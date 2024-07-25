Тур: 2. Стадион: Викингсведлюр.
0:1
Конец матча
0'
0:1
33' ГолLorougnon Doukouo
37' Желтая карточкаАлекси Альбано
39' Желтая карточкаДжемайли Арбенит
64' Желтая карточкаМалота Ренато
82' Желтая карточкаДабджани Илир
89' Желтая карточкаJuozas Lubas
90' Желтая карточкаАндрасон Виктор-Эрлигюр
90'+11
Ход матча
33'
37'
39'
64'
70'
82'
89'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
10
Пуньед
Пабло
82
Каса
Реди
27
Драме
Юба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Dadi Jonsson
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Каса РедиПолузащитник
-
27 Драме ЮбаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Лушкья РегиПолузащитник
-
-
-
23 Juozas Lubas
-
24 Rezart Rama
-
29 Mario Gjata
-
Главный тренер: Тетова Эдлир
Бомбардиры внутри турнира
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Эгнатия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lorougnon Doukouo
|1
|1
Карточки
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андрасон Виктор-Эрлигюр
|1
|0
Эгнатия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малота Ренато
|1
|0
|Джемайли Арбенит
|1
|0
|Алекси Альбано
|1
|0
|Juozas Lubas
|1
|0
|Дабджани Илир
|1
|0
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эгнатия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эгнатия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1 Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1
Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Викингур Рейкьявик - Видир 4:1 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 4:1 Фрам - Викингур Рейкьявик 0:1
Эгнатия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2
Эгнатия - Ружомберок 2:2 Партизани - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0 Скендербеу - Эгнатия 2:0 Тирана - Эгнатия 1:1
Результаты матчей
Викингур Рейкьявик
Эгнатия
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Викингур Рейкьявик
Эгнатия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Викингур Рейкьявик 0:1 Эгнатия
Исход игры
Викингур Рейкьявик
88.5% (100)
Ничья
9.7% (11)
Эгнатия
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.2% (46)
Меньше
57.8% (63)
Обе команды забьют
Да
51.38% (56)
Нет
48.62% (53)
Популярный счёт
2:1 Викингур Рейкьявик
36.3% (41)
1:0 Викингур Рейкьявик
27.4% (31)
2:0 Викингур Рейкьявик
18.6% (21)
1:1 Ничья
9.7% (11)
3:1 Викингур Рейкьявик
2.7% (3)
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