Тур: 20.
1:0
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаMateus Cocao
35' Желтая карточкаLucas Piton
45' Желтая карточкаПавон Кристиан
1:0
57' ГолСотельдо Йеферсон
68' Желтая карточкаДуглас XV
69' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
69' Желтая карточкаDavid VI
79' Желтая карточкаHenrique Paulo
90'+7
Ход матча
1'
35'
45'
57'
68'
69'
71'
79'
90'
18
Педро
Жоао
17
Дуглас
XV
3
Leo
XV
25
Hugo
Moura
85
Mateus
Cocao
7
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 NataЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Van Van
-
97 Caique IV
-
23 Pepe4
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 David VIНападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
-
77 РайанНападающий
- Нападающий
-
23 Jose Gabriel
-
98 JP
-
19 GB
-
Главный тренер: Rafael Paiva
История личных встреч
Гремио
Васко да Гама
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
50%
7.1%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
25 матчей
48%
24%
28%
12 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
24%
52%
24%
6 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
48%
36%
16%
12 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.83
0.92
Среднее время на гол
49
97
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.46
0.5
Среднее время на гол
61
180
Всего голов
41
18
Голов в среднем за матч
1.64
0.72
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
54
125
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.17
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.17
|Gustavo Gomes
|2
|0.11
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.11
|Павон Кристиан
|1
|0.06
|Вильясанти Матиас
|1
|0.06
|Cuiabano
|1
|0.06
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.06
|Эли Родриго
|1
|0.06
|Gustavo Martins
|1
|0.06
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|6
|0.32
|David VI
|3
|0.16
|Mateus Cocao
|2
|0.11
|Lucas Piton
|1
|0.05
|Адсон
|1
|0.05
|Леандриньо
|1
|0.05
|Майкон Перейра
|1
|0.05
|Сфорца Хуан
|1
|0.05
|Henrique Paulo
|1
|0.05
|Lyncon
|1
|0.05
|Guilherme Estrella
|1
|0.05
|Hugo Moura
|0
|0
|Пайе Димитри
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|JP
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|5
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Pepe4
|1
|1
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Gustavo Martins
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|David VI
|6
|1
|Hugo Moura
|5
|1
|Mateus Cocao
|6
|0
|Луис Виктор
|2
|1
|Victor X
|2
|1
|Майкон Перейра
|3
|0
|Гальдамес Пабло
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Lucas Piton
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Henrique Paulo
|3
|0
|Росси
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Адсон
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Райан I
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Васко да Гама
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Гремио
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Васко да Гама
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
3
12
Гремио
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Васко да Гама
23.5%
76.5%
4 победы 13 поражений
Первый тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
3
30%
3
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
3
33%
3
20%
1-15
1
11%
3
20%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
27%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
3
60%
4
31%
76-90
Пропущено
13
15
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
1
7%
1-15
4
31%
1
7%
16-30
4
31%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
2
13%
5
26%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
4
27%
4
21%
76-90
Пропущено
22
30
13 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
18%
4
13%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
4
18%
5
17%
31-45
2
9%
7
23%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
3
14%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1
Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Гремио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Фламенго - Гремио 2:1 Гремио - Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Уачипато - Гремио 0:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2 Гремио - Стронгест 4:0 Операрио Ферровиарио - Гремио 0:0 Байя - Гремио 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Гремио 0:1
Васко да Гама
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2
Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Сан-Паулу 4:1 Жувентуде - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Васко да Гама 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Васко да Гама - Форталеза Сеара 3:3 Васко да Гама - Витория 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 0:0 Васко да Гама - Крисьюма 0:4 Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Ред Булл Брагантино - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Гремио 2:1
Результаты матчей
Гремио
Васко да Гама
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 33%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
2:0
5 раз 26%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Гремио
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
37
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
55
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
127
414
613
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8