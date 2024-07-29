☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 20.
Гремио
1:0
Конец матча
Васко да Гама
0'
1' Желтая карточка
Mateus Cocao
35' Желтая карточка
Lucas Piton
45' Желтая карточка
Павон Кристиан
1:0
57' Гол
Сотельдо Йеферсон
68' Желтая карточка
Дуглас XV
69' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
69' Желтая карточка
David VI
79' Желтая карточка
Henrique Paulo
90'+7
1
Марчесин
Агустин
5
Эли
Родриго
4
Каннеманн
Вальтер
28
Жемерсон
де
Жесус
18
Педро
Жоао
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
6
Рейналдо
Мануэл
21
Павон
Кристиан
10
Кристальдо
Франко
7
Сотельдо
Йеферсон
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
4
Майкон
Перейра
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
11
Коутиньо
Филиппе
17
Emerson
Rodriguez
99
Pablo
Vegetti
7
David
VI
Гремио
3-4-3
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Васко да Гама

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

25 матчей

48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СB
2:1
СB
0:0
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.83
0.92

Среднее время на гол

49
97

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.46
0.5

Среднее время на гол

61
180

Всего голов

41
18

Голов в среднем за матч

1.64
0.72

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

54
125

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотельдо Йеферсон 3 0.17
Кристальдо Франко 3 (1) 0.17
Gustavo Gomes 2 0.11
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.11
Павон Кристиан 1 0.06
Вильясанти Матиас 1 0.06
Cuiabano 1 0.06
Эденилсон дос Сантос 1 0.06
Эли Родриго 1 0.06
Gustavo Martins 1 0.06
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 6 0.32
David VI 3 0.16
Mateus Cocao 2 0.11
Lucas Piton 1 0.05
Адсон 1 0.05
Леандриньо 1 0.05
Майкон Перейра 1 0.05
Сфорца Хуан 1 0.05
Henrique Paulo 1 0.05
Lyncon 1 0.05
Guilherme Estrella 1 0.05
Hugo Moura 0 0
Пайе Димитри 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
JP 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 5 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Pepe4 1 1
Эденилсон дос Сантос 2 0
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Коста Диего 0 1
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Педро Жоао II 1 0
Gustavo Martins 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David VI 6 1
Hugo Moura 5 1
Mateus Cocao 6 0
Луис Виктор 2 1
Victor X 2 1
Майкон Перейра 3 0
Гальдамес Пабло 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Lucas Piton 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Henrique Paulo 3 0
Росси 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Адсон 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Leo XV 1 0
Райан I 1 0
_Erick Marcus 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0

Результаты матчей

Гремио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Васко да Гама
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Гремио
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Васко да Гама
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

3
12
Гремио
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Васко да Гама
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
3
30%
3
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
3
33%
3
20%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
27%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
3
60%
4
31%
76-90

Пропущено

13
15
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
4
27%
4
21%
76-90

Пропущено

22
30
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
18%
4
13%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
2
9%
7
23%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
3
14%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1
Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1
Васко да Гама
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2
Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1

Результаты матчей

Гремио
Васко да Гама

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
2:0
5 раз 26%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Гремио
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
5
1
7
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
7
4
14
1.5
6
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 19 12 4 3 34 - 19 40
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 20 12 4 4 31 - 19 40
3.
Форталеза Сеара
 19 10 6 3 24 - 18 36
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
5.
Крузейро
 19 11 2 6 28 - 20 35
6.
Сан-Паулу
 20 9 5 6 28 - 21 32
7.
Байя
 20 9 5 6 29 - 24 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 22 - 18 28
9.
Атлетико Минейро
 18 7 7 4 27 - 26 28
10.
Ред Булл Брагантино
 18 7 4 7 22 - 21 25
11.
Васко да Гама
 19 7 2 10 20 - 29 23
12.
Крисьюма
 18 5 6 7 26 - 28 21
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 5 5 13 - 13 20
15.
Коринтианс
 20 4 7 9 18 - 27 19
16.
Гремио
 18 5 3 10 15 - 22 18
17.
Витория
 20 5 3 12 22 - 32 18
18.
Куяба
 18 4 5 9 19 - 24 17
19.
Флуминенсе
 19 4 5 10 15 - 24 17
20.
Атлетико Гойаненсе
 20 2 6 12 16 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 11 8 3 0 18 - 6 27
2.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
3.
Байя
 10 7 1 2 15 - 7 22
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 7 1 2 16 - 8 22
5.
Фламенго
 10 7 1 2 16 - 10 22
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
7.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
8.
Ред Булл Брагантино
 9 6 1 2 13 - 8 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Гремио
 10 5 1 4 10 - 9 16
12.
Атлетико Минейро
 10 4 4 2 15 - 14 16
13.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
14.
Коринтианс
 9 3 5 1 13 - 9 14
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 10 1 3 6 8 - 12 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 9 - 10 14
5.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Сан-Паулу
 10 3 3 4 13 - 13 12
8.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
9.
Крузейро
 11 3 2 6 9 - 15 11
10.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
11.
Байя
 10 2 4 4 14 - 17 10
12.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
13.
Атлетико Гойаненсе
 11 2 3 6 9 - 16 9
14.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
15.
Флуминенсе
 10 2 1 7 5 - 13 7
16.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
17.
Васко да Гама
 10 2 0 8 6 - 15 6
18.
Коринтианс
 11 1 2 8 5 - 18 5
19.
Гремио
 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (4)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 9
Жувентуде Jadson III 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Павон Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Лукас Питон получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Матеус Какао получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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