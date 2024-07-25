Тур: 2. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
6:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолГуаль Марк
33' Желтая карточкаPaulo Mendes2
2:0
44' Гол в свои воротаМакМуллан Стивен
3:0
48' ГолГуаль Марк
4:0
53' ГолГуаль Марк
67' Желтая карточкаPhil Mooney
4:0
68' Не забитый пенальтиКрамер Блаж
5:0
71' ГолКрамер Блаж
6:0
90' ГолГонсалвеш Клод
90'+3
Ход матча
22'
1:0
33'
44'
2:0
48'
3:0
53'
4:0
55'
67'
68'
4:0
71'
5:0
90'
6:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
12 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
7 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
28
Гуаль
Марк
27
Сирс
Райан
10
Даррен
Томас
20
Louis
Lloyd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сирс РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Даррен ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Louis LloydПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Уильямс МаркНападающий
-
13 Hari Thomas
-
-
15 Matty Hill
-
16 Osian Evans
-
17 Sam Downey
-
21 Joe Faux
-
Главный тренер: Richard Davies
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|3
|3
|Крамер Блаж
|1
|1
|Гонсалвеш Клод
|1
|1
|Щепаняк Матеуш
|0
|0
|Морисита Рёя
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Капюади Стив
|0
|0
Каернарфон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulo Mendes2
|1
|0.33
|Morgan Owen
|1
|0.33
|Zack Clarke
|1
|0.33
|Даррен Томас
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Каернарфон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даррен Томас
|1
|0
|Paulo Mendes2
|1
|0
|Phil Mooney
|1
|0
|Morgan Owen
|1
|0
|Zack Clarke
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каернарфон Таун
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Легия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Каернарфон Таун
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каернарфон Таун
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0
Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1 Видзев Лодзь - Легия 1:0 Легия - Погонь Щецин 1:1
Каернарфон Таун
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Крузейдерс - Каернарфон Таун 3:1 Каернарфон Таун - Крузейдерс 2:0 Каернарфон Таун - Бакли 3:0 Клифтонвилл - Каернарфон Таун 1:2
Каернарфон Таун - Коннас Куэй 3:2 Каернарфон Таун - Пенибонт 3:1 Каернарфон Таун - Кардифф МЮ 2:0 Каернарфон Таун - Бала Таун 2:2 Ньютаун - Каернарфон Таун 5:0 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Каернарфон Таун - Кардифф МЮ 1:2 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 2:1 Бала Таун - Каернарфон Таун 1:1 Каернарфон Таун - Ньютаун 1:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Кардифф МЮ - Каернарфон Таун 2:2 Коннас Куэй - Каернарфон Таун 1:1 Кардифф МЮ - Каернарфон Таун 2:2 Каернарфон Таун - Колвин Бэй 2:1 ТНС - Каернарфон Таун 2:1
Результаты матчей
Легия
Каернарфон Таун
Точный счет
6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
6:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Легия
Каернарфон Таун
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (1)
|Легия
|Гуаль Марк
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
|Валюр Рейкьявик
|Юханнссон Арон
|1 1
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 1
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|1 1
|Бала Таун
|Пит Нэйтан
|1 1
Прогнозы на матч Легия 6:0 Каернарфон Таун
Исход игры
Легия
99.1% (113)
Ничья
0.9% (1)
Каернарфон Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.29% (57)
Меньше
47.71% (52)
Обе команды забьют
Да
21.1% (23)
Нет
78.9% (86)
Популярный счёт
2:0 Легия
36.8% (42)
3:0 Легия
17.5% (20)
2:1 Легия
8.8% (10)
3:1 Легия
8.8% (10)
1:0 Легия
8.8% (10)
4:0 Легия
8.8% (10)
5:0 Легия
2.6% (3)
3:2 Легия
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!