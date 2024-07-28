☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 20.
Ред Булл Брагантино
0:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
0:1
44' Гол
Кауан Элиас
45' Желтая карточка
Диого
86' Желтая карточка
Кандидо Луан
90' Желтая карточка
Нонато Густаво
90'+10
40
Lucas
Azevedo
45
Nathan
Mendes
39
Мендес
Дуглас
4
Кунья
Лукас
36
Кандидо
Луан
23
Raul
González
II
8
Эвангелиста
Лукас
10
Линкольн
II
11
Helio
Junio
18
Борбас
Тиаго
28
Victor
Vitinho
VI
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
25
Карлос
Антонио
6
Диого
VII
7
Андре
8
Gabriel
Martinelli
III
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
19
Кауан
Элиас
90
Kevin
Serna
Ред Булл Брагантино
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Флуминенсе

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:2
К
2:1
К
2:0
СA
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.55
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
99

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 5 0.28
Саша Эдуардо 2 0.11
Рамирес Эрик II 2 0.11
Витиньо Витор V 2 0.11
Эвангелиста Лукас 2 0.11
Линкольн II 2 0.11
Борбас Тиаго 2 0.11
Фернандес Матеус 1 0.06
Энрике Педру II 1 0.06
Raul González II 1 0.06
Ignacio Laquintana 1 0.06
Кандидо Луан 1 (1) 0.06
Густавиньо 0 0
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.16
Кауан Элиас 3 0.16
Кано Херман 2 0.11
Лима II 2 0.11
Ариас Джон 1 0.05
Марсело Виера 1 (1) 0.05
Аугусто Ренато 1 0.05
Мартинелли Габриэл 1 0.05
Андре 0 0
Самуэл Шавьер 0 0
Kevin Serna 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Mendes 5 0
Рамирес Эрик II 4 0
Кандидо Луан 4 0
Витиньо Витор V 4 0
Саша Эдуардо 2 1
Да Силва Джадсом 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Капишаба Жуниньо 3 0
Helio Junio 3 0
Henry Mosquera 3 0
Швенгбер Клейтон 1 1
Эвангелиста Лукас 2 0
Линкольн II 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Кунья Лукас 1 0
Мендес Дуглас 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 8 0
Лима II 4 1
Гуга III 3 1
Андре 4 0
Диого VII 4 0
Мело Фелипе 2 1
Кано Херман 3 0
Тьяго Сантос 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Александр Гомес II 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Самуэл Шавьер 2 0
Ариас Джон 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Mano Menezes 2 0
Gabriel Martinelli III 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Марсело Виера 1 0
Коста Дуглас 1 0
Маноэл 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Кауан Элиас 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Флуминенсе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

6
9
Ред Булл Брагантино
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Флуминенсе
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
21% (4)
42% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

13
4
10 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
5
38%
1
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Пропущено

8
14
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
7%
16-30
3
38%
5
36%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
1
13%
2
14%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
2
22%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Забито

22
14
14 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 8
7
32%
3
21%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
18%
5
36%
31-45
4
18%
1
7%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
3
14%
2
14%
76-90

Пропущено

21
25
13 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
10%
0
0%
1-15
5
24%
1
4%
16-30
6
29%
6
24%
31-45
2
10%
6
24%
46-60
3
14%
6
24%
61-75
3
14%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1
Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Кокимбо Юнидо - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Соуза Параибано 3:0 Спортиво Лукеньо - Ред Булл Брагантино 2:3 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Расинг Авельянеда 2:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Соуза Параибано - Ред Булл Брагантино 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Куяба - Флуминенсе 0:1 Крисьюма - Флуминенсе 1:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0
Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гремио - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Витория 0:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Альянса Лима 3:2 Флуминенсе - Сампайо Корреа 2:0 Флуминенсе - Серро Портеньо 2:1 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:1 Коло-Коло - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 2:2 Сампайо Корреа - Флуминенсе 0:2 Коринтианс - Флуминенсе 3:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Флуминенсе

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
5 раз 50%

Точный счет

2:1
6 раз 33%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 21%
1:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
7
6
12
1.5
3
16
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 12 4 4 31 - 19 40
2.
Фламенго
 18 11 4 3 32 - 19 37
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 20 9 5 6 28 - 21 32
7.
Байя
 20 9 5 6 29 - 24 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
10.
Ред Булл Брагантино
 18 7 4 7 22 - 21 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Крисьюма
 18 5 6 7 26 - 28 21
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 5 5 13 - 13 20
15.
Коринтианс
 19 4 7 8 17 - 25 19
16.
Витория
 20 5 3 12 22 - 32 18
17.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
18.
Флуминенсе
 19 4 5 10 15 - 24 17
19.
Гремио
 17 4 3 10 14 - 22 15
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 6 11 16 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
4.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
6.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
8.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 9 3 5 1 13 - 9 14
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
6.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
7.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
17.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
18.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
19.
Гремио
 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Жувентуде Jadson III 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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