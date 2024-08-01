Тур: 2. Стадион: Bangor University Stadium.
0:5
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаGruffydd John
26' Желтая карточкаPaulo Mendes2
43' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
0:1
46' ГолКапустка Бартош
48' Желтая карточкаСирс Райан
0:2
48' ГолЕнджейчик Артур
0:3
54' ГолПекхарт Томаш
0:4
72' ГолНсаме Жан-Пьер
0:5
83' ГолБарсия Серхио
86' Вторая желтая карточкаСирс Райан
90' Желтая карточкаMorgan Owen
90'+3
Ход матча
15'
26'
43'
46'
0:1
48'
48'
0:2
54'
0:3
61'
72'
83'
0:5
86'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 8
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 7
-
13 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
27
Сирс
Райан
21
Joe
Faux
20
Louis
Lloyd
10
Даррен
Томас
25
Морисита
Рёя
23
Кун
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сирс РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Joe FauxПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Louis LloydПолузащитник
-
10 Даррен ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Уильямс МаркНападающий
-
13 Hari Thomas
-
-
15 Matty Hill
-
16 Osian Evans
-
17 Sam Downey
-
Главный тренер: Richard Davies
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
История личных встреч
Каернарфон Таун
Легия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Бомбардиры внутри турнира
Каернарфон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulo Mendes2
|1
|0.25
|Morgan Owen
|1
|0.25
|Zack Clarke
|1
|0.25
|Даррен Томас
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|3
|1.5
|Крамер Блаж
|1
|0.5
|Пекхарт Томаш
|1
|0.5
|Енджейчик Артур
|1
|0.5
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.5
|Капустка Бартош
|1
|0.5
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.5
|Барсия Серхио
|1
|0.5
|Морисита Рёя
|0
|0
|Щепаняк Матеуш
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Капюади Стив
|0
|0
|Wojciech Urbanski
|0
|0
Карточки
Каернарфон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сирс Райан
|1
|1
|Paulo Mendes2
|2
|0
|Morgan Owen
|2
|0
|Даррен Томас
|1
|0
|Gruffydd John
|1
|0
|Phil Mooney
|1
|0
|Zack Clarke
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|1
|0
Результаты матчей
Каернарфон Таун
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Каернарфон Таун
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Легия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
5
Каернарфон Таун
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
1
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
4
10
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
13
1
1 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
7
54%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Каернарфон Таун
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Легия - Каернарфон Таун 6:0 Крузейдерс - Каернарфон Таун 3:1 Каернарфон Таун - Крузейдерс 2:0 Каернарфон Таун - Бакли 3:0
Клифтонвилл - Каернарфон Таун 1:2 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 3:2 Каернарфон Таун - Пенибонт 3:1 Каернарфон Таун - Кардифф МЮ 2:0 Каернарфон Таун - Бала Таун 2:2 Ньютаун - Каернарфон Таун 5:0 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Каернарфон Таун - Кардифф МЮ 1:2 Каернарфон Таун - Коннас Куэй 2:1 Бала Таун - Каернарфон Таун 1:1 Каернарфон Таун - Ньютаун 1:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8 Кардифф МЮ - Каернарфон Таун 2:2 Коннас Куэй - Каернарфон Таун 1:1 Кардифф МЮ - Каернарфон Таун 2:2 Каернарфон Таун - Колвин Бэй 2:1
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1
Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1 Гурник Забже - Легия 1:3 Легия - Пяст 3:1
Результаты матчей
Каернарфон Таун
Легия
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
6
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Каернарфон Таун
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Каернарфон Таун 0:5 Легия
Исход игры
Каернарфон Таун
3.7% (4)
Ничья
5.6% (6)
Легия
90.7% (98)
Тотал 2.5
Больше
57.55% (61)
Меньше
42.45% (45)
Обе команды забьют
Да
43.4% (46)
Нет
56.6% (60)
Популярный счёт
1:2 Легия
23.1% (25)
0:2 Легия
22.2% (24)
0:1 Легия
13% (14)
0:3 Легия
13% (14)
1:3 Легия
11.1% (12)
1:1 Ничья
4.6% (5)
0:4 Легия
3.7% (4)
0:5 Легия
1.9% (2)
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