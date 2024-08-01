Тур: 2. Стадион: Эльбасан Арена.
0:2
Конец матча
0'
0:1
28' Гол в свои воротаFrancois Dulysse
41' Желтая карточкаИнгимюндарсон Вальдимар
0:2
48' ГолТрандарсон Арон-Элис
69' Желтая карточкаЛушкья Реги
86' Желтая карточкаДжурич Даниэл-Деян
90' Желтая карточкаJuozas Lubas
90' Желтая карточкаГуннарссон Карл
90'+8
Ход матча
28'
0:1
46'
46'
48'
69'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
82
Каса
Реди
27
Драме
Юба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Каса РедиНападающий
-
27 Драме ЮбаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Лушкья РегиПолузащитник
-
23 Juozas Lubas
-
-
24 Rezart Rama
-
29 Mario Gjata
-
Главный тренер: Тетова Эдлир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
История личных встреч
Эгнатия
Викингур Рейкьявик
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Эгнатия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lorougnon Doukouo
|1
|0.5
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.5
Карточки
Эгнатия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juozas Lubas
|2
|0
|Малота Ренато
|1
|0
|Джемайли Арбенит
|1
|0
|Алекси Альбано
|1
|0
|Лушкья Реги
|1
|0
|Дабджани Илир
|1
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Андрасон Виктор-Эрлигюр
|1
|0
|Гуннарссон Карл
|1
|0
|Джурич Даниэл-Деян
|1
|0
Результаты матчей
Эгнатия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Эгнатия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Эгнатия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Викингур Рейкьявик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эгнатия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Наполи - Эгнатия 4:0 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0
Эгнатия - Будучность 1:2 Марибор - Эгнатия 2:2 Эгнатия - Ружомберок 2:2 Партизани - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Кукес - Эгнатия 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Динамо Тирана - Эгнатия 0:1 Теута - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Лачи - Эгнатия 1:2 Эгнатия - Партизани 2:1 Эрзени - Эгнатия 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Эгнатия - Кукес 1:0
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Викингур Рейкьявик - Копавогур ХК 5:1 Викингур Рейкьявик - Эгнатия 0:1 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 1:0 Шемрок Роверс - Викингур Рейкьявик 2:1
Викингур Рейкьявик - Шемрок Роверс 0:0 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1 Викингур Рейкьявик - Фрам 2:1 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:4 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 1:1 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 5:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 1:1 Акранес - Викингур Рейкьявик 0:1 Вестри - Викингур Рейкьявик 1:4 Гриндавик - Викингур Рейкьявик 1:4 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 3:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 4:2 Викингур Рейкьявик - Видир 4:1
Результаты матчей
Эгнатия
Викингур Рейкьявик
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Эгнатия
Викингур Рейкьявик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Эгнатия 0:2 Викингур Рейкьявик
Исход игры
Эгнатия
46.3% (50)
Ничья
38% (41)
Викингур Рейкьявик
15.7% (17)
Тотал 2.5
Больше
21.9% (23)
Меньше
78.1% (82)
Обе команды забьют
Да
56.19% (59)
Нет
43.81% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (36)
1:0 Эгнатия
29.6% (32)
2:1 Эгнатия
12% (13)
0:1 Викингур Рейкьявик
5.6% (6)
1:2 Викингур Рейкьявик
5.6% (6)
0:0 Ничья
2.8% (3)
2:0 Эгнатия
2.8% (3)
0:2 Викингур Рейкьявик
1.9% (2)
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