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПАОК
    Ничья
    Борац Баня-Лука
    1.11
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    9.50
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    28.00
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    Прогнозы на матч ПАОК - Борац Баня-Лука

    Исход игры
    ПАОК
    98.3% (57)
    Ничья
    0% (0)
    Борац Баня-Лука
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.64% (25)
    Меньше
    55.36% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (20)
    Нет
    64.29% (36)
    Популярный счёт
    2:0 ПАОК
    48.3% (28)
    2:1 ПАОК
    25.9% (15)
    3:0 ПАОК
    6.9% (4)
    3:1 ПАОК
    6.9% (4)
    1:0 ПАОК
    5.2% (3)
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    ПАОК
    Борац Баня-Лука
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