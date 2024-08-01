☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Эгнатия
0:2
Конец матча
Викингур Рейкьявик
0'
0:1
28' Гол в свои ворота
Francois Dulysse
41' Желтая карточка
Ингимюндарсон Вальдимар
0:2
48' Гол
Трандарсон Арон-Элис
69' Желтая карточка
Лушкья Реги
86' Желтая карточка
Джурич Даниэл-Деян
90' Желтая карточка
Juozas Lubas
90' Желтая карточка
Гуннарссон Карл
90'+8

Ход матча

28'
0:1
Francois Dulysse
41'
 
Ингимюндарсон Вальдимар
42'
 
Джурич Даниэл-Деян
Пуньед Пабло
46'
Алиев Замиг
Каса Реди
 
46'
Лушкья Реги
Драме Юба
 
48'
0:2
Трандарсон Арон-Элис
58'
 
Гюдьоунссон Хельги
Трандарсон Арон-Элис
59'
 
Атласон Давид-Эрн
Сигурпалсон Ари
69'
Лушкья Реги
 
78'
Mario Gjata
Ахметай Алессандро
 
86'
 
Джурич Даниэл-Деян
90'
Rezart Rama
Зейнулай Арбин
 
90'
Juozas Lubas
Ндреца Эдисон
 
90'
Juozas Lubas
 
90'
 
Гуннарссон Карл

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 108
Эгнатия 46.3% (50)
X 38% (41)
Викингур Рейкьявик 15.7% (17)
Все прогнозы
12
Дабджани
Илир
44
Фангаж
Абдурраман
13
Малота
Ренато
3
Francois
Dulysse
16
Ндреца
Эдисон
17
Зейнулай
Арбин
6
Алекси
Альбано
28
Ахметай
Алессандро
82
Каса
Реди
27
Драме
Юба
14
Lorougnon
Doukouo
1
Йонссон
Ингвар
22
Гуннарссон
Карл
5
Фьолусон
Йон
Гудни
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
8
Андрасон
Виктор-Эрлигюр
10
Пуньед
Пабло
21
Трандарсон
Арон-Элис
11
Тордарсон
Стигур
25
Ингимюндарсон
Вальдимар
17
Сигурпалсон
Ари
Эгнатия
4-3-3
Викингур Рейкьявик
4-3-3

История личных встреч

Эгнатия
Викингур Рейкьявик

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Эгнатия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lorougnon Doukouo 1 0.5
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трандарсон Арон-Элис 1 0.5

Карточки

Эгнатия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juozas Lubas 2 0
Малота Ренато 1 0
Джемайли Арбенит 1 0
Алекси Альбано 1 0
Лушкья Реги 1 0
Дабджани Илир 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Андрасон Виктор-Эрлигюр 1 0
Гуннарссон Карл 1 0
Джурич Даниэл-Деян 1 0

Результаты матчей

Эгнатия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Эгнатия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Эгнатия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Викингур Рейкьявик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эгнатия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наполи - Эгнатия 4:0 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0
Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Партизани - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1
Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Викингур Рейкьявик - Видир 4:1

Результаты матчей

Эгнатия
Викингур Рейкьявик

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Эгнатия
Викингур Рейкьявик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Эгнатия 46.3% (50)
    X 38% (41)
    Викингур Рейкьявик 15.7% (17)
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    Прогнозы на матч Эгнатия 0:2 Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Эгнатия
    46.3% (50)
    Ничья
    38% (41)
    Викингур Рейкьявик
    15.7% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.9% (23)
    Меньше
    78.1% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    56.19% (59)
    Нет
    43.81% (46)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (36)
    1:0 Эгнатия
    29.6% (32)
    2:1 Эгнатия
    12% (13)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    5.6% (6)
    1:2 Викингур Рейкьявик
    5.6% (6)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    2:0 Эгнатия
    2.8% (3)
    0:2 Викингур Рейкьявик
    1.9% (2)
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