☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Легия
6:0
Конец матча
Каернарфон Таун
0'
1:0
22' Гол
Гуаль Марк
33' Желтая карточка
Paulo Mendes2
2:0
44' Гол в свои ворота
МакМуллан Стивен
3:0
48' Гол
Гуаль Марк
4:0
53' Гол
Гуаль Марк
67' Желтая карточка
Phil Mooney
4:0
68' Не забитый пенальти
Крамер Блаж
5:0
71' Гол
Крамер Блаж
6:0
90' Гол
Гонсалвеш Клод
90'+3

Ход матча

22'
Гуаль Марк
(Капюади Стив)
1:0
33'
 
Paulo Mendes2
44'
МакМуллан Стивен
2:0
48'
Гуаль Марк
(Крамер Блаж)
3:0
53'
Гуаль Марк
(Морисита Рёя)
4:0
55'
 
Дэвис Адам
Даррен Томас
55'
 
Joe Faux
Сирс Райан
56'
Щепаняк Матеуш
Лима Лукас
 
64'
Стржалек Игорь
Капустка Бартош
 
64'
Ходына Кацпер
Вшолек Павел
 
67'
 
Phil Mooney
68'
Крамер Блаж
4:0
68'
 
Matty Hill
Zack Clarke
71'
Крамер Блаж
(Щепаняк Матеуш)
5:0
72'
Пекхарт Томаш
Крамер Блаж
 
72'
Майчрзак Джордан
Гуаль Марк
 
78'
 
Уильямс Марк
Louis Lloyd
78'
 
Sam Downey
Paulo Mendes2
90'
Гонсалвеш Клод
(Ходына Кацпер)
6:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 12 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 7 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 114
Легия 99.1% (113)
X 0.9% (1)
Каернарфон Таун 0% (0)
Все прогнозы
1
Тобиаш
Кацпер
8
Августиняк
Рафал
55
Енджейчик
Артур
3
Капюади
Стив
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
5
Гонсалвеш
Клод
82
Лима
Лукас
II
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
9
Крамер
Блаж
1
МакМуллан
Стивен
4
Gruffydd
John
27
Сирс
Райан
5
Phil
Mooney
2
Morgan
Owen
3
Matthew
Jones
8
Danny
Gosset
10
Даррен
Томас
18
Paulo
Mendes2
20
Louis
Lloyd
7
Zack
Clarke
Легия
3-5-2
Каернарфон Таун
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 3 3
Крамер Блаж 1 1
Гонсалвеш Клод 1 1
Щепаняк Матеуш 0 0
Морисита Рёя 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Капюади Стив 0 0
Каернарфон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulo Mendes2 1 0.33
Morgan Owen 1 0.33
Zack Clarke 1 0.33
Даррен Томас 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каернарфон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даррен Томас 1 0
Paulo Mendes2 1 0
Phil Mooney 1 0
Morgan Owen 1 0
Zack Clarke 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каернарфон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Каернарфон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каернарфон Таун
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0
Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1
Каернарфон Таун
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крузейдерс - Каернарфон Таун 3:1 Каернарфон Таун - Крузейдерс 2:0 Каернарфон Таун - Бакли 3:0 Клифтонвилл - Каернарфон Таун 1:2
Каернарфон Таун - Коннас Куэй 3:2 Каернарфон Таун - Пенибонт 3:1 Каернарфон Таун - Кардифф МЮ 2:0 Каернарфон Таун - Бала Таун 2:2 Ньютаун - Каернарфон Таун 5:0 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Каернарфон Таун - Кардифф МЮ 1:2 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 2:1 Бала Таун - Каернарфон Таун 1:1 Каернарфон Таун - Ньютаун 1:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Кардифф МЮ - Каернарфон Таун 2:2 Коннас Куэй - Каернарфон Таун 1:1 Кардифф МЮ - Каернарфон Таун 2:2 Каернарфон Таун - Колвин Бэй 2:1 ТНС - Каернарфон Таун 2:1

Результаты матчей

Легия
Каернарфон Таун

Точный счет

6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Легия
Каернарфон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
Бала Таун Пит Нэйтан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Даррен Томас уходит с поля. Дэвис Адам выходит вместо него
    • 55'
      Сирс Райан уходит с поля. Joe Faux выходит вместо него
    • 53'
      Рётаро Исида сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
    • 48'
      Крамер Блаж сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - МакМуллан Стивен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 33'
      Пауло Мендеш получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Легия 99.1% (113)
    X 0.9% (1)
    Каернарфон Таун 0% (0)
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    Где смотреть матч Легия 6:0 Каернарфон Таун онлайн

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    Прогнозы на матч Легия 6:0 Каернарфон Таун

    Исход игры
    Легия
    99.1% (113)
    Ничья
    0.9% (1)
    Каернарфон Таун
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.29% (57)
    Меньше
    47.71% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    21.1% (23)
    Нет
    78.9% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Легия
    36.8% (42)
    3:0 Легия
    17.5% (20)
    2:1 Легия
    8.8% (10)
    3:1 Легия
    8.8% (10)
    1:0 Легия
    8.8% (10)
    4:0 Легия
    8.8% (10)
    5:0 Легия
    2.6% (3)
    3:2 Легия
    1.8% (2)
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