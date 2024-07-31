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Тур: 2. Стадион: .
Спартак Трнава
2:0
Перерыв
Сараево
0'
1:0
15' Гол
Дюриш Михал
28' Желтая карточка
Коша Себастьян
2:0
42' Гол
Дюриш Михал

Ход матча

15'
Дюриш Михал
(Микович Мартин)
1:0
28'
Коша Себастьян
 
42'
Дюриш Михал
(Hugo Ahl)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 115
Спартак Трнава 85.2% (98)
X 13.9% (16)
Сараево 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Спартак Трнава
Ничья
Сараево
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
33
Твардзик
Филип
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
25
Баинович
Филип
6
Прохазка
Роман
80
Желькович
Адриан
11
Азанго
Филип
16
Hugo
Ahl
57
Дюриш
Михал
42
Роков
Эмил
22
Беганович
Амар
33
Челик
Нидал
16
Йович
Филип
3
Дуракович
Эльвир
29
Бубанья
Владан
14
Джорджевич
Александар
II
8
Мехмедович
Эльдар
17
Гулиашвили
Георгий
9
Ренан
Соарес
11
Кьеремех
Франсис
Спартак Трнава
4-4-2
Сараево
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Сараево

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛК
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 1 0.5
Микович Мартин 0 0
Сараево
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.25
Кьеремех Франсис 1 0.25
Гулиашвили Георгий 1 0.25
Мехмедович Эльдар 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 1 0
Коша Себастьян 1 0
Сараево
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдо Винко 3 0
Джуричкович Миомир 1 1
Роков Эмил 1 0
Мустафич Мирза 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Анджушич Неманья 1 0
Бубанья Владан 1 0
Беганович Амар 1 0
Джорджевич Александар II 1 0
Рогич Ловре 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сараево
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сараево
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1
Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0
Сараево
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сараево - Спартак Трнава 0:0 Сараево - Актобе 2:3 Актобе - Сараево 0:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0
Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 УТА Арад - Сараево 1:3 Широки Бриег - Сараево 2:2 Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Сараево

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Сараево

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
ВПС Mikko Pitkaenen 1 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Hugo Ahl сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
  • 28'
    Коша Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Микович Мартин сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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  • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 115
Спартак Трнава 85.2% (98)
X 13.9% (16)
Сараево 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спартак Трнава
Ничья
Сараево
2.22
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Спартак Трнава 2:0 Сараево

Исход игры
Спартак Трнава
85.2% (98)
Ничья
13.9% (16)
Сараево
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.07% (46)
Меньше
58.93% (66)
Обе команды забьют
Да
54.46% (61)
Нет
45.54% (51)
Популярный счёт
2:1 Спартак Трнава
37.4% (43)
1:0 Спартак Трнава
36.5% (42)
1:1 Ничья
13% (15)
2:0 Спартак Трнава
7% (8)
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Спартак Трнава
Сараево
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