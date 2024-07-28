Тур: 20.
2:0
Второй тайм: 77'
0'
15' Желтая карточкаУртадо Хан
1:0
19' ГолПедро Гильерме
36' Желтая карточкаПульгар Эрик
37' Желтая карточкаЭнрике Педру
2:0
61' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
74' Желтая карточкаАраужо Луис
Ход матча
15'
19'
36'
37'
61'
69'
74'
25
Кунья
Матеус
23
Луис
Давид
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
48 Хесус ИгорьНападающий
-
43 Уэсли ЛопесНападающий
-
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
-
2 РониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 JandersonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 МагиньоЗащитник
-
14 МаркауЗащитник
- Полузащитник
-
17 Lucas KalПолузащитник
- Нападающий
-
-
18 Shaylon
-
19 Derek
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Гойаненсе
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.3%
52.9%
11.8%
6 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.71
1.4
Среднее время на гол
52
64
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.1
0.86
Среднее время на гол
81
105
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.35
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
66
76
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|10 (3)
|0.53
|Энрике Бруно
|4
|0.21
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.16
|Араужо Луис
|3
|0.16
|Де ла Крус Николас
|2
|0.11
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.11
|Мойзес Моура
|2
|0.11
|Луис Давид
|2
|0.11
|Жерсон Сантос
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Эвертон Соарес
|1
|0.05
|Lorran
|1
|0.05
|Бруно Фабрисио
|1
|0.05
|Evertton Araujo
|1
|0.05
|Ортис Лео
|0
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандо Луис IV
|6
|0.3
|Shaylon
|2 (1)
|0.1
|Guilherme Romao
|1
|0.05
|Gabriel Baralhas
|1
|0.05
|Вагнер Лав
|1
|0.05
|Рони
|1
|0.05
|Luiz Felipe III
|1
|0.05
|Derek
|1
|0.05
|Mateo Zuleta
|1
|0.05
|Роналдо
|0
|0
|Магиньо
|0
|0
|Lucas Kal
|0
|0
|Rhaldney Norberto
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лео Перейра
|4
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Луис Давид
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Араужо Луис
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Педро Гильерме
|2
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Атлетико Гойаненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rhaldney Norberto
|6
|0
|Guilherme Romao
|4
|1
|Alix
|2
|2
|Энрике Педру II
|4
|0
|Martins Adriano
|4
|0
|Gabriel Baralhas
|4
|0
|Роналдо
|2
|1
|Магиньо
|2
|1
|Luiz Felipe III
|2
|1
|Max
|3
|0
|Фернандо Луис IV
|3
|0
|Alejo Cruz Techera
|3
|0
|Emiliano Rodriguez
|1
|1
|Уртадо Хан
|1
|1
|Gabriel Barros
|1
|1
|Derek
|1
|1
|Рони
|2
|0
|Janderson
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Bruno Tubarao
|2
|0
|Jair Ventura
|0
|1
|Вагнер Лав
|1
|0
|Gonzalo Freitas
|1
|0
|Lucas Kal
|1
|0
|Ранжел Педро
|1
|0
|Mateo Zuleta
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Атлетико Гойаненсе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
7
Фламенго
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Атлетико Гойаненсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
17
3
Фламенго
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Атлетико Гойаненсе
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
20
10
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
7%
2
18%
1-15
4
27%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
33%
4
33%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
18
6
8 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
6%
1
17%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
2
11%
2
33%
46-60
2
11%
2
33%
61-75
6
33%
1
17%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
11%
4
25%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
4
44%
7
44%
76-90
Забито
33
17
15 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 6
2
6%
3
18%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
6
18%
2
12%
31-45
3
9%
4
24%
46-60
6
18%
5
29%
29%
61-75
9
27%
2
12%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
2
11%
3
11%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
7
39%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1
Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Гремио 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:6 Фламенго - Мильонариос 3:0 ФК Амазонас - Фламенго 0:1 Фламенго - Боливар 4:0 Фламенго - Коринтианс 2:0 Палестино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - ФК Амазонас 1:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2
Атлетико Гойаненсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Куяба - Атлетико Гойаненсе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Крисьюма 1:2 Флуминенсе - Атлетико Гойаненсе 1:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Атлетико Гойаненсе 1:0 Витория - Атлетико Гойаненсе 0:2 Атлетико Гойаненсе - Бруске 4:2 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Бруске - Атлетико Гойаненсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Атлетико Гойаненсе - Сан-Паулу 0:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Гойаненсе 1:0
Результаты матчей
Фламенго
Атлетико Гойаненсе
Точный счет
2:1
5 раз 56%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
6 раз 67%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
3:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
6 раз 33%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
10 раз 53%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Атлетико Гойаненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
45
28
27
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
136
108
316
216
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|12
|4
|3
|34 - 19
|40
|2.
|20
|12
|4
|4
|31 - 19
|40
|3.
|19
|10
|6
|3
|24 - 18
|36
|4.
|20
|11
|3
|6
|27 - 16
|36
|5.
|19
|11
|2
|6
|28 - 20
|35
|6.
|20
|9
|5
|6
|28 - 21
|32
|7.
|20
|9
|5
|6
|29 - 24
|32
|8.
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|9.
|17
|6
|7
|4
|25 - 25
|25
|10.
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|18
|7
|2
|9
|20 - 28
|23
|12.
|18
|5
|6
|7
|26 - 28
|21
|13.
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|14.
|15
|5
|5
|5
|13 - 13
|20
|15.
|19
|4
|7
|8
|17 - 25
|19
|16.
|20
|5
|3
|12
|22 - 32
|18
|17.
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|18.
|19
|4
|5
|10
|15 - 24
|17
|19.
|17
|4
|3
|10
|14 - 22
|15
|20.
|0:2
|20
|2
|6
|12
|16 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|18 - 6
|27
|2.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|3.
|10
|7
|1
|2
|15 - 7
|22
|4.
|10
|7
|1
|2
|16 - 8
|22
|5.
|2:0
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|6.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|7.
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|8.
|9
|6
|1
|2
|13 - 8
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|13.
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|15.
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|18.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|19.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|20.
|0:2
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|3.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|13.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|5 - 13
|7
|16.
|9
|2
|0
|7
|6 - 14
|6
|17.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|18.
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|19.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (4)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|9
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8