Тур: 20.
0:1
Конец матча
0'
0:1
44' ГолКауан Элиас
45' Желтая карточкаДиого
86' Желтая карточкаКандидо Луан
90' Желтая карточкаНонато Густаво
90'+10
Ход матча
44'
0:1
45'
71'
83'
86'
90'
36
Кандидо
Луан
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
19
Кауан
Элиас
90
Kevin
Serna
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
18 Борбас ТиагоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 ГуставиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 _Talisson
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 ДиогоЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонНападающий
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
-
90 Kevin SernaНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
23 ГугаЗащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 КеноНападающий
- Нападающий
-
-
4 Ignacio2
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Флуминенсе
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.55
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
99
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|5
|0.28
|Саша Эдуардо
|2
|0.11
|Рамирес Эрик II
|2
|0.11
|Витиньо Витор V
|2
|0.11
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.11
|Линкольн II
|2
|0.11
|Борбас Тиаго
|2
|0.11
|Фернандес Матеус
|1
|0.06
|Энрике Педру II
|1
|0.06
|Raul González II
|1
|0.06
|Ignacio Laquintana
|1
|0.06
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.06
|Густавиньо
|0
|0
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.16
|Кауан Элиас
|3
|0.16
|Кано Херман
|2
|0.11
|Лима II
|2
|0.11
|Ариас Джон
|1
|0.05
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.05
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.05
|Андре
|0
|0
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Kevin Serna
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Mendes
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Кандидо Луан
|4
|0
|Витиньо Витор V
|4
|0
|Саша Эдуардо
|2
|1
|Да Силва Джадсом
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Helio Junio
|3
|0
|Henry Mosquera
|3
|0
|Швенгбер Клейтон
|1
|1
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Линкольн II
|2
|0
|Сантос Эдуардо
|2
|0
|Борбас Тиаго
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Кунья Лукас
|1
|0
|Мендес Дуглас
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|8
|0
|Лима II
|4
|1
|Гуга III
|3
|1
|Андре
|4
|0
|Диого VII
|4
|0
|Мело Фелипе
|2
|1
|Кано Херман
|3
|0
|Тьяго Сантос
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Александр Гомес II
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Самуэл Шавьер
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Mano Menezes
|2
|0
|Gabriel Martinelli III
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
|Кауан Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Флуминенсе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
6
9
Ред Булл Брагантино
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Флуминенсе
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
13
4
10 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
5
38%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Пропущено
8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
3
38%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
1
13%
2
14%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Забито
22
14
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
7
32%
3
21%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
5
36%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
3
14%
2
14%
76-90
Пропущено
21
25
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
6
29%
6
24%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
3
14%
6
24%
61-75
3
14%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Флуминенсе
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%
Точный счет
2:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
127
612
316
117
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8