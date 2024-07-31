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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Спартак Трнава
3:0
Конец матча
Сараево
0'
1:0
15' Гол
Дюриш Михал
28' Желтая карточка
Коша Себастьян
2:0
42' Гол
Дюриш Михал
46' Желтая карточка
Йович Филип
80' Желтая карточка
Пих Роберт
90' Желтая карточка
Юларджия Эдин
3:0
90' Гол
Patrick Karhan
90'+6

Ход матча

15'
Дюриш Михал
(Микович Мартин)
1:0
28'
Коша Себастьян
 
42'
Дюриш Михал
(Hugo Ahl)
2:0
46'
 
Mihael Kupresak
Дуракович Эльвир
46'
 
Чатакович Хамза
Мехмедович Эльдар
46'
 
Йович Филип
66'
Уйлаки Марек
Hugo Ahl
 
66'
Паур Якуб
Азанго Филип
 
66'
 
Юларджия Эдин
Джорджевич Александар II
66'
 
Анджушич Неманья
Ренан Соарес
75'
Пих Роберт
Дюриш Михал
 
80'
Пих Роберт
 
86'
Patrick Karhan
Прохазка Роман
 
86'
Коррин Милан
Баинович Филип
 
90'
 
Хамзич Муамер
Кьеремех Франсис
90'
 
Юларджия Эдин
90'
Patrick Karhan
3:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 115
Спартак Трнава 85.2% (98)
X 13.9% (16)
Сараево 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
33
Твардзик
Филип
26
Коша
Себастьян
29
Микович
Мартин
25
Баинович
Филип
6
Прохазка
Роман
80
Желькович
Адриан
11
Азанго
Филип
16
Hugo
Ahl
57
Дюриш
Михал
42
Роков
Эмил
22
Беганович
Амар
33
Челик
Нидал
16
Йович
Филип
3
Дуракович
Эльвир
29
Бубанья
Владан
14
Джорджевич
Александар
II
8
Мехмедович
Эльдар
17
Гулиашвили
Георгий
9
Ренан
Соарес
11
Кьеремех
Франсис
Спартак Трнава
4-4-2
Сараево
4-3-3

История личных встреч

Спартак Трнава
Сараево

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛК
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 2 1
Patrick Karhan 1 0.5
Микович Мартин 0 0
Hugo Ahl 0 0
Сараево
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 0.25
Кьеремех Франсис 1 0.25
Гулиашвили Георгий 1 0.25
Мехмедович Эльдар 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пих Роберт 1 0
Прохазка Роман 1 0
Коша Себастьян 1 0
Сараево
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солдо Винко 3 0
Джуричкович Миомир 1 1
Роков Эмил 1 0
Мустафич Мирза 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Анджушич Неманья 1 0
Бубанья Владан 1 0
Беганович Амар 1 0
Джорджевич Александар II 1 0
Йович Филип 1 0
Юларджия Эдин 1 0
Рогич Ловре 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Спартак Трнава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сараево
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сараево
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1
Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 5:0 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:0 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - ДАК 3:0
Сараево
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сараево - Спартак Трнава 0:0 Сараево - Актобе 2:3 Актобе - Сараево 0:1 Олимпия Любляна - Сараево 1:0
Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 УТА Арад - Сараево 1:3 Широки Бриег - Сараево 2:2 Сараево - Посушье 1:1 Сараево - Звьезда Бргуле 2:1 Слога Добой - Сараево 0:1 Сараево - Вележ 3:0 Зриньски - Сараево 4:3 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Железничар - Сараево 0:0 Сараево - Игман Коньич 3:2 Тузла Сити - Сараево 1:5 Сараево - ГОШК 4:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:2 Сараево - Игман Коньич 2:2 Железничар - Сараево 3:0

Результаты матчей

Спартак Трнава
Сараево

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Сараево

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
1
1.5
1
3
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (1)
Легия Гуаль Марк 3
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Сараево Солдо Винко 3
Валюр Рейкьявик Юханнссон Арон 1 1
КуПС Сиссе Ибраим 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Hugo Ahl сделал результативную передачу.
    • 42'
      Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
    • 28'
      Коша Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Микович Мартин сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Дюриш Михал бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Спартак Трнава 85.2% (98)
    X 13.9% (16)
    Сараево 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Трнава 3:0 Сараево

    Исход игры
    Спартак Трнава
    85.2% (98)
    Ничья
    13.9% (16)
    Сараево
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.07% (46)
    Меньше
    58.93% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    54.46% (61)
    Нет
    45.54% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Трнава
    37.4% (43)
    1:0 Спартак Трнава
    36.5% (42)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    2:0 Спартак Трнава
    7% (8)
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