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Тур: 2. Стадион: .
Викингур Рейкьявик
0:1
Конец матча
Эгнатия
0'
0:1
33' Гол
Lorougnon Doukouo
37' Желтая карточка
Алекси Альбано
39' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
64' Желтая карточка
Малота Ренато
82' Желтая карточка
Дабджани Илир
89' Желтая карточка
Juozas Lubas
90' Желтая карточка
Андрасон Виктор-Эрлигюр
90'+11

Ход матча

31'
Трандарсон Арон-Элис
Вильяльмссон Маттиас
 
33'
0:1
Lorougnon Doukouo
37'
 
Алекси Альбано
39'
 
Джемайли Арбенит
64'
 
Малота Ренато
70'
 
Лушкья Реги
Драме Юба
75'
Андрасон Виктор-Эрлигюр
Ингимюндарсон Вальдимар
 
75'
Сигурпалсон Ари
Пуньед Пабло
 
75'
Гюдьоунссон Хельги
Джурич Даниэл-Деян
 
79'
 
Juozas Lubas
Алиев Замиг
82'
 
Дабджани Илир
89'
 
Juozas Lubas
90'
 
Francois Dulysse
Каса Реди
90'
 
Mario Gjata
Lorougnon Doukouo
90'
Андрасон Виктор-Эрлигюр
 
90'
Тордарсон Стигур
Агнарссон Эрлингюр
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 113
Викингур Рейкьявик 88.5% (100)
X 9.7% (11)
Эгнатия 1.8% (2)
Все прогнозы
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
5
Фьолусон
Йон
Гудни
27
Вильяльмссон
Маттиас
10
Пуньед
Пабло
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
7
Агнарссон
Эрлингюр
23
Хансен
Николай
II
19
Джурич
Даниэл-Деян
12
Дабджани
Илир
19
Джемайли
Арбенит
13
Малота
Ренато
4
Алиев
Замиг
44
Фангаж
Абдурраман
16
Ндреца
Эдисон
28
Ахметай
Алессандро
6
Алекси
Альбано
82
Каса
Реди
27
Драме
Юба
14
Lorougnon
Doukouo
Викингур Рейкьявик
4-3-3
Эгнатия
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгнатия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lorougnon Doukouo 1 1

Карточки

Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андрасон Виктор-Эрлигюр 1 0
Эгнатия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малота Ренато 1 0
Джемайли Арбенит 1 0
Алекси Альбано 1 0
Juozas Lubas 1 0
Дабджани Илир 1 0

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эгнатия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эгнатия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1
Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Викингур Рейкьявик - Видир 4:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Фрам - Викингур Рейкьявик 0:1
Эгнатия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2
Эгнатия - Ружомберок 2:2 Партизани - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0 Скендербеу - Эгнатия 2:0 Тирана - Эгнатия 1:1

Результаты матчей

Викингур Рейкьявик
Эгнатия

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Викингур Рейкьявик
Эгнатия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 113
    Викингур Рейкьявик 88.5% (100)
    X 9.7% (11)
    Эгнатия 1.8% (2)
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    Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 0:1 Эгнатия

    Исход игры
    Викингур Рейкьявик
    88.5% (100)
    Ничья
    9.7% (11)
    Эгнатия
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.2% (46)
    Меньше
    57.8% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    51.38% (56)
    Нет
    48.62% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Викингур Рейкьявик
    36.3% (41)
    1:0 Викингур Рейкьявик
    27.4% (31)
    2:0 Викингур Рейкьявик
    18.6% (21)
    1:1 Ничья
    9.7% (11)
    3:1 Викингур Рейкьявик
    2.7% (3)
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