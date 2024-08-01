☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Каернарфон Таун
0:5
Конец матча
Легия
0'
15' Желтая карточка
Gruffydd John
26' Желтая карточка
Paulo Mendes2
43' Желтая карточка
Енджейчик Артур
0:1
46' Гол
Капустка Бартош
48' Желтая карточка
Сирс Райан
0:2
48' Гол
Енджейчик Артур
0:3
54' Гол
Пекхарт Томаш
0:4
72' Гол
Нсаме Жан-Пьер
0:5
83' Гол
Барсия Серхио
86' Вторая желтая карточка
Сирс Райан
90' Желтая карточка
Morgan Owen
90'+3

Ход матча

15'
Gruffydd John
 
26'
Paulo Mendes2
 
43'
 
Енджейчик Артур
46'
0:1
Капустка Бартош
48'
Сирс Райан
 
48'
0:2
Енджейчик Артур
54'
0:3
Пекхарт Томаш
(Морисита Рёя)
55'
Дэвис Адам
Zack Clarke
 
55'
Уильямс Марк
Даррен Томас
 
57'
 
Jan Ziolkowski
Панков Радован
57'
 
Wojciech Urbanski
Капустка Бартош
57'
 
Jakub Adkonis
Челхака Юрген
57'
 
Нсаме Жан-Пьер
Пекхарт Томаш
61'
Matty Hill
Joe Faux
 
61'
Sam Downey
Paulo Mendes2
 
72'
0:4
Нсаме Жан-Пьер
(Wojciech Urbanski)
74'
 
Jakub Zewlakow
Майчрзак Джордан
74'
Osian Evans
Matthew Jones
 
83'
0:5
Барсия Серхио
(Морисита Рёя)
86'
Сирс Райан
 
90'
Morgan Owen
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 7
  • 13 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 108
Каернарфон Таун 3.7% (4)
X 5.6% (6)
Легия 90.7% (98)
Все прогнозы
1
МакМуллан
Стивен
2
Morgan
Owen
27
Сирс
Райан
4
Gruffydd
John
3
Matthew
Jones
21
Joe
Faux
18
Paulo
Mendes2
8
Danny
Gosset
20
Louis
Lloyd
10
Даррен
Томас
7
Zack
Clarke
27
Кобыляк
Габриэль
12
Панков
Радован
55
Енджейчик
Артур
42
Барсия
Серхио
11
Ходына
Кацпер
67
Капустка
Бартош
21
Челхака
Юрген
25
Морисита
Рёя
23
Кун
Патрик
99
Майчрзак
Джордан
7
Пекхарт
Томаш
Каернарфон Таун
4-4-1-1
Легия
3-5-2

История личных встреч

Каернарфон Таун
Легия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:0

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Бомбардиры внутри турнира

Каернарфон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulo Mendes2 1 0.25
Morgan Owen 1 0.25
Zack Clarke 1 0.25
Даррен Томас 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 3 1.5
Крамер Блаж 1 0.5
Пекхарт Томаш 1 0.5
Енджейчик Артур 1 0.5
Гонсалвеш Клод 1 0.5
Капустка Бартош 1 0.5
Нсаме Жан-Пьер 1 0.5
Барсия Серхио 1 0.5
Морисита Рёя 0 0
Щепаняк Матеуш 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Капюади Стив 0 0
Wojciech Urbanski 0 0

Карточки

Каернарфон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сирс Райан 1 1
Paulo Mendes2 2 0
Morgan Owen 2 0
Даррен Томас 1 0
Gruffydd John 1 0
Phil Mooney 1 0
Zack Clarke 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 1 0

Результаты матчей

Каернарфон Таун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Каернарфон Таун
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
5
Каернарфон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
1
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

4
10
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

13
1
1 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
7
54%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каернарфон Таун
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Легия - Каернарфон Таун 6:0 Крузейдерс - Каернарфон Таун 3:1 Каернарфон Таун - Крузейдерс 2:0 Каернарфон Таун - Бакли 3:0
Клифтонвилл - Каернарфон Таун 1:2 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 3:2 Каернарфон Таун - Пенибонт 3:1 Каернарфон Таун - Кардифф МЮ 2:0 Каернарфон Таун - Бала Таун 2:2 Ньютаун - Каернарфон Таун 5:0 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Каернарфон Таун - Кардифф МЮ 1:2 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 2:1 Бала Таун - Каернарфон Таун 1:1 Каернарфон Таун - Ньютаун 1:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Кардифф МЮ - Каернарфон Таун 2:2 Коннас Куэй - Каернарфон Таун 1:1 Кардифф МЮ - Каернарфон Таун 2:2 Каернарфон Таун - Колвин Бэй 2:1
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1
Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1

Результаты матчей

Каернарфон Таун
Легия

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Каернарфон Таун
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Morgan Owen получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Сирс Райан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 83'
    Рётаро Исида сделал результативную передачу.
  • 83'
    Г О О О О Л - Барсия Серхио бьет в цель!
  • 74'
    Mathew Jones уходит с поля. Osian Evans выходит вместо него
  • 74'
    Майчрзак Джордан уходит с поля. Jakub Zewlakow выходит вместо него
  • 72'
    Wojciech Urbanski сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Пауло Мендеш получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Gruffydd John получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bangor University Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Каернарфон Таун 3.7% (4)
    X 5.6% (6)
    Легия 90.7% (98)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Каернарфон Таун 0:5 Легия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Каернарфон Таун 0:5 Легия

    Исход игры
    Каернарфон Таун
    3.7% (4)
    Ничья
    5.6% (6)
    Легия
    90.7% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.55% (61)
    Меньше
    42.45% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    43.4% (46)
    Нет
    56.6% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Легия
    23.1% (25)
    0:2 Легия
    22.2% (24)
    0:1 Легия
    13% (14)
    0:3 Легия
    13% (14)
    1:3 Легия
    11.1% (12)
    1:1 Ничья
    4.6% (5)
    0:4 Легия
    3.7% (4)
    0:5 Легия
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный